Трамп не исключил введения пошлин на китайские товары на $325 млрдКоммерсантъ 12:54

Ранее президент США говорил о готовности увеличить пошлины на импорт китайских товаров на $300 млрд. Затем сообщалось, что Дональд Трамп примет решение о новых пошлинах на китайские товары после встречи с Си Цзиньпином.

Трамп не исключил введения пошлин на китайские товары на $325 млрд

Происшествия Участник группы Trubetskoy впал в кому после избиения Гитарист белорусской рок-группы Trubetskoy, бывший участник коллектива «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко был ограблен и жестоко избит в Минске.

Происшествия Во Внуково задержали вратаря сборной России по футболу Андрея Лунева Вратарь сборной России по футболу Андрей Лунев устроил пьяный дебош в аэропорту Внуково, сообщает РЕН ТВ.

Происшествия МВД России расширит перечень признаков опьянения водителей Министерство внутренних дел России предполагает расширить перечень признаков наличия алкоголя, наркотических средств или психотропных веществ в организме водителя, выявленных с помощью специальных приборов, сообщается на сайте МВД РФ.

Происшествия Екатерину Шульман задержали на марше в защиту Голунова МБХ-Медиа в Твиттере сообщили, что Екатерину Шульман задержали на акции в поддержку Ивана Голунова.

Политика МИД Молдавии отзывает посла в США Новый глава МИД Молдавии Николай Попеску отозвал посла в США Кристину Балан.

Шоу-бизнес Елена Корикова показала фигуру в бикини Елена Корикова, отдыхая на побережье Черногории, опубликовала снимок, продемонстрировав фигуру в бикини.

Авто Илон Маск рассказал о создании автомобиля-субмарины из фильма о Бонде Tesla разработала проект автомобиля, на котором Джеймс Бонд погружался под воду. Об этом рассказал глава компании Илон Маск.

Политика В СПЧ обвинили полицию в превышении полномочий на акции в Москве Несогласованная акция в поддержку журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова прошла сегодня в центре Москвы.

Политика Владимир Путин вручил в Кремле государственные премии Президент Владимир Путин вручил в Кремле государственные премии за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной деятельности.

Политика Неизвестные взломали аккаунт Медведева в Twitter Неизвестные взломали страницу премьер-министра России Дмитрия Медведева в Twitter. Об этом сообщили в пресс-службе кабинета министров.

Авто Сотни роскошных суперкаров оказались на свалке в пустыне в Эмиратах В сети появилось сенсационное видео, показывающее, как сотни, если не тысячи роскошных суперкаров - автомобилей класса люкс - брошены на свалке в Шардже, недалеко от Дубаи в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает The Daily Mail.

Экономика В России задумались о четырехдневной рабочей неделе Весьма вероятно, что будущее за четырехдневной рабочей неделей как основы социально-трудового контракт, - заявил глава кабмина.

Армия и оружие В ДНР опровергли заявления о продвижении ВСУ к западу от Донецка Заместитель начальника управления Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики Эдуард Басурин опроверг заявления о том, что украинские военные захватили территории к западу от Донецка.

Общество 45 нижегородских выпускников написали ЕГЭ на 100 баллов В Нижегородской области оглашены первые результаты Единого государственного экзамена 2019 года.

Футбол «Спартак» получил предложение от «Порту» по трансферу Зе Луиша Ранее стало известно, что Порту согласовал с Зе Луишем условия четырехлетнего контракта с годовой зарплатой в 1,5 миллиона евро, хотя сейчас в России нападающий получает 1,9 миллиона за сезон.

Политика Сейм Латвии поддержал запрет на ношение военной формы СССР Депутаты поддержали запрет на ношении формы Красной армии, НКВД и других правоохранительных органов СССР и его бывших республик, также запрещено ношение форменной одежды нацистской Германии.

Технологии WhatsApp решил судиться c пользователями Мессенджер WhatsApp объявил о готовности судиться с пользователями из-за нарушения правил пользования.

Общество Скончался журналист Андрей Петров В среду, 12 мая, не стало журналиста Андрея Петрова, говорится на официальном сайте Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Политика Опрос показал снижение рейтинга партии Зеленского Результаты опроса социологической группы "Рейтинг" показали снижение поддержки партии украинского лидера Владимира Зеленского "Слуга народа" на 0,7%. Об этом сообщает РИА "Новости".

Общество Юным тулякам торжественно вручили паспорта Сегодня, 12 июня в День России в Доме Дворянского собрания первый заместитель губернатора – председатель правительства Тульской области Валерий Шерин вручил юным тулякам паспорта граждан Российской Федерации.