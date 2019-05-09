Трамп не стал называть Россию врагомLentaChel.ru 01:31

Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается называть Россию врагом и что хочет наладить отношения с Россией и с Китаем. Трамп отметил, что Германия платит России миллиарды долларов за трубопровод, и считает, что США должны защищать Германию от России.

Трамп не стал называть Россию врагом

Хоккей Все билеты на первые четыре матча чемпионата мира по хоккею проданы Организаторы продали все билеты на первые четыре матча чемпионата мира по хоккею. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе оргкомитета турнира.

Происшествия Названа причина смерти Сергея Доренко Главный редактор «Говорит Москва» Сергей Доренко умер от разрыва аорты.

Происшествия В Японии в результате землетрясения пострадали два человека В Японии на юго-западном острове Кюсю в результате произошедшего землетрясения пострадали по меньшей мере два человека.

Общество Лужков после гибели Доренко счел журналиста «гением зла» Бывший мэр Москвы Юрий Лужков прокомментировал РБК гибель журналиста Сергея Доренко.

Происшествия Главред Mash сообщил об обысках в редакции Главный редактор телеграм-канала Mash Максим Иксанов рассказал, что в редакции проходят обыски, передает РИА "Новости".

Авто В Италии продают кабриолет «Лада Нива» за 4000 евро Внедорожник «Лада Нива», на базе которой, собственно, и сделан этот кабриолет, оснащен 1,6-литровым битопливным двигателем, работающим на бензине и сжиженном газе (метане).

Общество В США суд отложил вынесение приговора россиянке Богдане Осиповой Присяжные признали её виновной в похищении собственных детей, а также в вымогательстве международного масштаба.

Происшествия На летевшего из Туниса авиадебошира завели уголовное дело Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что на авиадебошира, летевшего из Туниса в Домодедово, завели уголовное дело.

Здоровье Роспотребнадзор дал рекомендации по защите от перегрева в жаркие дни Роспотребнадзор заявил об аномально жаркой погоде в нескольких регионах России и дал рекомендации, как избежать перегрева.

Общество Друг Доренко рассказал о последних часах жизни журналиста Общественный деятель и переводчик Бронислав Виногородский рассказал о последних часах жизни Сергея Доренко.

Космос SpaceX провела неудачные испытания парашютной системы SpaceX провела в апреле на полигоне в штате Невада неудачное тестирование парашютной системы для мягкой посадки космического шаттла.

Авто Составлен рейтинг самых быстрых и экономичных автомобилей в мире Как отметили сами эксперты, при расчете ТОПа в каждой из категорий (седаны, микрокары, кроссоверы и т. п.) за основу бралось оптимальное соотношение расхода топлива к разгонной динамике.

Транспорт Проезд в метро Екатеринбурга подорожает 15 мая Стоимость проезда одного пассажира в метрополитене Екатеринбурга вырастет с 28 до 32 рублей 15 мая.

Политика Китай примет ответные меры на пошлины США Власти Китая обещают принять ответные меры на резкое увеличение США ввозных пошлин на китайские товары.

Экономика Отели Турции подорожают на 15% к высокому сезону В ассоциации ожидают, что с наступлением высокого сезона цены в турецких отелях вырастут за счет более активного притока иностранных туристов - как минимум на 10-15%.

Происшествия Названа точная причина смерти Сергея Доренко «Сегодня ночью было произведено вскрытие и установлена точная причина смерти Сергея Доренко – гемотампонада сердца (является осложнением инфаркта миокарда)», – говорится в сообщении.

Происшествия В Запорожье полицейские довели девочку до слез из-за советской символики Полицейские в Запорожье довели до слез девочку, заставив ее снять пилотку с красной звездой.

Хоккей «Адмирал» объявил о подписании первого новичка «Адмирал» заключил однолетнее соглашение на один сезон с канадским защитником Шоном Лалондом.

Общество ВВС уволила ведущего за оскорбление королевской семьи Журналист отрицает, что сделал сообщение из расистских побуждений. "Об этом не было и мысли", - настаивает ведущий шоу Radio 5 Live.