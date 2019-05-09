Политика

Трамп не считает Россию врагом и хочет поладить с нейРоссийская газета 13:49

Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается называть Россию врагом и хочет наладить отношения с Москвой и Китаем. Так ответил политик на вопрос журналистов в Белом доме.
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Трамп не считает Россию врагом и хочет поладить с ней

Российская газета13:49

Трамп заявил, что хочет поладить с Россией и Китаем

Комсомольская правда14:14

Трамп вновь заявил о желании наладить отношения с Россией и Китаем

Известия13:49

Трамп отказался считать Россию врагом

Газета.Ru17:39

Трамп хочет наладить отношения с Россией

News.ru13:38

Трамп отказался называть Россию врагом

Московский Комсомолец13:14

Трамп заявил, что не собирается называть Россию врагом и хочет поладить с ней

ТАСС13:08
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