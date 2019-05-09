Политика

Трамп не стал называть Россию врагомLentaChel.ru 01:31

Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается называть Россию врагом и что хочет наладить отношения с Россией и с Китаем. Трамп отметил, что Германия платит России миллиарды долларов за трубопровод, и считает, что США должны защищать Германию от России.
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Трамп отказался считать Россию врагом

Газета.Ruвчера в 17:39

Трамп заявил, что хочет поладить с Россией и Китаем

Комсомольская правдавчера в 14:14

Трамп заявил, что не собирается называть Россию врагом и хочет поладить с ней

ТАССвчера в 13:08

Трамп не считает Россию врагом и хочет поладить с ней

Российская газетавчера в 13:49

Трамп хочет наладить отношения с Россией

News.ruвчера в 13:38

Трамп отказался называть Россию врагом

Московский Комсомолецвчера в 13:14

Трамп вновь заявил о желании наладить отношения с Россией и Китаем

Известиявчера в 13:49
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Хоккей

Все билеты на первые четыре матча чемпионата мира по хоккею проданы

Организаторы продали все билеты на первые четыре матча чемпионата мира по хоккею. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе оргкомитета турнира.
Обновлено в 02:45
Происшествия

Названа причина смерти Сергея Доренко

Главный редактор «Говорит Москва» Сергей Доренко умер от разрыва аорты.
Обновлено в 04:05
Происшествия

В Японии в результате землетрясения пострадали два человека

В Японии на юго-западном острове Кюсю в результате произошедшего землетрясения пострадали по меньшей мере два человека.
Обновлено в 02:08
Общество

Лужков после гибели Доренко счел журналиста «гением зла»

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков прокомментировал РБК гибель журналиста Сергея Доренко.
Обновлено вчера в 14:10
Общество

Беглов высоко оценил организацию Дня Победы в Петербурге

Обновлено в 03:34
Политика

Огромный таракан залез на президента Филиппин во время его выступления

Обновлено вчера в 16:27
Происшествия

В метро «Проспект Ветеранов» на рельсы упал человек

В Петербурге на станции метро «Проспект Ветеранов» остановили движение из-за мужчины на путях.
Обновлено в 03:41
Происшествия

Появилось видео с места смерти Сергея Доренко

Обновлено вчера в 14:58
Происшествия

Главред Mash сообщил об обысках в редакции

Главный редактор телеграм-канала Mash Максим Иксанов рассказал, что в редакции проходят обыски, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:57
Футбол

Пепе предложил Коэнтрау и его клубу €600 тыс. за победу над «Бенфикой»

Пепе готов заплатить своему бывшему одноклубнику по «Реалу» 600 тысяч евро, если «Риу Аве» отберет очки у лиссабонцев.
Обновлено в 01:47
Авто

В Италии продают кабриолет «Лада Нива» за 4000 евро

Внедорожник «Лада Нива», на базе которой, собственно, и сделан этот кабриолет, оснащен 1,6-литровым битопливным двигателем, работающим на бензине и сжиженном газе (метане).
Обновлено в 02:22
Общество

В США суд отложил вынесение приговора россиянке Богдане Осиповой

Присяжные признали её виновной в похищении собственных детей, а также в вымогательстве международного масштаба.
Обновлено в 03:04
Происшествия

На летевшего из Туниса авиадебошира завели уголовное дело

Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что на авиадебошира, летевшего из Туниса в Домодедово, завели уголовное дело.
Обновлено в 04:06
Здоровье

Роспотребнадзор дал рекомендации по защите от перегрева в жаркие дни

Роспотребнадзор заявил об аномально жаркой погоде в нескольких регионах России и дал рекомендации, как избежать перегрева.
Обновлено в 01:56
Общество

Друг Доренко рассказал о последних часах жизни журналиста

Общественный деятель и переводчик Бронислав Виногородский рассказал о последних часах жизни Сергея Доренко.
Обновлено в 04:02
Космос

SpaceX провела неудачные испытания парашютной системы

SpaceX провела в апреле на полигоне в штате Невада неудачное тестирование парашютной системы для мягкой посадки космического шаттла.
Обновлено вчера в 05:53
Авто

Составлен рейтинг самых быстрых и экономичных автомобилей в мире

Как отметили сами эксперты, при расчете ТОПа в каждой из категорий (седаны, микрокары, кроссоверы и т. п.) за основу бралось оптимальное соотношение расхода топлива к разгонной динамике.
Обновлено вчера в 11:35
Общество

Скончался журналист Сергей Доренко

Обновлено вчера в 13:45
Транспорт

Проезд в метро Екатеринбурга подорожает 15 мая

Стоимость проезда одного пассажира в метрополитене Екатеринбурга вырастет с 28 до 32 рублей 15 мая.
Обновлено в 02:52
Политика

Китай примет ответные меры на пошлины США

Власти Китая обещают принять ответные меры на резкое увеличение США ввозных пошлин на китайские товары.
Обновлено в 03:01
Политика

На Украине разгорелся конфликт между главой новой церкви и Филаретом

Обновлено в 01:49
Армия и оружие

В Катар прибыли американские бомбардировщики B-52

Обновлено в 02:16
Общество

В День Победы в России не зафиксировали происшествий

Обновлено в 03:13
Экономика

Отели Турции подорожают на 15% к высокому сезону

В ассоциации ожидают, что с наступлением высокого сезона цены в турецких отелях вырастут за счет более активного притока иностранных туристов - как минимум на 10-15%.
Обновлено 07 мая в 09:14
Происшествия

Названа точная причина смерти Сергея Доренко

«Сегодня ночью было произведено вскрытие и установлена точная причина смерти Сергея Доренко – гемотампонада сердца (является осложнением инфаркта миокарда)», – говорится в сообщении.
Обновлено в 03:47
Происшествия

В Запорожье полицейские довели девочку до слез из-за советской символики

Полицейские в Запорожье довели до слез девочку, заставив ее снять пилотку с красной звездой.
Обновлено вчера в 20:52
Хоккей

«Адмирал» объявил о подписании первого новичка

«Адмирал» заключил однолетнее соглашение на один сезон с канадским защитником Шоном Лалондом.
Обновлено в 02:39
Хоккей

Россия сыграет первый матч на Чемпионате мира по хоккею в Словакии

Обновлено в 02:16
Общество

ВВС уволила ведущего за оскорбление королевской семьи

Журналист отрицает, что сделал сообщение из расистских побуждений. "Об этом не было и мысли", - настаивает ведущий шоу Radio 5 Live.
Обновлено вчера в 08:40
Происшествия

Число пострадавших во время грозы в Москве возросло до 12

В результате сильного ветра и грозы в Москве пострадали по меньшей мере 12 человек.
Обновлено вчера в 15:28
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