Политика
Трамп не исключил введения пошлин на китайские товары на $325 млрдКоммерсантъ вчера в 12:54
Ранее президент США говорил о готовности увеличить пошлины на импорт китайских товаров на $300 млрд. Затем сообщалось, что Дональд Трамп примет решение о новых пошлинах на китайские товары после встречи с Си Цзиньпином.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Трамп пообещал ввести пошлины, если не договорится с Китаем по торговле
Аргументы и Фактывчера в 14:37
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 02:55, Ашберн
Общество
Эксперты дали советы по выбору клубники
Обновлено вчера в 22:03
Экономика
Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиян
Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов.
Обновлено вчера в 18:29
Шоу-бизнес
Сын Бари Алибасова показал фотографии вышедшего из комы продюсера
Сын Бари Алибасова показал встревоженным поклонникам фотографии вышедшего из 5-дневной комы продюсера.
Обновлено 11 июня в 07:29
Происшествия
Во Внуково задержали футболиста сборной России Андрея Лунева
Вратарь сборной России по футболу Андрей Лунев устроил пьяный дебош в аэропорту Внуково.
Обновлено вчера в 10:58
Хоккей
«Сент-Луис» впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли
"Сент-Луис" на выезде победил "Бостон" со счетом 4:1 в седьмом матче финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и впервые завоевал Кубок Стэнли.
Обновлено в 00:14
Технологии
Российские вузы начнут выдавать электронные дипломы
В России вузы начнут к 2021 году выдавать выпускникам цифровые дипломы. Новую модель опробуют уже в этом году в пяти университетах.
Обновлено в 01:33
Экономика
Чубайс предложил ввести углеродный налог
В Евросоюзе сейчас действует правило, что импортируемые товары, при производстве которых выбросы СО2 превышали определенные нормы, облагаются дополнительным налогом, напомнил Чубайс.
Обновлено вчера в 20:35
Происшествия
В Сочи заметили человека, похожего на умершего Цапка
Лицо человека, очень похожего на лидера Кущевской ОПГ Сергея Цапка, попало в объектив камеры на месте страшного ДТП в Сочи 4 июня, где BMW врезался в отбойник, пишет «КП».
Обновлено в 00:39
Шоу-бизнес
Виторган едет в Сочи к Собчак и Богомолову
Обновлено вчера в 18:47
Политика
Путин обещал поддержать Додона в борьбе с «узурпаторами» в Молдавии
Президент России считает, что проделанная Додоном и его партнерами по коалиции работа — шаг в сторону строительства цивилизованного и современного государства.
Обновлено в 00:39
Общество
Россияне рассказали, на что готовы потратить миллион долларов
Обновлено вчера в 23:45
Политика
Совет США по географическим названиям переименовал Киев
Международная ассоциация авиационного транспорта (IATA) опирается именно на базы совета США по географическим названиям, напоминает агентство "Интерфакс".
Обновлено вчера в 22:50
Космос
Аномалия обнаружена под самым большим кратером Луны
Исследование опубликовано в журнале Geophysical Research Letters. Сам кратер овальной формы, шириной 2000 километров.
Обновлено 10 июня в 15:41
Общество
В Москве ожидается похолодание до +1 градуса
В Москве ожидается похолодание до +1 градуса.
Обновлено вчера в 17:11
Экономика
Более половины россиян теперь покупают товары только по акциям
По итогам 2018 года доля россиян, покупающих товары со скидками, достигла 50,6%, подсчитали в исследовательской компании Ipsos Comcon для "Ъ".
Обновлено вчера в 18:02
Гаджеты
Эксперты сравнили скорость падения цен на флагманы Apple и Samsung
Эксперты сравнили скорость падения цен на флагманы Apple и Samsung и выяснили, что некоторые модели дешевеют быстрее.
Обновлено вчера в 12:59
Общество
Только один омский школьник получил 100 баллов за ЕГЭ по географии
Количество учеников, которые не справились с заданиями ЕГЭ, уменьшилось на 20%.Еще 543 человека выбрали ЕГЭ по литературе.
Обновлено вчера в 09:30
Происшествия
Четверо из задержанных на акции в Москве остаются в отделах полиции
Из задержанных на несогласованной акции в Москве четыре человека все еще остаются в отделах полиции, сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД.
Обновлено вчера в 19:14
Общество
Опрос РБК выявил страхи бизнеса по поводу незаконного преследования
Читатели РБК, среди которых значительная доля владеет собственным делом или занимает высокие управленческие позиции, отмечают растущее вмешательство силовых структур в ведение бизнеса.
Обновлено в 01:10
Политика
Пользователи соцсетей раскритиковали Кадырова за угрозы комментаторам
Обновлено вчера в 10:03
Общество
Россиянам решили затруднить покупку алкоголя и сигарет
Специализированные магазины для продажи табака и алкоголя могут появиться в России.
Обновлено в 00:59
Интернет
Функции приложений «Яндекса» и Kaspersky не работают из-за Google
В течение нескольких месяцев в мобильных приложениях «Яндекса» и Kaspersky Internet Security для операционной системы Android не работают некоторые функции, передает РБК со ссылкой на комментарии пользователей в Google Play.
Обновлено в 00:45
Общество
Известный журналист пропал без вести во время подготовки репортажа
Известный американский автомобильный журналист Дэйви Джонсон (Davey Johnson) пропал во время тест-драйва мотоцикла Honda.
Обновлено в 01:10
Происшествия
В России могут расширить перечень признаков опьянения водителей
Предлагается пополнить перечень признаков алкогольного и наркотического опьянения двумя критериями, сообщает РБК.
Обновлено вчера в 05:27
Общество
Дуров связал кибератаку на Telegram с беспорядками в Гонконге
Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что массивная кибератака, которая была совершена на его мессенджер, началась в Китае.
Обновлено в 02:39
Технологии
WhatsApp намерен судиться с пользователями
Популярный мессенджер WhatsApp решил судиться с теми пользователям, которые нарушают правила использования мессенджера, сообщается на официальном сайте WhatsApp.
Обновлено вчера в 05:40
Политика
На кресло сахалинского губернатора заявилось уже 4 претендента
Ранее сообщалось, что 12 июня документы об участии в выборах в качестве самовыдвиженца в облизбирком подал временно исполняющий обязанности губернатора региона Валерий Лимаренко.
Обновлено в 02:43
Кино
Назван победитель короткого метра фестиваля «Кинотавр»
Режиссер и продюсер Александр Роднянский объявил победителя конкурса в номинации короткого метра.
Обновлено вчера в 22:24
Экономика
Сбербанк повышает максимальную ставку рублевых вкладов вопреки рынку
При вложении денег на 6–9 месяцев ставка нового вклада составит 6% годовых, на 9–12 месяцев – 6,25%, на 12–18 месяцев – 6,5%. Выплата процентов в конце срока без капитализации.
Обновлено в 02:00
Энергетика
«Полиметалл» увеличил рудные запасы на месторождении Ведуга
Рудные запасы "Полиметалла" на месторождении Ведуга в результате геологоразведочных работ увеличились более чем вдвое и составили 2,8 млн унций золота.
Обновлено в 02:11