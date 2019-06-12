Политика

Трамп не исключил введения пошлин на китайские товары на $325 млрдКоммерсантъ 12:54

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Ранее президент США говорил о готовности увеличить пошлины на импорт китайских товаров на $300 млрд. Затем сообщалось, что Дональд Трамп примет решение о новых пошлинах на китайские товары после встречи с Си Цзиньпином.
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