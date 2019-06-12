Политика

Трамп не исключил введения пошлин на китайские товары на $325 млрдКоммерсантъ вчера в 12:54

Ранее президент США говорил о готовности увеличить пошлины на импорт китайских товаров на $300 млрд. Затем сообщалось, что Дональд Трамп примет решение о новых пошлинах на китайские товары после встречи с Си Цзиньпином.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Они в голове»: Трамп о сроках для введения пошлин против КНР

Газета.Ruвчера в 18:40

Трамп не исключил введения пошлин на китайские товары на $325 млрд

Коммерсантъвчера в 12:54

Соединенные штаты пригрозили ввести пошлины на китайские товары на $325 млрд

Эхо Москвывчера в 15:31

Трамп пообещал ввести пошлины, если не договорится с Китаем по торговле

Аргументы и Фактывчера в 14:37

Штаты пригрозили Китаю 325-миллиардными пошлинами

Вести.Ruвчера в 13:11

Трамп заявил об отсутствии крайних сроков для введения пошлин на товары из Китая

ТАССвчера в 17:39

США введут пошлины на товары из КНР объемом $325 млрд, если не договорятся

ПРАЙМвчера в 12:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 04:32, Ашберн
Экономика

Чубайс предложил ввести углеродный налог

В Евросоюзе сейчас действует правило, что импортируемые товары, при производстве которых выбросы CO превышали определенные нормы, облагаются дополнительным налогом, напомнил Чубайс.
Обновлено в 02:14
Политика

Президент Польши назвал преимущество поляков над русскими

Президент Польши Анджей Дуда считает, что поляки более храбрые, чем русские. Слова политика передает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 16:56
Происшествия

В Оманском заливе атаковали два танкера

Обновлено в 04:17
Происшествия

Состояние Алибасова остается тяжелым

Состояние известного продюсера Бари Алибасова медики по-прежнему оценивают как тяжелое. Об этом сегодня, 12 июня, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 07:35
Хоккей

Кубок Стэнли впервые достался «Сент-Луис Блюз»

Обновлено в 01:11
Кино

Иностранным кинематографистам просубсидируют съемки фильмов в России

Чтобы иностранная киностудия получила через своего российского партнера компенсацию, ее бюджет на съемки в России должен быть не менее 20 млн руб. для художественного фильма и 10 млн руб. для анимационного (в обоих случаях минимальный хронометраж картины равен 60 минутам), 5 млн руб. — для документального фильма (40 минут) и одного эпизода сериала (15 минут).
Обновлено в 02:00
Происшествия

Подростка госпитализировали после задержания на акции в Москве

12 июня в центре столицы прошла несанкционированная акция в поддержку Ивана Голунова.
Обновлено вчера в 14:03
Происшествия

В Индии более 50 детей умерли после употребления в пищу плодов личи

В индийском штате Бихар в округе Музаффарпур за последние десять дней скончались 53 ребенка, сообщает агентство PTI со ссылкой на данные медицинских служб.
Обновлено в 03:33
Шоу-бизнес

Собчак и Богомолов столкнулись с Виторганом на «Кинотавре»

Собчак и Богомолов столкнулись с Виторганом на "Кинотавре" В рамках киносмотра в Сочи наградили лучшие короткометражки.
Обновлено в 03:13
Происшествия

Просившийся в Канаду кузбассовец пострадал от подземного пожара

Горожанин сопровождал съёмочную группу одного из федеральных каналов в район подземных пожаров, которые уже в течение долгого времени бушуют в Киселёвске.
Обновлено в 01:02
Происшествия

26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве

Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено вчера в 11:30
Общество

Из квартиры Бари Алибасова пропал кот

Обновлено вчера в 08:58
Культура

Фадеев призвал рэпера Кравца «ответить за базар»

Обновлено вчера в 23:22
Теннис

Д. Макинрой: я не знаю, что случилось с Хачановым

Семикратный победитель турниров серии «Большого шлема» американец Джон Макинрой оценил потенциал игроков молодого поколения.
Обновлено в 03:46
Происшествия

