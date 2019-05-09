Политика

Трамп не считает Россию врагом и хочет поладить с нейРоссийская газета 13:49

Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается называть Россию врагом и хочет наладить отношения с Москвой и Китаем. Так ответил политик на вопрос журналистов в Белом доме.
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Трамп отказался считать Россию врагом

Газета.Ru17:39

Трамп заявил, что хочет поладить с Россией и Китаем

Комсомольская правда14:14

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Российская газета13:49

Трамп вновь заявил о желании наладить отношения с Россией и Китаем

Известия13:49

Трамп хочет наладить отношения с Россией

News.ru13:38

Трамп отказался называть Россию врагом

Московский Комсомолец13:14

Трамп заявил, что не собирается называть Россию врагом и хочет поладить с ней

ТАСС13:08
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ВВС уволила ведущего за оскорбление королевской семьи

Журналист отрицает, что сделал сообщение из расистских побуждений. "Об этом не было и мысли", - настаивает ведущий шоу Radio 5 Live.
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Главред Mash сообщил о задержании своего сотрудника

Одного из сотрудников Telegram-канала Mash задержали правоохранительные органы. Об этом РБК сообщил главный редактор канала Максим Иксанов.
Обновлено в 18:49
Армия и оружие

Главный парад Победы проходит на Красной площади

Главный военный парад, приуроченный к 74-й годовщине Победы, проходит на Красной площади в Москве.
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Максим Виторган заявил, что праздновать День Победы неуместно

Максим Виторган выразил надежду на то, что будущие поколения будут отмечать 9 Мая не с гуляньями и парадами, а с тихими воспоминаниями о героизме и подвиге народа.
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