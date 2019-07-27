Политика

Трамп не увидел причин враждовать с РоссиейРИА Новости 17:48

Несмотря на утверждения об отсутствии причин для плохих отношений с Москвой Трамп регулярно повторяет, что никто до него не предпринимал таких жестких мер к России, включая многочисленные санкции и массовое выдворение дипломатов.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Трамп: у США нет причин не ладить с Россией

RT на русском18:39

Трамп порассуждал о вражде с Россией

Lenta.ru18:18

Дональд Трамп: Нет причин не ладить с Россией

Российская газета17:21

Трамп заговорил об отсутствии оснований для вражды с Россией

РЕН ТВ17:26

Трамп не увидел причин враждовать с Россией

РИА Новости17:48

Трамп высказался о вражде США и России

Газета.Ru17:15

Трамп заявил, что основания враждовать с Россией у США отсутствуют

ТАСС17:08
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 19:35, Вашингтон
Общество

Украинки массово оголились из-за оскорбления чиновника

Обновлено в 14:51
Финансы

ЦБ снизил ключевую ставку и напомнил, что скоро прекратит это делать

ЦБ снизил ключевую ставку и напомнил, что скоро прекратит это делать Банк России вчера понизил ключевую ставку с 7,5% годовых на стандартный шаг — до 7,25% годовых.
Обновлено в 18:21
Политика

Зеленского попросили о запуске поездов в Крым

Обновлено в 09:31
Интернет

WhatsApp начал тестировать новые функции

Обновление WhatsApp в редакции 2.19.80.16 может принести целый ряд новых функций, передает портал WABetaInfo.
Обновлено в 15:36
Политика

Посол ЕС пожаловался на «ужасный имидж» Украины

Посол ЕС на Украине Хью Мингарелли рассказал об ужасном имидже Украине и призвал не ассоциировать страну исключительно с негативными вещами вроде коррупции.
Обновлено в 05:32
Общество

Путин подписал закон о праве работника выбирать зарплатный банк

Владимир Путин подписал закон о праве работника самому выбрать зарплатный банк и о штрафе работодателя за несоблюдение этого права.
Обновлено в 12:37
Кино

Создатели «Игры престолов» уйдут из HBO в Disney+ или Amazon

Создатели культового сериала "Игра престолов" Дэвид Бениофф и Д.Б. Уайсс покидают компанию HBO, с которой сотрудничали более 10 лет.
Обновлено в 02:59
Экономика

Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий

Аудитор отметила также, что применяемая с 2015 года формула расчета страховой пенсии, при которой ее размер зависит от индивидуального пенсионного балла, вообще не стимулирует граждан работать дольше.
Обновлено в 07:22
Политика

Трамп не исключил введение налога на французское вино

Американский лидер Дональд Трамп не исключил введение налога на французское вино.
Обновлено в 18:10
Спорт

«Тур де Франс» остановили из-за погоды

Многодневная велосипедная гонка «Тур де Франс» была приостановлена из-за погодных условий, сообщается на официальном сайте соревнования.
Обновлено в 15:40
Футбол

Шюррле согласен стать игроком «Спартака»

Обновлено в 16:51
Музыка

В Баку открылся музыкальный фестиваль «Жара»

Обновлено вчера в 16:42
Происшествия

Легкоатлетка попалась с 50 кг наркотиков

Обновлено в 03:01
Экономика

Акции «Газпрома» подорожали на 7%

Обыкновенные акции «Газпрома» увеличились в цене на Московской бирже на 7%, до 226,83 рубля за бумагу.
Обновлено вчера в 18:42
Происшествия

Задержан экс-глава правительства Астраханской области

Бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов и и.о. министра финансов региона Виталий Шведов были задержаны.
Обновлено в 04:05
Армия и оружие

РВСН успешно провели учебный пуск баллистической ракеты «Тополь»

Обновлено в 14:16
Политика

К делу о митингах в Москве подключилась Вторая служба ФСБ

Дело, которое возбудило ГСУ СК по Москве, сопровождает Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ, уточнил он.
Обновлено в 11:40
Политика

Кличко сравнил Зеленского с Януковичем

Мэр Киева Виталий Кличко в интервью изданию Bild сравнил президента Украины Владимира Зеленского с экс-главой страны Виктором Януковичем.
Обновлено в 13:02
Общество

Росстат назвал регионы с самыми низкими зарплатами учителей

По данным ведомства, низкие зарплаты получают учителя в Северо-Кавказском федеральном округе (26,3 тыс. руб.), а также в Пензенской (26,9 тыс. руб.), Саратовской (27,5 тыс. руб.), Орловской (28 тыс. руб.), Новгородской (28,8 тыс. руб.), Ивановской (29 тыс. руб.) и Белгородской (29,3 тыс. руб.) областях.
Обновлено вчера в 11:35
Политика

Зеленский представил кандидатов на место Саакашвили

Президент Украины Владимир Зеленский назвал кандидатов на пост губернатора Одесской области. Их он опубликовал на своей станице в фейсбуке.
Обновлено в 12:10
Общество

Безработица в России снизилась до нового исторического минимума

Безработица в России снижается уже три месяца подряд — в июне 2019 года её уровень по методологии Международной организации труда (МОТ) упал до 4,4% от численности всей рабочей силы, обновив тем самый свой исторический минимум.
Обновлено в 09:24
Технологии

Банкоматы Сбербанка будут персонализированы

Сбербанк выпустил пресс-релиз, в котором объявил об обновлении функционала 44 тысяч банкоматов.
Обновлено в 09:53
Музыка

Игорь Крутой отметит 65-летие концертами с Нетребко и Бочелли

Обновлено в 03:10
Политика

Трамп не захотел винить Турцию за покупку С-400

Президент США Дональд Трамп отказался винить Турцию из-за покупки российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф».
Обновлено в 18:16
Происшествия

Обнаружено тело мужчины с пришитой женской головой

В США агенты ФБР обнаружили тело мужчины, к которому была пришита женская голова.
Обновлено в 11:44
Политика

Суд в Киеве обязал СБУ расследовать «захват власти» Порошенко

Шевченковский районный суд Киева обязал Службу безопасности Украины открыть уголовное производство в отношении экс-президента Петра Порошенко о возможном захвате власти.
Обновлено в 09:04
Гаджеты

СМИ узнали сроки запуска Apple Card

Выдача кредитных карт от Apple и Goldman Sachs под названием Apple Card начнется в первой половине августа, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 11:54
Происшествия

Подозреваемый в убийстве женщины на детской площадке признал вину

Обновлено в 02:07
Энергетика

Судно «Газпрома» для газификации Калининграда уплыло в Европу

Регазификационное судно «Маршал Василевский», принадлежащее «Газпрому» и призванное обеспечить газовую безопасность Калининграда, находится у берегов Дании и следует в порт Роттердама.
Обновлено в 10:18
Политика

Китай заподозрил FedEx в намеренной задержке посылок компании Huawei

Китай заподозрил американскую почтово-курьерскую компанию FedEx в намеренной задержке посылок компании Huawei.
Обновлено в 06:26
Главное