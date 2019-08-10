Политика
Трамп не смог вспомнить фамилию украинского президентаРоссийская газета 19:49
Американский президент Дональд Трамп не смог вспомнить, кто такой Владимир Зеленский. Инцидент произошел, когда один из журналистов поинтересовался, планирует ли Трамп пригласить Зеленского в Белый дом.
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Это очень-очень смешно. И немного обидно. Зеленскому.
— Ольга Скабеева, российская журналисткаРИА Новости 14:50
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 22:49, Вашингтон
Игры
В США начали запрещать игры-стрелялки после серии терактов
Американские политики вместе с с президентом Дональдом Трампом после серии массовых расстрелов обвинили во всём жестокие игры со стрельбой.
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Политика
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Фото и видео флага, якобы развернутого в Судаке, появились ранее в Facebook советника главы Херсонской областной администрации Украины Богдана Ковалева.
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Не прошло и часа, как Лена Миро в Телеграм-канале сообщила о попытке взлома своего аккаунта и предупредила Рудковскую, что взлом чужой страницы уголовно наказуемое деяние.
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Здоровье
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Обновлено в 11:40
Общество
Минкульт предложил наказывать за незаконную съемку в кинотеатрах
Министерство культуры России предложило ввести административную ответственность за незаконную съемку в кинотеатрах.
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Общество
Каждому пятому россиянину не хватает денег до зарплаты, показал опрос
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Транспорт
В Сочи восстановили движение на размытом из-за оползня участке трассы
Движение транспорта по участку трассы Джубга—Сочи восстановлено, сообщает «РИА новости» со ссылкой на ФКУ «Упрдор "Черноморье"».
Обновлено в 20:26
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Обновлено в 20:13
Общество
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С 1 января 2020 года в России начнут действовать новые правила любительской рыбалки, согласно которым появятся в том числе суточные нормативы вылова, пишет газета «Коммерсантъ», ссылаясь на Росрыболовство.
Обновлено в 16:40
Происшествия
«Росатом» сообщил о происшествии при работе с изотопными источниками
«Трагедия произошла в период работ, связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания на жидкостной двигательной установке», — заявили в «Росатоме».
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Армия и оружие
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Моряки Северного флота проводят учения по обнаружению и уничтожению подводных лодок условного противника на границе Баренцева и Норвежского морей.
Обновлено в 06:49
Шоу-бизнес
В Москве прошли похороны Вилли Токарева
Помещение храма было украшено цветами и горящими свечами. Похороны Вилли Токарева состоялись на Калитниковском кладбище в Москве.
Обновлено в 05:53
Политика
Состояние здоровья Горбачёва оценили как очень плохое
Состояние здоровья экс-президента СССР Михаила Горбачёва «очень плохое», заявил журналист Алексей Венедиктов в передаче «Гордон» на украинском телеканале «НАШ».
Обновлено в 22:30
Политика
Орешкин заявил о снятии разногласий по интеграции России и Белоруссии
Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил, что практически все принципиальные разногласия по вопросу интеграции России и Белоруссии сняты.
Обновлено в 09:50
Политика
МОК обсудит с оргкомитетом Олимпиады-2020 в Японии ошибку с Курилами
Международный олимпийский комитет (МОК) намерен обсудить с оргкомитетом Олимпиады-2020 в Японии инцидент с появлением российских Курильских островов на карте страны.
Обновлено в 09:28
Экономика
На Кипре задержали разыскиваемого в России приморского бизнесмена
Приморский бизнесмен Игорь Польченко был задержан правоохранителями на Кипре, он был объявлен в международный розыск после того, как в России его обвинили в махинациях с кредитами ряда крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Обновлено в 21:38
Происшествия
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Масштабное отключение электричества затронуло большую часть Великобритании, 9 августа передаёт агентство Reuters.
Обновлено в 14:05
Общество
В России впервые выловили сельдяного короля
В Приморье на побережье обнаружили редкую рыбу - сельдяного короля. Ученые заявили, что в России впервые столкнулись с этим видом.
Обновлено вчера в 11:02
Здоровье
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Исследователь поделила уход из жизни человека на четыре подпункта: внезапная смерть, постепенное ухудшение здоровья и кончина, непостоянные периоды колебания от ухудшения до улучшения и старение организма со смертью от инфекции.
Обновлено в 13:36
Наука
Комары чаще всего кусают людей с первой группой крови
Ученые из Сибирского государственного медицинского университета выяснили, люди с какой группой крови больше всего подвержены укусам комаров.
Обновлено в 06:45
Наука
Японские изобретатели создали роботизированный хвост для людей
Обновлено 07 августа в 04:00
Культура
Было бы 56: Жизнеутверждающие цитаты Уитни Хьюстон
Легендарная певица Уитни Хьюстон отметила бы сегодня свой 56-й день рождения. Ее голос можно узнать из тысячи.
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Общество
Площадь лесных пожаров в Сибири сократилась на 1,2 млн га
Площадь лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке удалось сократить более чем на 1,2 млн га.
Обновлено в 09:05
Кино
Новый фильм Тарантино установил рекорд в первый день проката в России
Тарантино дал большую пресс-конференцию, на которой рассказал о новом фильме, о своем отношении к жестокости и отметил, что планирует снять еще только один фильм в карьере.
Обновлено в 21:29
Политика
США продолжают искать альтернативу «Северному потоку-2»
Вашингтон активно ищет альтернативу энергетическому проекту "Северный поток-2".
Обновлено вчера в 12:30
Здоровье
Ремонт больницы на острове Ольхон завершится до 1 декабря
Все работы по комплексному капитальному ремонту с благоустройством территории завершатся 1 декабря 2019 года, сообщает министерство здравоохранения Иркутской области.
Обновлено в 03:11
Экономика
В Госдуме предложили накормить Китай российскими продуктами
Депутаты Госдумы обратились к правительству с предложением поддержать экспансию российских сельскохозяйственных производителей на китайский рынок в условиях экономической войны КНР с США, копия соответствующего письма комиссии нижней палаты по правовому обеспечению развития организаций ОПК имеется в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 20:22
Шоу-бизнес
Елена Николаева: «У моего круглого стола все-таки появился глава»
Елена все-таки рассказала о том, как познакомилась с Игорем и что сейчас происходит в ее личной жизни.
Обновлено вчера в 11:14
Общество
Синоптики предупредили о ночных заморозках
Синоптики рассказали об ожидающихся на выходных ночных заморозках в Архангельской области и Республике Коми.
Обновлено в 17:31
Энергетика
МЭА понизило прогноз по росту спроса на нефть в 2019 году
МЭА в своем августовском отчете понизило оценку роста глобального спроса на нефть в 2019 году на 100 тыс. баррелей в сутки - до 1,1 млн б/с на фоне обострения геополитических трений и допускает дальнейший пересмотр прогноза в сторону понижения.
Обновлено в 04:29