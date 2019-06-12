Политика

Трамп не исключил введения пошлин на китайские товары на $325 млрдКоммерсантъ вчера в 12:54

Ранее президент США говорил о готовности увеличить пошлины на импорт китайских товаров на $300 млрд. Затем сообщалось, что Дональд Трамп примет решение о новых пошлинах на китайские товары после встречи с Си Цзиньпином.
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Штаты пригрозили Китаю 325-миллиардными пошлинами

Вести.Ruвчера в 13:11

Трамп заявил об отсутствии крайних сроков для введения пошлин на товары из Китая

ТАССвчера в 17:39

Соединенные штаты пригрозили ввести пошлины на китайские товары на $325 млрд

Эхо Москвывчера в 15:31

Трамп пообещал ввести пошлины, если не договорится с Китаем по торговле

Аргументы и Фактывчера в 14:37

«Они в голове»: Трамп о сроках для введения пошлин против КНР

Газета.Ruвчера в 18:40

Трамп не исключил введения пошлин на китайские товары на $325 млрд

Коммерсантъвчера в 12:54

США введут пошлины на товары из КНР объемом $325 млрд, если не договорятся

ПРАЙМвчера в 12:39
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 02:55, Ашберн
Общество

Эксперты дали советы по выбору клубники

Обновлено вчера в 22:03
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Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиян

Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов.
Обновлено вчера в 18:29
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Сын Бари Алибасова показал фотографии вышедшего из комы продюсера

Сын Бари Алибасова показал встревоженным поклонникам фотографии вышедшего из 5-дневной комы продюсера.
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Во Внуково задержали футболиста сборной России Андрея Лунева

Вратарь сборной России по футболу Андрей Лунев устроил пьяный дебош в аэропорту Внуково.
Обновлено вчера в 10:58
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«Сент-Луис» впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли

"Сент-Луис" на выезде победил "Бостон" со счетом 4:1 в седьмом матче финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и впервые завоевал Кубок Стэнли.
Обновлено в 00:14
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Российские вузы начнут выдавать электронные дипломы

В России вузы начнут к 2021 году выдавать выпускникам цифровые дипломы. Новую модель опробуют уже в этом году в пяти университетах.
Обновлено в 01:33
Экономика

Чубайс предложил ввести углеродный налог

В Евросоюзе сейчас действует правило, что импортируемые товары, при производстве которых выбросы СО2 превышали определенные нормы, облагаются дополнительным налогом, напомнил Чубайс.
Обновлено вчера в 20:35
Происшествия

В Сочи заметили человека, похожего на умершего Цапка

Лицо человека, очень похожего на лидера Кущевской ОПГ Сергея Цапка, попало в объектив камеры на месте страшного ДТП в Сочи 4 июня, где BMW врезался в отбойник, пишет «КП».
Обновлено в 00:39
Шоу-бизнес

Виторган едет в Сочи к Собчак и Богомолову

Обновлено вчера в 18:47
Политика

Путин обещал поддержать Додона в борьбе с «узурпаторами» в Молдавии

Президент России считает, что проделанная Додоном и его партнерами по коалиции работа — шаг в сторону строительства цивилизованного и современного государства.
Обновлено в 00:39
Общество

Россияне рассказали, на что готовы потратить миллион долларов

Обновлено вчера в 23:45
Политика

Совет США по географическим названиям переименовал Киев

Международная ассоциация авиационного транспорта (IATA) опирается именно на базы совета США по географическим названиям, напоминает агентство "Интерфакс".
Обновлено вчера в 22:50
Космос

Аномалия обнаружена под самым большим кратером Луны

Исследование опубликовано в журнале Geophysical Research Letters. Сам кратер овальной формы, шириной 2000 километров.
Обновлено 10 июня в 15:41
Общество

