Политика

Трамп не смог вспомнить фамилию украинского президентаРоссийская газета вчера в 19:49

Американский президент Дональд Трамп не смог вспомнить, кто такой Владимир Зеленский. Инцидент произошел, когда один из журналистов поинтересовался, планирует ли Трамп пригласить Зеленского в Белый дом.
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Ольга Скабеева
Это очень-очень смешно. И немного обидно. Зеленскому.
— Ольга Скабеева, российская журналисткаРИА Новости вчера в 14:50

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