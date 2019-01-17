Политика

Трамп отменил зарубежное турне спикера палаты представителей СШАГазета.Ru 15:28

Президент США Дональд Трамп перенес зарубежное турне спикера палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси из-за приостановки работы правительства страны.
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Сенатор Грэм прокомментировал «войну приглашений» Трампа и Пелоси

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Трамп отомстил спикеру Конгресса

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Трамп запретил главе палаты конгресса летать за рубеж военным самолетом

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Трамп отменил зарубежную командировку Пелоси из-за шатдауна

RT на русском17:34

Трамп предложил Пелоси ехать с визитом за границу за свой счёт

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Трамп отменил зарубежное турне спикера палаты представителей США

Газета.Ru15:28

Трамп сообщил спикеру Пелоси о переносе ее поездки за границу из-за бюджетного кризиса

ТАСС14:54
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Автоматически обработаны 7192 источника, обновлено в 19:39, Ашберн
Общество

Жителям Чечни списали долги за газ на 9 млрд рублей

В октябре прошлого года мэр Грозного уволил глав всех четырех городских районов "за ненадлежащее исполнение обязанностей и некачественное работу с населением по вопросам, связанным с погашением задолженности за газ и электричество".
Обновлено в 17:56
Происшествия

Рыбку и Лесли задержали в Шереметьево

Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) и Александр Кириллов (Алекс Лесли) были задержаны в аэропорту Шереметьево сразу после возвращения из Таиланда, сообщает Life.
Обновлено в 12:13
Авто

Toyota представила спецверсию Land Cruiser Prado Style

Компания Toyota представила спецверсию внедорожника Land Cruiser Prado — исполнение Style доступно для заказа с 17 января.
Обновлено в 07:28
Космос

Роскосмос заявил о возможном завершении работы со «Спектром-Р»

Ученым вновь не удалось восстановить связь с радиотелескопом "Спектр-Р".
Обновлено в 13:31
Интернет

Обнаружена крупнейшая в истории база сворованных данных

Хант обнаружил его на известном хакерском форуме. Исследователь назвал эту утечку личных данных крупнейшей в истории.
Обновлено в 08:56
Космос

В Роскосмосе рассказали об обилии космического мусора на орбите Земли

Обновлено в 17:57
Авто

Купеобразный Geely FY11 раскрылся в «спортивной» версии

Моторную гамму Geely FY11, помимо стандартного 2,0-литрового турбомотора на 238 сил, представила гибридная силовая установка от Volvo XC40 на базе 1,5-литрового 177-сильного «атмосферника» и 48-вольтового стартер-генератора.
Обновлено вчера в 23:44
Гаджеты

Motorola возродит культовую раскладушку RAZR

Компания Motorola намерена возобновить выпуск знаменитой модели RAZR, которая получит сгибающийся экран.
Обновлено вчера в 17:33
Интернет

В интернете нашли неудаляемый вирус-вымогатель

«Совершенно секретно»: Портал Bleeping Computer, который занимается исследованием в сфере кибербезопасности, обнаружил о хакерской атаке с использованием вируса под названием Djvu.
Обновлено в 06:49
Происшествия

Муж королевы Елизаветы II попал в ДТП, пострадавших нет

Муж королевы Великобритании Елизаветы II, 97-летний герцог Эдинбургский принц Филип, попал в ДТП с участием еще одного автомобиля, сообщает в четверг BBC News.
Обновлено в 15:59
Общество

Жители России смогут пронаблюдать сближение Луны и Альдебарана

Вечером 17 января после заката Луна пройдет рядом с одной из самых ярких звезд созвездия Тельца — Альдебараном.
Обновлено в 19:25
Происшествия

Против сотрудников колонии Цеповяза возбудили новое уголовное дело

Обновлено в 11:33
Энергетика

Суд отменил арест акций «Газпрома» в Nord Stream и Nord Stream 2

По словам компании, швейцарский суд полностью отменил свое постановление об аресте акций "Газпрома" в Nord Stream и Nord Stream 2.
Обновлено в 13:09
Спорт

