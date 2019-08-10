Это очень-очень смешно. И немного обидно. Зеленскому.

Телеведущая Ольга Скабеева назвала смешной реакцию президента США Дональда Трампа на вопрос журналистов о том, планирует ли он пригласить украинского коллегу Владимира Зеленского в Белый дом. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал телеведущей.

Скабеева оценила реакцию Трампа на вопрос о Зеленском

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