В Москве ожидается похолодание до +1 градуса

В Москве ожидается похолодание до +1 градуса.
Обновлено вчера в 17:11
Экономика

Более половины россиян теперь покупают товары только по акциям

По итогам 2018 года доля россиян, покупающих товары со скидками, достигла 50,6%, подсчитали в исследовательской компании Ipsos Comcon для "Ъ".
Обновлено вчера в 18:02
Гаджеты

Эксперты сравнили скорость падения цен на флагманы Apple и Samsung

Эксперты сравнили скорость падения цен на флагманы Apple и Samsung и выяснили, что некоторые модели дешевеют быстрее.
Обновлено вчера в 12:59
Общество

Только один омский школьник получил 100 баллов за ЕГЭ по географии

Количество учеников, которые не справились с заданиями ЕГЭ, уменьшилось на 20%.Еще 543 человека выбрали ЕГЭ по литературе.
Обновлено вчера в 09:30
Происшествия

Четверо из задержанных на акции в Москве остаются в отделах полиции

Из задержанных на несогласованной акции в Москве четыре человека все еще остаются в отделах полиции, сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД.
Обновлено вчера в 19:14
Общество

Опрос РБК выявил страхи бизнеса по поводу незаконного преследования

Читатели РБК, среди которых значительная доля владеет собственным делом или занимает высокие управленческие позиции, отмечают растущее вмешательство силовых структур в ведение бизнеса.
Обновлено в 01:10
Политика

Пользователи соцсетей раскритиковали Кадырова за угрозы комментаторам

Обновлено вчера в 10:03
Общество

Россиянам решили затруднить покупку алкоголя и сигарет

Специализированные магазины для продажи табака и алкоголя могут появиться в России.
Обновлено в 00:59
Интернет

Функции приложений «Яндекса» и Kaspersky не работают из-за Google

В течение нескольких месяцев в мобильных приложениях «Яндекса» и Kaspersky Internet Security для операционной системы Android не работают некоторые функции, передает РБК со ссылкой на комментарии пользователей в Google Play.
Обновлено в 00:45
Общество

Известный журналист пропал без вести во время подготовки репортажа

Известный американский автомобильный журналист Дэйви Джонсон (Davey Johnson) пропал во время тест-драйва мотоцикла Honda.
Обновлено в 01:10
Происшествия

В России могут расширить перечень признаков опьянения водителей

Предлагается пополнить перечень признаков алкогольного и наркотического опьянения двумя критериями, сообщает РБК.
Обновлено вчера в 05:27
Общество

Дуров связал кибератаку на Telegram с беспорядками в Гонконге

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что массивная кибератака, которая была совершена на его мессенджер, началась в Китае.
Обновлено в 02:39
Технологии

WhatsApp намерен судиться с пользователями

Популярный мессенджер WhatsApp решил судиться с теми пользователям, которые нарушают правила использования мессенджера, сообщается на официальном сайте WhatsApp.
Обновлено вчера в 05:40
Политика

На кресло сахалинского губернатора заявилось уже 4 претендента

Ранее сообщалось, что 12 июня документы об участии в выборах в качестве самовыдвиженца в облизбирком подал временно исполняющий обязанности губернатора региона Валерий Лимаренко.
Обновлено в 02:43
Кино

Назван победитель короткого метра фестиваля «Кинотавр»

Режиссер и продюсер Александр Роднянский объявил победителя конкурса в номинации короткого метра.
Обновлено вчера в 22:24
Экономика

Сбербанк повышает максимальную ставку рублевых вкладов вопреки рынку

При вложении денег на 6–9 месяцев ставка нового вклада составит 6% годовых, на 9–12 месяцев – 6,25%, на 12–18 месяцев – 6,5%. Выплата процентов в конце срока без капитализации.
Обновлено в 02:00
Энергетика

«Полиметалл» увеличил рудные запасы на месторождении Ведуга

Рудные запасы "Полиметалла" на месторождении Ведуга в результате геологоразведочных работ увеличились более чем вдвое и составили 2,8 млн унций золота.
Обновлено в 02:11
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