Адвокат банды Цапка не исключил возможности его «воскрешения»

Адвокат банды из станицы Кущёвская Умалат Сайгитов не исключил, что главарь этой группировки Сергей Цапок не умер в результате инсульта в СИЗО в 2014 году, а до сих пор жив.
Обновлено в 04:07
Политика

Трамп рассказал о действиях с компроматом из России

Журналист задал вопрос, какие действия предпринял штаб Трампа, если бы представители России или Китая предложили ему компромат на соперников: выслушал бы их или сообщил в ФБР.
Обновлено в 04:05
Общество

Дуров увидел китайский след в хакерской атаке на Telegram

Свои соображения Дуров высказал в ответе на вопрос одного из пользователей, поинтересовавшегося тем, откуда исходила атака, которая 12 июня вызвала сбои в работе Telegram по всему миру.
Обновлено в 02:56
Политика

Спикер рады подписал закон об импичменте президенту Украины

«Сегодня подписал закон «О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной рады Украины» и передал его на подпись президенту», — написал Парубий.
Обновлено вчера в 12:46
Шоу-бизнес

Наташа Королева выпустила новую песню «Символ юности»

Отечественная исполнительница Наташа Королева выпустила новую песню, посвященную желтым тюльпанам.
Обновлено в 02:20
Политика

Украине пригрозили иском из-за провокации в Керченском проливе

Провокация украинских военных в Керченском проливе может стать поводом для иска в Гаагский суд, считает руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам в постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов.
Обновлено в 04:02
Происшествия

В Москве задержали школьника за разбойное нападение

В Москве задержали десятиклассника по подозрению в участии в разбойном нападении.
Обновлено в 02:10
Футбол

Гендиректор «Зенита» пообещал разобраться с Лунёвым

Генеральный директор футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев проведёт беседу с вратарём Андреем Лунёвым по поводу инцидента в аэропорту Внуково.
Обновлено в 00:18
Общество

В Роскачестве рассказали, как приготовить хорошую окрошку

В Рокачестве рассказали, как правильно выбрать хорошие ингредиенты для окрошки и дали рецепты приготовления этого супа.
Обновлено в 01:00
Футбол

«Нант» может арендовать футболиста «Спартака» Ханни, пишут СМИ

Полузащитник московского футбольного клуба "Спартак" Софьян Ханни может перейти во французский "Нант" на правах аренды, сообщает ouest-france.fr.
Обновлено в 03:43
Общество

ГИБДД вводит новый тест на опьянение

Обновлено в 03:32
Единоборства

Хабиб и Порье провели дуэль взглядов

Сегодня в Лондоне состоялась первая пресс-конференция перед боем российского чемпиона абсолютного бойцовского турнира (UFC) Хабиба Нурмагомедова и американца Дастина Порье, сообщает Sport24.
Обновлено вчера в 11:17
Авто

В Сети появился рендер нового BMW 2-Series Coupe

В компании новый BMW 2-Series Coupe назвали «Drift Machine». Премьера новой генерации купе должна состояться уже через несколько месяцев.
Обновлено в 04:26
Авто

В Volkswagen определились с датой продаж «растянутого» Polo Plus

Компания Volkswagen на следующей неделе начинает продажи «растянутого» хэтчбека Polo с приставкой «Plus» в названии.
Обновлено в 04:02
Здоровье

Ученые назвали четыре «невредные» привычки, которые могут вызывать рак

Американские ученые назвали четыре не особенно вредные привычки, которые могут поспособствовать возникновению рака.
Обновлено вчера в 07:21
Интернет

Google урезал функционал приложений «Яндекса» и «Касперского»

«В конце 2018 года Google объявила об изменениях политики Android, и теперь доступ к информации о звонке и номеру телефона звонящего может иметь только голосовой помощник, установленный в системе по умолчанию, либо приложение, для которого это основная функциональность», — сообщил изданию представитель «Яндекса».
Обновлено в 03:30
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное