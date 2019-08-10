Политика
Трамп не смог вспомнить фамилию украинского президентаРоссийская газета 19:49
Американский президент Дональд Трамп не смог вспомнить, кто такой Владимир Зеленский. Инцидент произошел, когда один из журналистов поинтересовался, планирует ли Трамп пригласить Зеленского в Белый дом.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 21:13, Вашингтон
Наука
Комары чаще всего кусают людей с первой группой крови
Ученые из Сибирского государственного медицинского университета выяснили, люди с какой группой крови больше всего подвержены укусам комаров.
Обновлено в 06:45
Происшествия
В США Дмитрия Андрейченко обвинили в угрозах совершить теракт
Прокуратура американского округа Грин (штат Миссури) в пятницу предъявила 20-летнему Дмитрию Андрейченко обвинения в угрозах совершить террористический акт.
Обновлено в 19:45
Политика
Как двадцать лет назад Путин был назван преемником Бориса Ельцина
Первый президент России в телеобращении к россиянам 20 лет назад, 9 августа, заявил о том, что правительство Сергея Степашина уходит в отставку, а новым премьером станет Владимир Путин.
Обновлено в 06:37
Политика
В МИД КНР призвали США прекратить вмешиваться в дела Гонконга
Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин заявила, что американские власти должны немедленно прекратить вмешиваться в происходящее в Гонконге и во внутренние дела КНР.
Обновлено в 04:49
Космос
Новосибирский фотограф снял фильм про поездку на Байконур
Новосибирец Александр Иванец вместе с товарищем из Омска Ильёй Нодия сняли фильм о Байконуре.
Обновлено в 05:09
Здоровье
Минздрав рассказал, где в России живут самые здоровые люди
Меньше всего в России болеет население Кабардино-Балкарской и Чеченской республик, больше всего больных зарегистрировано в Алтайском крае, Санкт-Петербурге и в Карелии, следует из статистического сборника Минздрава за 2018 год.
Обновлено в 20:13
Происшествия
Журналистке Reuters вручили повестку в военкомат
Журналистка агентства Reuters Мария Цветкова получила повестку в военкомат после того, как ее задержали на митинге в центре Москвы 27 июля.
Обновлено в 07:33
Политика
В Британском музее появились банкноты с изображением Бориса Джонсона
Фейковые банкноты с изображением премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона появились в коллекции Британского музея.
Обновлено в 14:55
Общество
Парфенов призвал всех выйти на митинг в Москве 10 августа
Ведущий Леонид Парфенов призвал всех выйти на согласованный протестный митинг в Москве, который пройдет 10 августа на проспекте Академика Сахарова.
Обновлено в 08:59
Авто
В продаже появился карбоновый гиперкар Bugatti Chiron
Немецкой корпорацией VDM Cars на продажу была выставлена уникальная машина Bugatti Chiron, получившая карбоновый кузов.
Обновлено в 14:19
Общество
Росрыболовство рассказало о новых правилах любительской рыбалки
В Росрыболовстве рассказали о правилах любительской рыбалки, которые вступят в силу в 2020 году.
Обновлено в 16:20
Спорт
Логинов снова отказался подписывать контракт с СБР
Александр Логинов 9 августа в очередной раз отказался подписывать договор с Союзом биатлонистов России, проведя переговоры в офисе организации с ее исполнительным директором.
Обновлено в 17:19
Политика
В Крыму назвали провокацией поднятие украинского флага в Судаке
Фото и видео флага, якобы развернутого в Судаке, появились ранее в Facebook советника главы Херсонской областной администрации Украины Богдана Ковалева.
Обновлено в 13:11
Шоу-бизнес
Прощание с Вилли Токаревым началось в Москве
В Храме Святителя Николая в Котельниках 9 августа проходит церемония прощания с исполнителем шансона Вилли Токаревым, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 04:27
Авто
Mazda CX-5 вошел в топ-25 российских бестселлеров
Mazda CX-5 в июле вошел в топ-25 российских бестселлеров и остается самым продаваемым автомобилей компании.
Обновлено в 10:34
Общество
Минсельхоз допустил передачу продуктов на благотворительность
Минсельхоз РФ считает возможным использование в благотворительных целях качественных продуктов, например, у которых не истек срок годности и которые снимаются с продажи в магазинах, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минсельхоза РФ.
Обновлено в 13:49
Экономика
В UC Rusal допустили отказ от проекта в США из-за давления политиков
Компания UC Rusal может отказаться от строительства в США завода по производству плоского алюминиевого проката для автопрома (совместный проект с американским холдингом Braidy Industries), если американские политики продолжат оказывать на компанию давление, сообщила финансовый директор US Rusal Александра Бурико, передает ТАСС.
Обновлено в 18:35
Происшествия
Арестован американец, собиравшийся атаковать гей-клуб или синагогу
Мужчина обвинеятся в заговоре с целью подрыва бомбы в синагоге или баре для ЛГБТ-клиентов.
Обновлено в 21:00
Политика
В посольстве США назвали «очень смелым шагом» звонок Зеленского Путину
Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявил, что решение украинского руководства позвонить российскому лидеру Владимиру Путину является смелым шагом.
Обновлено в 14:54
Политика
На Украине рассказали о жестком уроке Зеленскому от Путина и Меркель
Издание отмечает, что президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и французский лидер Эммануэль Макрон преподали Киеву «жесткий урок», показав, что не намерены собираться на «экстренные встречи» при каждом нарушении перемирия в Донбассе, если у Украины нет конкретных предложений.
Обновлено в 20:04
Гаджеты
Huawei представила новую операционную систему Harmony OS
Как отметили на презентации, новая операционная система Harmony OS не повторяет Android, она работает на основе микроядра и позволяет синхронизировать различные устройства: компьютеры, телефоны и технику для умного дома.
Обновлено в 05:13
Политика
Во Франции предложили России вернуть царские долги
Депутат Национального собрания Франции Франсис Веркамер попросил разъяснить, что правительство республики готово сделать для того, чтобы "окончательно разрешить" вопрос о российских выплатах по облигациям царских времен.
Обновлено в 19:23
Футбол
Глушаков вместе с игроками «Ахмата» и сотрудниками ГИБДД раздавал билеты на матч со «Спартаком»
Вместе с сотрудниками ГИБДД игроки вышли на дороги Грозного и раздавали билеты водителям.
Обновлено в 16:50
Технологии
В почте Mail.ru запустили сервис быстрых платежей
Приходящие на почту Mail.ru счета теперь можно быстро оплатить с помощью нового виджета.
Обновлено в 04:57