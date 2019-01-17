Политика

Трамп отменил командировку главы Палаты представителей из-за шатдаунаФАН 19:28

Президент США Дональд Трамп отменил зарубежную командировку спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси из-за шатдауна. Об этом говорится в распространенном накануне официальном сообщении американской администрации, которое стало своеобразным ответом руководителю нижней палаты Конгресса США.
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с чего всё началось
Представитель Белого дома Сара Сандерс опубликовала в своем микроблоге
 в Твиттере распоряжение президента США Дональда Трампа, в котором он наложил временный запрет на ранее запланированные зарубежные визиты спикера палаты представителей, члена Демократической партии Нэнси Пелоси.
Московский Комсомолец17:15

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Сенатор Грэм прокомментировал «войну приглашений» Трампа и Пелоси

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Трамп отменил зарубежную командировку Пелоси из-за шатдауна

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Трамп запретил главе палаты конгресса летать за рубеж военным самолетом

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Трамп отменил зарубежное турне спикера палаты представителей США

Газета.Ru15:28

Трамп отомстил спикеру Конгресса

Вести.Ru17:42
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Рыбку и Лесли задержали в Шереметьево

Обновлено в 12:13
Общество

Жителям Чечни списали долги за газ на 9 млрд рублей

В октябре прошлого года мэр Грозного уволил глав всех четырех городских районов "за ненадлежащее исполнение обязанностей и некачественное работу с населением по вопросам, связанным с погашением задолженности за газ и электричество".
Обновлено в 17:56
Космос

Япония запустила в космос ракету с семью спутниками

Япония запустила ракету «Эпсилон-4», на борту которой находились семь спутников.
Обновлено в 21:27
Происшествия

Число жертв теракта в Колумбии увеличилось до десяти

Обновлено в 18:13
Происшествия

ИГ взяло на себя ответственность за взрывы в Магнитогорске

Обновлено в 19:41
Космос

«Роскосмос» допустил прекращение работы аппарата «Спектр-Р»

Специалисты «Роскосмоса» намерены продолжить попытки восстановить связь с космическим аппаратом «Спектр-Р».
Обновлено в 22:25
Космос

Российские ученые предупредили об угрозе столкновения Земли с астероидом

Обновлено в 20:04
Технологии

В двигателях ракеты «Ангара» обнаружили опасный дефект

Двигатели ракеты "Ангара" РД-191 могут при старте разрушить ее, меры борьбы с этой проблемой не всегда срабатывают, заявили в НПО "Энергомаш" - производителе двигателей.
Обновлено в 21:06
Интернет

Обнаружена крупнейшая в истории база сворованных данных

Хант обнаружил его на известном хакерском форуме. Исследователь назвал эту утечку личных данных крупнейшей в истории.
Обновлено в 08:56
Авто

Лимузин «Волга-Кортеж» продают за 4 млн рублей

В Сети на одном из сайтов продают автомобиль «Волга-Кортеж». Стоимость модели составляет 4 млн рублей.
Обновлено в 11:40
Общество

Антрополог рассказал, как в будущем изменится стопа человека

Стопа человека плохо приспособлена к прямохождению, ее формирование не закончено, и в будущем она будет похожа на слоновью, рассказал в интервью РИА Новости доцент кафедры антропологии биологического факультета Московского университета кандидат биологических наук Станислав Дробышевский.
Обновлено в 21:20
Космос

В России разрабатывают корабль для космических туристов

Многоразовый суборбитальный корабль для космических туристов разрабатывают в МГТУ имени Баумана.
Обновлено в 21:25
Наука

Ученые оживили ящерицу, которой 290 миллионов лет

Ученым удалось «воскресить» ящерицу, обитавшую на Земле приблизительно 300 миллионов лет назад.
Обновлено в 05:00
Авто

Купеобразный Geely FY11 раскрылся в «спортивной» версии

Моторную гамму Geely FY11, помимо стандартного 2,0-литрового турбомотора на 238 сил, представила гибридная силовая установка от Volvo XC40 на базе 1,5-литрового 177-сильного «атмосферника» и 48-вольтового стартер-генератора.
Обновлено вчера в 23:44
Интернет

