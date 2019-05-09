Политика
Трамп не стал называть Россию врагомLentaChel.ru 01:31
Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается называть Россию врагом и что хочет наладить отношения с Россией и с Китаем. Трамп отметил, что Германия платит России миллиарды долларов за трубопровод, и считает, что США должны защищать Германию от России.
Читать в источнике
Оценить28
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 04:11, Ашберн
Хоккей
Все билеты на первые четыре матча чемпионата мира по хоккею проданы
Организаторы продали все билеты на первые четыре матча чемпионата мира по хоккею. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе оргкомитета турнира.
Обновлено в 02:45
Происшествия
Названа причина смерти Сергея Доренко
Главный редактор «Говорит Москва» Сергей Доренко умер от разрыва аорты.
Обновлено в 04:05
Происшествия
В Японии в результате землетрясения пострадали два человека
В Японии на юго-западном острове Кюсю в результате произошедшего землетрясения пострадали по меньшей мере два человека.
Обновлено в 02:08
Общество
Лужков после гибели Доренко счел журналиста «гением зла»
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков прокомментировал РБК гибель журналиста Сергея Доренко.
Обновлено вчера в 14:10
Общество
Беглов высоко оценил организацию Дня Победы в Петербурге
Обновлено в 03:34
Политика
Огромный таракан залез на президента Филиппин во время его выступления
Обновлено вчера в 16:27
Происшествия
В метро «Проспект Ветеранов» на рельсы упал человек
В Петербурге на станции метро «Проспект Ветеранов» остановили движение из-за мужчины на путях.
Обновлено в 03:41
Происшествия
Появилось видео с места смерти Сергея Доренко
Обновлено вчера в 14:58
Происшествия
Главред Mash сообщил об обысках в редакции
Главный редактор телеграм-канала Mash Максим Иксанов рассказал, что в редакции проходят обыски, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:57
Футбол
Пепе предложил Коэнтрау и его клубу €600 тыс. за победу над «Бенфикой»
Пепе готов заплатить своему бывшему одноклубнику по «Реалу» 600 тысяч евро, если «Риу Аве» отберет очки у лиссабонцев.
Обновлено в 01:47
Авто
В Италии продают кабриолет «Лада Нива» за 4000 евро
Внедорожник «Лада Нива», на базе которой, собственно, и сделан этот кабриолет, оснащен 1,6-литровым битопливным двигателем, работающим на бензине и сжиженном газе (метане).
Обновлено в 02:22
Общество
В США суд отложил вынесение приговора россиянке Богдане Осиповой
Присяжные признали её виновной в похищении собственных детей, а также в вымогательстве международного масштаба.
Обновлено в 03:04
Происшествия
На летевшего из Туниса авиадебошира завели уголовное дело
Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что на авиадебошира, летевшего из Туниса в Домодедово, завели уголовное дело.
Обновлено в 04:06
Здоровье
Роспотребнадзор дал рекомендации по защите от перегрева в жаркие дни
Роспотребнадзор заявил об аномально жаркой погоде в нескольких регионах России и дал рекомендации, как избежать перегрева.
Обновлено в 01:56
Общество
Друг Доренко рассказал о последних часах жизни журналиста
Общественный деятель и переводчик Бронислав Виногородский рассказал о последних часах жизни Сергея Доренко.
Обновлено в 04:02
Космос
SpaceX провела неудачные испытания парашютной системы
SpaceX провела в апреле на полигоне в штате Невада неудачное тестирование парашютной системы для мягкой посадки космического шаттла.
Обновлено вчера в 05:53
Авто
Составлен рейтинг самых быстрых и экономичных автомобилей в мире
Как отметили сами эксперты, при расчете ТОПа в каждой из категорий (седаны, микрокары, кроссоверы и т. п.) за основу бралось оптимальное соотношение расхода топлива к разгонной динамике.
Обновлено вчера в 11:35
Общество
Скончался журналист Сергей Доренко
Обновлено вчера в 13:45
Транспорт
Проезд в метро Екатеринбурга подорожает 15 мая
Стоимость проезда одного пассажира в метрополитене Екатеринбурга вырастет с 28 до 32 рублей 15 мая.
Обновлено в 02:52
Политика
Китай примет ответные меры на пошлины США
Власти Китая обещают принять ответные меры на резкое увеличение США ввозных пошлин на китайские товары.
Обновлено в 03:01
Армия и оружие
В Катар прибыли американские бомбардировщики B-52
Обновлено в 02:16
Общество
В День Победы в России не зафиксировали происшествий
Обновлено в 03:13
Экономика
Отели Турции подорожают на 15% к высокому сезону
В ассоциации ожидают, что с наступлением высокого сезона цены в турецких отелях вырастут за счет более активного притока иностранных туристов - как минимум на 10-15%.
Обновлено 07 мая в 09:14
Происшествия
Названа точная причина смерти Сергея Доренко
«Сегодня ночью было произведено вскрытие и установлена точная причина смерти Сергея Доренко – гемотампонада сердца (является осложнением инфаркта миокарда)», – говорится в сообщении.
Обновлено в 03:47
Происшествия
В Запорожье полицейские довели девочку до слез из-за советской символики
Полицейские в Запорожье довели до слез девочку, заставив ее снять пилотку с красной звездой.
Обновлено вчера в 20:52
Хоккей
«Адмирал» объявил о подписании первого новичка
«Адмирал» заключил однолетнее соглашение на один сезон с канадским защитником Шоном Лалондом.
Обновлено в 02:39
Общество
ВВС уволила ведущего за оскорбление королевской семьи
Журналист отрицает, что сделал сообщение из расистских побуждений. "Об этом не было и мысли", - настаивает ведущий шоу Radio 5 Live.
Обновлено вчера в 08:40
Происшествия
Число пострадавших во время грозы в Москве возросло до 12
В результате сильного ветра и грозы в Москве пострадали по меньшей мере 12 человек.
Обновлено вчера в 15:28