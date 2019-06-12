Политика
Трамп не исключил введения пошлин на китайские товары на $325 млрдКоммерсантъ 12:54
Ранее президент США говорил о готовности увеличить пошлины на импорт китайских товаров на $300 млрд. Затем сообщалось, что Дональд Трамп примет решение о новых пошлинах на китайские товары после встречи с Си Цзиньпином.
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Происшествия
Участник группы Trubetskoy впал в кому после избиения
Гитарист белорусской рок-группы Trubetskoy, бывший участник коллектива «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко был ограблен и жестоко избит в Минске.
Обновлено в 08:55
Общество
Из квартиры Бари Алибасова пропал его кот
Обновлено в 09:10
Происшествия
Во Внуково задержали вратаря сборной России по футболу Андрея Лунева
Вратарь сборной России по футболу Андрей Лунев устроил пьяный дебош в аэропорту Внуково, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 09:30
Игры
Раскрыты детали игры Cyberpunk 2077
Обновлено в 00:59
Происшествия
МВД России расширит перечень признаков опьянения водителей
Министерство внутренних дел России предполагает расширить перечень признаков наличия алкоголя, наркотических средств или психотропных веществ в организме водителя, выявленных с помощью специальных приборов, сообщается на сайте МВД РФ.
Обновлено вчера в 15:29
Происшествия
Екатерину Шульман задержали на марше в защиту Голунова
МБХ-Медиа в Твиттере сообщили, что Екатерину Шульман задержали на акции в поддержку Ивана Голунова.
Обновлено в 07:55
Политика
МИД Молдавии отзывает посла в США
Новый глава МИД Молдавии Николай Попеску отозвал посла в США Кристину Балан.
Обновлено в 12:32
Шоу-бизнес
Елена Корикова показала фигуру в бикини
Елена Корикова, отдыхая на побережье Черногории, опубликовала снимок, продемонстрировав фигуру в бикини.
Обновлено в 11:23
Космос
В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию
В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию.
Обновлено вчера в 04:21
Авто
Илон Маск рассказал о создании автомобиля-субмарины из фильма о Бонде
Tesla разработала проект автомобиля, на котором Джеймс Бонд погружался под воду. Об этом рассказал глава компании Илон Маск.
Обновлено в 10:58
Политика
В СПЧ обвинили полицию в превышении полномочий на акции в Москве
Несогласованная акция в поддержку журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова прошла сегодня в центре Москвы.
Обновлено в 10:50
Единоборства
Хабиб и Порье провели дуэль взглядов
Обновлено в 11:17
Политика
Владимир Путин вручил в Кремле государственные премии
Президент Владимир Путин вручил в Кремле государственные премии за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной деятельности.
Обновлено в 09:55
Политика
Неизвестные взломали аккаунт Медведева в Twitter
Неизвестные взломали страницу премьер-министра России Дмитрия Медведева в Twitter. Об этом сообщили в пресс-службе кабинета министров.
Обновлено в 10:19
Армия и оружие
Литва подарила Украине боеприпасы на 256 тысяч евро
Обновлено в 12:21
Футбол
Россия обошла Кипр в отборочном матче ЧЕ
Обновлено вчера в 16:47
Авто
Сотни роскошных суперкаров оказались на свалке в пустыне в Эмиратах
В сети появилось сенсационное видео, показывающее, как сотни, если не тысячи роскошных суперкаров - автомобилей класса люкс - брошены на свалке в Шардже, недалеко от Дубаи в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает The Daily Mail.
Обновлено вчера в 15:48
Экономика
В России задумались о четырехдневной рабочей неделе
Весьма вероятно, что будущее за четырехдневной рабочей неделей как основы социально-трудового контракт, - заявил глава кабмина.
Обновлено в 06:10
Армия и оружие
В ДНР опровергли заявления о продвижении ВСУ к западу от Донецка
Заместитель начальника управления Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики Эдуард Басурин опроверг заявления о том, что украинские военные захватили территории к западу от Донецка.
Обновлено в 12:36
Общество
45 нижегородских выпускников написали ЕГЭ на 100 баллов
В Нижегородской области оглашены первые результаты Единого государственного экзамена 2019 года.
Обновлено в 05:53
Футбол
«Спартак» получил предложение от «Порту» по трансферу Зе Луиша
Ранее стало известно, что Порту согласовал с Зе Луишем условия четырехлетнего контракта с годовой зарплатой в 1,5 миллиона евро, хотя сейчас в России нападающий получает 1,9 миллиона за сезон.
Обновлено в 12:17
Общество
В Петербурге 500 военных музыкантов исполнили «Полет шмеля»
Обновлено в 09:29
Политика
Сейм Латвии поддержал запрет на ношение военной формы СССР
Депутаты поддержали запрет на ношении формы Красной армии, НКВД и других правоохранительных органов СССР и его бывших республик, также запрещено ношение форменной одежды нацистской Германии.
Обновлено в 11:41
Культура
Приходько выиграла в суде у команды Порошенко
Обновлено в 12:29
Технологии
WhatsApp решил судиться c пользователями
Мессенджер WhatsApp объявил о готовности судиться с пользователями из-за нарушения правил пользования.
Обновлено вчера в 14:10
Общество
Скончался журналист Андрей Петров
В среду, 12 мая, не стало журналиста Андрея Петрова, говорится на официальном сайте Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Обновлено в 10:59
Политика
Опрос показал снижение рейтинга партии Зеленского
Результаты опроса социологической группы "Рейтинг" показали снижение поддержки партии украинского лидера Владимира Зеленского "Слуга народа" на 0,7%. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 12:39
Общество
Юным тулякам торжественно вручили паспорта
Сегодня, 12 июня в День России в Доме Дворянского собрания первый заместитель губернатора – председатель правительства Тульской области Валерий Шерин вручил юным тулякам паспорта граждан Российской Федерации.
Обновлено в 08:19
Происшествия
Znak.com нашел понятых из дела Голунова
Издание Znak.com сообщило, что журналистам удалось установить личности и адреса проживания либо регистрации двух граждан, которые привлекались в качестве понятых при обыске у журналиста Ивана Голунова.
Обновлено вчера в 09:14