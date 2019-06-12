Политика
Трамп не исключил введения пошлин на китайские товары на $325 млрдКоммерсантъ вчера в 12:54
Ранее президент США говорил о готовности увеличить пошлины на импорт китайских товаров на $300 млрд. Затем сообщалось, что Дональд Трамп примет решение о новых пошлинах на китайские товары после встречи с Си Цзиньпином.
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Трамп пообещал ввести пошлины, если не договорится с Китаем по торговле
Аргументы и Фактывчера в 14:37
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 04:32, Ашберн
Экономика
Чубайс предложил ввести углеродный налог
В Евросоюзе сейчас действует правило, что импортируемые товары, при производстве которых выбросы CO превышали определенные нормы, облагаются дополнительным налогом, напомнил Чубайс.
Обновлено в 02:14
Политика
Президент Польши назвал преимущество поляков над русскими
Президент Польши Анджей Дуда считает, что поляки более храбрые, чем русские. Слова политика передает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 16:56
Происшествия
В Оманском заливе атаковали два танкера
Обновлено в 04:17
Происшествия
Состояние Алибасова остается тяжелым
Состояние известного продюсера Бари Алибасова медики по-прежнему оценивают как тяжелое. Об этом сегодня, 12 июня, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 07:35
Хоккей
Кубок Стэнли впервые достался «Сент-Луис Блюз»
Обновлено в 01:11
Кино
Иностранным кинематографистам просубсидируют съемки фильмов в России
Чтобы иностранная киностудия получила через своего российского партнера компенсацию, ее бюджет на съемки в России должен быть не менее 20 млн руб. для художественного фильма и 10 млн руб. для анимационного (в обоих случаях минимальный хронометраж картины равен 60 минутам), 5 млн руб. — для документального фильма (40 минут) и одного эпизода сериала (15 минут).
Обновлено в 02:00
Происшествия
Подростка госпитализировали после задержания на акции в Москве
12 июня в центре столицы прошла несанкционированная акция в поддержку Ивана Голунова.
Обновлено вчера в 14:03
Происшествия
В Индии более 50 детей умерли после употребления в пищу плодов личи
В индийском штате Бихар в округе Музаффарпур за последние десять дней скончались 53 ребенка, сообщает агентство PTI со ссылкой на данные медицинских служб.
Обновлено в 03:33
Шоу-бизнес
Собчак и Богомолов столкнулись с Виторганом на «Кинотавре»
Собчак и Богомолов столкнулись с Виторганом на "Кинотавре" В рамках киносмотра в Сочи наградили лучшие короткометражки.
Обновлено в 03:13
Происшествия
Просившийся в Канаду кузбассовец пострадал от подземного пожара
Горожанин сопровождал съёмочную группу одного из федеральных каналов в район подземных пожаров, которые уже в течение долгого времени бушуют в Киселёвске.
Обновлено в 01:02
Происшествия
26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве
Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено вчера в 11:30
Общество
Из квартиры Бари Алибасова пропал кот
Обновлено вчера в 08:58
Культура
Фадеев призвал рэпера Кравца «ответить за базар»
Обновлено вчера в 23:22
Теннис
Д. Макинрой: я не знаю, что случилось с Хачановым
Семикратный победитель турниров серии «Большого шлема» американец Джон Макинрой оценил потенциал игроков молодого поколения.
Обновлено в 03:46
Происшествия
Адвокат банды Цапка не исключил возможности его «воскрешения»
Адвокат банды из станицы Кущёвская Умалат Сайгитов не исключил, что главарь этой группировки Сергей Цапок не умер в результате инсульта в СИЗО в 2014 году, а до сих пор жив.
Обновлено в 04:07
Политика
Трамп рассказал о действиях с компроматом из России
Журналист задал вопрос, какие действия предпринял штаб Трампа, если бы представители России или Китая предложили ему компромат на соперников: выслушал бы их или сообщил в ФБР.
Обновлено в 04:05
Общество
Дуров увидел китайский след в хакерской атаке на Telegram
Свои соображения Дуров высказал в ответе на вопрос одного из пользователей, поинтересовавшегося тем, откуда исходила атака, которая 12 июня вызвала сбои в работе Telegram по всему миру.
Обновлено в 02:56
Политика
Спикер рады подписал закон об импичменте президенту Украины
«Сегодня подписал закон «О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной рады Украины» и передал его на подпись президенту», — написал Парубий.
Обновлено вчера в 12:46
Шоу-бизнес
Наташа Королева выпустила новую песню «Символ юности»
Отечественная исполнительница Наташа Королева выпустила новую песню, посвященную желтым тюльпанам.
Обновлено в 02:20
Политика
Украине пригрозили иском из-за провокации в Керченском проливе
Провокация украинских военных в Керченском проливе может стать поводом для иска в Гаагский суд, считает руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам в постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов.
Обновлено в 04:02
Происшествия
В Москве задержали школьника за разбойное нападение
В Москве задержали десятиклассника по подозрению в участии в разбойном нападении.
Обновлено в 02:10
Футбол
Гендиректор «Зенита» пообещал разобраться с Лунёвым
Генеральный директор футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев проведёт беседу с вратарём Андреем Лунёвым по поводу инцидента в аэропорту Внуково.
Обновлено в 00:18
Общество
В Роскачестве рассказали, как приготовить хорошую окрошку
В Рокачестве рассказали, как правильно выбрать хорошие ингредиенты для окрошки и дали рецепты приготовления этого супа.
Обновлено в 01:00
Футбол
«Нант» может арендовать футболиста «Спартака» Ханни, пишут СМИ
Полузащитник московского футбольного клуба "Спартак" Софьян Ханни может перейти во французский "Нант" на правах аренды, сообщает ouest-france.fr.
Обновлено в 03:43
Общество
ГИБДД вводит новый тест на опьянение
Обновлено в 03:32
Единоборства
Хабиб и Порье провели дуэль взглядов
Сегодня в Лондоне состоялась первая пресс-конференция перед боем российского чемпиона абсолютного бойцовского турнира (UFC) Хабиба Нурмагомедова и американца Дастина Порье, сообщает Sport24.
Обновлено вчера в 11:17
Авто
В Сети появился рендер нового BMW 2-Series Coupe
В компании новый BMW 2-Series Coupe назвали «Drift Machine». Премьера новой генерации купе должна состояться уже через несколько месяцев.
Обновлено в 04:26
Авто
В Volkswagen определились с датой продаж «растянутого» Polo Plus
Компания Volkswagen на следующей неделе начинает продажи «растянутого» хэтчбека Polo с приставкой «Plus» в названии.
Обновлено в 04:02
Здоровье
Ученые назвали четыре «невредные» привычки, которые могут вызывать рак
Американские ученые назвали четыре не особенно вредные привычки, которые могут поспособствовать возникновению рака.
Обновлено вчера в 07:21
Интернет
Google урезал функционал приложений «Яндекса» и «Касперского»
«В конце 2018 года Google объявила об изменениях политики Android, и теперь доступ к информации о звонке и номеру телефона звонящего может иметь только голосовой помощник, установленный в системе по умолчанию, либо приложение, для которого это основная функциональность», — сообщил изданию представитель «Яндекса».
Обновлено в 03:30