Эксперты WADA завершили работу в московской антидопинговой лаборатории

Экспертная группа Всемирного антидопингового агентства (WADA) завершила работу по извлечению базы данных московской лаборатории.
Обновлено в 13:59
Происшествия

Суд арестовал бывшего гендиректора производителя водки «Пять озер»

Тверской суд Москвы арестовал до 16 марта бывшего гендиректора одного из крупнейших производителей водки в России – Алкогольной сибирской группы (АСГ) Игоря Савельева.
Обновлено в 11:53
Авто

Mercedes-Benz приостановил сборку фургонов в Нижнем Новгороде

Производство фургонов Mercedes-Benz Sprinter Classic на мощностях группы ГАЗ в Нижнем Новгороде приостановлено из-за отсутствия комплектующих.
Обновлено в 14:28
Происшествия

Число погибших при взрыве в Колумбии выросло до 10 человек

Обновлено в 17:45
Наука

Ученые оживили скелет существа, жившего 290 миллионов лет назад

По оценкам ученых, первые амниоты появились 310 миллионов лет назад.
Обновлено в 02:31
Авто

Лимузин «Волга-Кортеж» продают за 4 млн рублей

В Сети на одном из сайтов продают автомобиль «Волга-Кортеж». Стоимость модели составляет 4 млн рублей.
Обновлено в 11:40
Политика

Суд Львова арестовал выдворенную из России журналистку Бойко

Галицкий районный суд Львова избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца выдворенной ранее из России украинской журналистке Елене Бойко.
Обновлено в 16:22
Происшествия

Более 70 человек застряли в горах на северо-востоке Чехии

Обновлено в 18:21
Наука

Учёные рассказали о простом способе улучшить память и работу мозга

Учёные из США рассказали о действенном способе улучшить память и другие когнитивные функции мозга.
Обновлено в 01:40
Общество

Mastercard запретит автоматически списывать деньги с платных подписок

Платежная система Mastercard запретит продавцам пробных подписок автоматически продлевать их без официального согласия владельца банковской карты.
Обновлено в 13:47
Транспорт

В аэропортах Москвы отменили и задержали более 20 рейсов

Обновлено 15 января в 15:34
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Опубликовано живое фото флагманского смартфона Samsung Galaxy S10+

Для кого-то топовые смартфоны Samsung Galaxy S10 станут реальностью только 24 февраля, а кто-то ими уже вовсю пользуется.
Обновлено в 01:32
Происшествия

В Тольятти учительница ударила пятиклассницу на уроке по лицу

Обновлено вчера в 18:14
Общество

«Победа» отменит все международные рейсы из «Пулково»

«Победа» с апреля отменяет все международные рейсы из «Пулково».
Обновлено в 12:56
Политика

Facebook и Instagram удалили 500 аккаунтов, связанных с Россией

Более 500 страниц и аккаунтов были удалены из Facebook и Instagram, говорится в пресс-релизе компании.
Обновлено в 06:15
Интернет

В работе бойлеров Ariston произошел сбой из-за блокировки Telegram

Владелец водонагревателя не стал ругаться ни на Ariston, ни на Роскомнадзор, но в ответ он написал — «Ржунемагу, Роскомнадзор заблокировал мне бойлер!».
Обновлено вчера в 12:48
Политика

Порошенко выбил телефон из рук снимавшего его украинца

Украинский президент Петр Порошенко выбил телефон из рук украинца, снимавшего главу государства во время общения с избирателями и пытавшегося задать ему вопрос, передает РИА Новости.
Обновлено в 14:32
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Нэнси Пелоси
Американский политик
Американский политик-демократ, Председатель Палаты представителей Конгресса США с 3 января 2019 года и c 4 января 2007 года по 3 января 2011 года, депутат Палаты представителей с 1987 года.
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