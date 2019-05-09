Трамп не считает Россию врагом и хочет поладить с нейРоссийская газета 13:49

Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается называть Россию врагом и хочет наладить отношения с Москвой и Китаем. Так ответил политик на вопрос журналистов в Белом доме.

Трамп не считает Россию врагом и хочет поладить с ней

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