Политика
Трамп не считает Россию врагом и хочет поладить с нейРоссийская газета 13:49
Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается называть Россию врагом и хочет наладить отношения с Москвой и Китаем. Так ответил политик на вопрос журналистов в Белом доме.
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Авто
Уникальный Rolls-Royce Phantom продадут на аукционе RM Sotheby`s
Обновлено в 11:37
Общество
Виторган призвал отказаться от празднования Дня Победы
Максим Виторган призвал отказаться от широкого празднования Дня Победы, поскольку, по мнению актера, нынешнему поколению отмечать "уже нечего".
Обновлено в 19:55
Происшествия
Опубликовано видео с попытками медиков спасти Доренко
В сети появилось видео того, как врачи увозят на скорой помощи журналиста и радиоведущего Сергея Доренко, который скончался в Москве в четверг, 9 мая.
Обновлено в 21:13
Политика
Минфин США заподозрил Россию в манипулировании валютой
Минфин США может включить Россию в список стран, которые, по мнению Вашингтона, манипулируют своей валютой для достижения торговых преимуществ, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:40
Экономика
Bloomberg предсказало Китаю крупнейший в истории дефолт
В 2019 году китайский рынок облигаций может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
Обновлено в 02:23
Происшествия
Сергей Доренко погиб в Москве после ДТП
Соболезнования родственникам Доренко в Twitter выразил мэр Москвы Сергей Собянин, назвавший его «неравнодушным человеком, любившим столицу и погибшем на вираже».
Обновлено в 13:56
Путешествия
Японские туристы отправились на Курилы без виз
Как ранее сообщили "РГ" в правительстве Сахалинской области, в 2019 году предусмотрено шесть туров российских групп в Японию и девять визитов японских делегаций на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп.
Обновлено в 21:55
Шоу-бизнес
Венедиктов подтвердил смерть Доренко
Обновлено в 13:43
Армия и оружие
Росгвардия начала перевооружаться на автоматы Калашникова новой серии
По данным ТАСС, колонна, принимавшая сегодня участие в Параде Победы на Красной площади, уже была вооружена АК-200.
Обновлено в 12:02
Авто
Dyson запатентовал внешность нового электрокара
Новые патенты Dyson показывают не что иное, как полное переосмысление представлений о конструкции и конструировании больших электрокаров.
Обновлено в 06:47
Космос
Россия пожаловалась NASA на запах спирта на МКС
Россия направила в NASA замечания из-за выброса изопропилового спирта в атмосферу МКС после стыковки к ней корабля Dragon-2, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 20:20
Культура
Скончался народный артист СССР Ариф Меликов
ИА «Ореанда-Новости» В столице Азербайджана Баку в возрасте 85 лет скончался народный артист СССР, лауреат Государственной премии Азербайджана, выдающийся советский и азербайджанский композитор Ариф Меликов.
Обновлено в 06:44
Происшествия
Источник рассказал о причине смерти Сергея Доренко
Источник отметил, что точная причина смерти Доренко станет известна только после вскрытия.
Обновлено в 17:59
Политика
Путин отреагировал на отмену воздушной части парада Победы
Президент России Владимир Путин отреагировал на решение об отмене воздушной части военного парада в Москве из-за погоды и заметил, что не было необходимости рисковать жизнями летчиков и зрителей.
Обновлено в 09:35
Армия и оружие
Экстренное закрытое заседание СБ ООН по Ливии пройдет 10 мая
Совет Безопасности ООН проведет в пятницу, 10 мая, внеочередное закрытое заседание по ситуации в Ливии.
Обновлено в 13:25
Космос
NASA создаст аппараты для исследования других планет
Группа американских инженеров создает аппараты, которые будут использоваться для изучения отдаленных от Земли небесных объектов.
Обновлено в 20:24
Наука
Созданы невероятно эффективные нейросети: машинное обучение
Единственная разница заключается в том, что наш мозг регулярно удаляет старые связи, но большинство нейронных сетей делают это лишь в самом конце обучения.
Обновлено вчера в 17:15
Хоккей
Сборная России заявила 21 хоккеиста на ЧМ
Сборная России сыграет свой первый матч на ЧМ-2019 10 мая. Соперником будет команда Норвегии.
Обновлено в 13:26
Космос
Джефф Безос представил прототип аппарата для высадки на Луну
Глава американской аэрокосмической компании Blue Origin Джефф Безос презентовал макет космического аппарата для высадки на поверхность Луны.
Обновлено в 20:59
Культура
Киселев прокомментировал смерть Доренко
Обновлено в 15:16
Политика
Назарбаев приехал на парад Победы
Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев приехал на парад Победы в Москве.
Обновлено в 03:11
Авто
Появились первые рендеры универсала Toyota Camry
Пересмотренная подоконная линяя, восходящая к багажнику, стекло багажной двери с усиленным наклоном и другие задние двери избавили автомобиль от характерной многим универсалам «тяжеловесности», сделав его максимально легким и приемистым.
Обновлено в 05:48
Политика
Зеленский назвал 9 мая Днем благодарения
Избранный президент Украины поблагодарил борцов с фашизмом Избранный президент Украины Владимир Зеленский в эфире канала "112 Украина" назвал 9 мая украинским Днем благодарения, сообщает gazeta.ru.
Обновлено в 06:53
Наука
Истина в зерне: ученые раскрыли новый механизм клеточной смерти
Ученые раскрыли новый, ранее неизвестный механизм клеточной смерти.
Обновлено в 17:02
Происшествия
Стало известно, где похоронят Доренко
Обновлено в 15:56
Происшествия
В США обвинили китайских хакеров в хищении данных 78 млн человек
Минюст США сообщил, что китайской хакерской группировке предъявлено обвинение в хищении персональных данных более 78 млн человек.
Обновлено в 17:05
Шоу-бизнес
Саша Савельева показала себя без укладки и макияжа
Ставшая недавно мамой Саша Савельева постепенно возвращается к работе. Накануне она побывала в студии звукозаписи Игоря Матвиенко.
Обновлено в 06:50
Религия
Папа римский обязал священников сообщать о сексуальных домогательствах
Папа римский Франциск обязал католических священнослужителей — священников и монахов — уведомлять церковные власти о случаях сексуальных домогательств или сокрытии подобных фактов.
Обновлено в 17:41