Политика
Трамп не исключил введения пошлин на китайские товары на $325 млрдКоммерсантъ вчера в 12:54
Ранее президент США говорил о готовности увеличить пошлины на импорт китайских товаров на $300 млрд. Затем сообщалось, что Дональд Трамп примет решение о новых пошлинах на китайские товары после встречи с Си Цзиньпином.
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Трамп пообещал ввести пошлины, если не договорится с Китаем по торговле
Аргументы и Фактывчера в 14:37
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 06:03, Ашберн
Армия и оружие
Пакистан заинтересовался российским оружием
Пакистан заинтересован в покупке вооружения у России, военные этой страны уже находятся в контакте с российскими коллегами по данному вопросу, заявил премьер-министр Пакистана Имран Хан.
Обновлено в 02:49
Экономика
Акции «Интер РАО» подорожали на Московской бирже на 14%
Обыкновенные акции "Интер РАО" подорожали в ходе торгов на Московской бирже в четверг на 14,23% и достигли 4,872 рубля за бумагу.
Обновлено в 04:24
Происшествия
Один из танкеров, атакованных в Оманском заливе, затонул
Обновлено в 05:03
Происшествия
ФСБ заподозрила советника Бастрыкина в теракте
ФСБ России подозревает генерал-лейтенанта Михаила Музраева — советника главы Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина — в совершении теракта по уголовному делу о попытке покушения на губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова.
Обновлено в 03:22
Политика
В Белоруссии намерены лишать свободы за публичную реабилитацию нацизма
Депутаты нижней палаты парламента Белоруссии (Палаты представителей) на заседании в четверг приняли во втором чтении поправки в законодательство, которыми предусмотрено до пяти лет лишения свободы за публичную реабилитацию нацизма, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 04:45
Политика
В Совфеде оценили переименование Киева в международной базе
Ожидается, что соответствующие изменения в официальной базе американского совета по географическим названиям будут сделаны 17 июня.
Обновлено в 04:39
Шоу-бизнес
Фото со свадьбы Сергея Лазарева появились в СМИ
В сети появились фотографии со свадьбы певца Сергея Лазарева. Об этом сообщает "Teleprogramma.pro".
Обновлено вчера в 19:07
Шоу-бизнес
Наташа Королева выпустила новую песню «Символ юности»
Отечественная исполнительница Наташа Королева выпустила новую песню, посвященную желтым тюльпанам.
Обновлено в 02:20
Шоу-бизнес
Александр Овечкин с женой зажгли на концерте Ольги Бузовой в Турции
Ольга Бузова с Александром Овечкиным, Анастасией Шубской и Виталием Фридзоном На концерте Ольга исполнила в том числе песню "Водица", клип на которую она презентовала на прошлой неделе.
Обновлено в 04:48
Происшествия
Мамаев утратил веру в освобождение
Обновлено в 05:52
Армия и оружие
США разместят в Польше эскадрилью разведывательных беспилотников
Обновлено вчера в 21:02
Общество
Купить алкоголь и сигареты в России станет гораздо труднее
Минздрав поддержал идею перевести продажу алкоголя и сигарет в специализированные магазины, куда смогут входить только совершеннолетние граждане.
Обновлено в 05:52
Политика
Украина отказалась направлять военные корабли в Керченский пролив
Киев не намерен совершать проход военных кораблей через Керченский пролив.
Обновлено в 05:52
Экономика
Банки придумали новую причину для блокировки счетов
Закон дает право банкам не только блокировать "подозрительные" операции по счетам и вкладам, но и "принимать обоснованные и доступные меры по определению источников происхождения денежных средств (иного имущества)".
Обновлено в 03:58
Транспорт
ФАС не выявила необоснованного роста цен на билеты в плацкарт
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не выявила необоснованного роста цен плацкартные билеты на июнь-август 2019 года, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 04:44
Экономика
Власти ЛНР планируют повысить зарплаты бюджетникам и пенсии с 1 июля
Власти самопровозглашенной Луганской народной республики планируют повысить с 1 июля зарплаты госслужащим и работникам бюджетной сферы, а также пенсии, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы ЛНР.
Обновлено в 05:16
Экономика
Больше половины россиян покупают товары только по акции
Доля россиян, покупающих товары только по акциям, по итогам 2018 г. достигла рекордных 50,6%, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование компании Ipsos Comcon.
Обновлено в 03:39
Происшествия
26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве
Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено вчера в 11:30
Хоккей
«Сент-Луис» выиграл Кубок Стэнли
В седьмом матче финальной серии Национальной хоккейной Лиги (НХЛ) "Сент-Луис" обыграл "Бостон Брюинз" со счетом 4:1. Стоит отметить, что для команды победа в Кубке Стэнли стала первой в истории клуба.
Обновлено вчера в 22:43
Происшествия
В Подмосковье протестующие против свалки перекрывали дорогу
В Ликино-Дулево Московской области активисты перекрыли Московское большое кольцо — трассу А-108 — в знак протеста против вырубки леса для проезда мусоровозов к свалке.
Обновлено в 03:42
Политика
Путин назвал ШОС серьезной и многоплановой организацией
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Мир» назвал Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) серьезной и многоплановой организацией.
Обновлено в 04:29
Общество
Историю с пропажей кота Алибасова назвали фейком
12 июня сообщалось, что любимый кот Алибасова по кличке Чуча пропал из квартиры продюсера.
Обновлено вчера в 18:00
Общество
Россияне назвали свои траты в случае выигрыша в лотерею $1 млн
Всероссийский опрос проводился в мае, в нем приняли участие 1,5 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет.
Обновлено в 03:29
Гаджеты
Google показала дизайн смартфона Pixel 4
По всей видимости, Google не хочет раскрывать все карты и тем более перед выходом нового айфона.
Обновлено вчера в 16:15
Происшествия
В Индии более 50 детей умерли от отравления плодами личи
За последние десять дней 53 ребенка умерло в округе Музаффарпур индийского штата Бихар.
Обновлено в 05:43
Технологии
В Подмосковье успешно испытали систему борьбы с борщевиком
В Наро-Фоминском городском округе успешно испытали комплексную систему борьбы с борщевиком с помощью дронов.
Обновлено в 05:44
Происшествия
На Аляске обнаружены десятки мёртвых тюленей
Обновлено в 03:41