В Сети распространяется неудаляемый вирус-шифровальщик

В Сети обнаружили активно распространяющийся неудаляемый вирус-шифровальщик Djvu.
Обновлено в 03:56
Авто

Toyota представила в России спецверсию внедорожника Land Cruiser Prado

Российские дилеры Toyota начали прием заказов на новую спецверсию внедорожника Land Cruiser Prado – Style.
Обновлено в 10:59
Общество

Умерла красноярская пенсионерка-путешественница баба Лена

91-летняя путешественница Елена Ерхова, известная в социальных сетях как баба Лена, умерла в Красноярске.
Обновлено в 11:57
Авто

С начала года 26 компаний подняли в России цены на автомобили

Как отмечается, большинство автомобильных компаний переписали цены на свои автомобили после 1 января и только шесть марок изменили ценник в декабре.
Обновлено в 04:06
Энергетика

Суд отменил арест акций «Газпрома» в Nord Stream и Nord Stream 2

По словам компании, швейцарский суд полностью отменил свое постановление об аресте акций "Газпрома" в Nord Stream и Nord Stream 2.
Обновлено в 13:09
Общество

Mastercard взяла под контроль платные подписки

Mastercard обязала продавцов платных сервисов перед каждым продлением отправлять клиенту по электронной почте или SMS данные о дате транзакции, сумму платежа и название компании.
Обновлено в 08:44
Космос

Китайский аппарат «Чанъэ-4» завершил биологический эксперимент на Луне

Обновлено в 21:01
Происшествия

Tesla отзовет 14 тысяч проданных в Китае электромобилей

Принадлежащая американскому бизнесмену Илону Маску компания Tesla отзовет более 14 тысяч электромобилей, проданных в Китае.
Обновлено в 22:29
Происшествия

Супруг королевы Елизаветы II попал в ДТП

Обновлено в 14:26
Наука

Кассовые чеки оказались смертельно опасными

Ученые Гранадского университета в Испании выяснили, что подавляющее большинство кассовых чеков, изготовленных из термальной бумаги, в Испании и Бразилии и половина чеков во Франции содержит бисфенол А. Сходство бисфенола с женским половым гормоном эстрогеном является причиной расстройств репродуктивной системы и ряда онкологических заболеваний.
Обновлено в 05:39
Космос

Центр Хруничева: оборудование на МКС находится в критическом состоянии

Оборудование на функционально-грузовом блоке "Заря" МКС, запущенном в ноябре 1998 года, работает за пределами гарантийных сроков, в наиболее критичном состоянии находится система телеметрического контроля.
Обновлено в 21:37
Гаджеты

Новые iPad появятся в продаже в первой половине 2019 года

Дизайн новых iPad остается неизвестным. Напомним, что iPad Mini в последний раз обновили в 2015 году.
Обновлено в 09:33
Политика

В СБУ рассказали, что журналистка Бойко арестована на 60 суток

Украинский суд арестовал выдворенную из России журналистку Елену Бойко на 60 суток. Об этом сообщили в управлении СБУ по Львовской области.
Обновлено в 19:49
Политика

Высланную из РФ украинскую журналистку Бойко арестовали на Украине

Обновлено вчера в 12:07
Общество

Замглавы Хакасии заявила, что не получала 500 тысяч рублей премии

Замглавы Хакасии Юлия Исмагилова заявила, что не получала полумиллионной премии и пообещала ежемесячно публиковать свою зарплатную ведомость.
Обновлено в 21:50
Происшествия

Пожар в гаражах на северо-востоке Москвы потушен

Ранее пресс-служба столичного МЧС сообщала о пожаре по адресу: Полярный проезд, дом 41, строение 6 в одноэтажных металлических гаражах.
Обновлено в 09:10
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Американский политик
Американский политик-демократ, Председатель Палаты представителей Конгресса США с 3 января 2019 года и c 4 января 2007 года по 3 января 2011 года, депутат Палаты представителей с 1987 года.
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