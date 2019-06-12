Политика

Трамп не исключил введения пошлин на китайские товары на $325 млрдКоммерсантъ вчера в 12:54

Ранее президент США говорил о готовности увеличить пошлины на импорт китайских товаров на $300 млрд. Затем сообщалось, что Дональд Трамп примет решение о новых пошлинах на китайские товары после встречи с Си Цзиньпином.
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«Они в голове»: Трамп о сроках для введения пошлин против КНР

Газета.Ruвчера в 18:40

Штаты пригрозили Китаю 325-миллиардными пошлинами

Вести.Ruвчера в 13:11

Соединенные штаты пригрозили ввести пошлины на китайские товары на $325 млрд

Эхо Москвывчера в 15:31

Трамп пообещал ввести пошлины, если не договорится с Китаем по торговле

Аргументы и Фактывчера в 14:37

Трамп заявил об отсутствии крайних сроков для введения пошлин на товары из Китая

ТАССвчера в 17:39

Трамп не исключил введения пошлин на китайские товары на $325 млрд

Коммерсантъвчера в 12:54

США введут пошлины на товары из КНР объемом $325 млрд, если не договорятся

ПРАЙМвчера в 12:39
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 06:03, Ашберн
Армия и оружие

Пакистан заинтересовался российским оружием

Пакистан заинтересован в покупке вооружения у России, военные этой страны уже находятся в контакте с российскими коллегами по данному вопросу, заявил премьер-министр Пакистана Имран Хан.
Обновлено в 02:49
Экономика

Акции «Интер РАО» подорожали на Московской бирже на 14%

Обыкновенные акции "Интер РАО" подорожали в ходе торгов на Московской бирже в четверг на 14,23% и достигли 4,872 рубля за бумагу.
Обновлено в 04:24
Происшествия

Кубанская прокуратура установила личность «воскресшего» Цапка

Обновлено в 04:37
Происшествия

Один из танкеров, атакованных в Оманском заливе, затонул

Обновлено в 05:03
Технологии

Павел Дуров связал сбой в работе Telegram с протестами в Гонконге

Обновлено в 03:28
Происшествия

ФСБ заподозрила советника Бастрыкина в теракте

ФСБ России подозревает генерал-лейтенанта Михаила Музраева — советника главы Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина — в совершении теракта по уголовному делу о попытке покушения на губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова.
Обновлено в 03:22
Политика

В Белоруссии намерены лишать свободы за публичную реабилитацию нацизма

Депутаты нижней палаты парламента Белоруссии (Палаты представителей) на заседании в четверг приняли во втором чтении поправки в законодательство, которыми предусмотрено до пяти лет лишения свободы за публичную реабилитацию нацизма, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 04:45
Политика

В Совфеде оценили переименование Киева в международной базе

Ожидается, что соответствующие изменения в официальной базе американского совета по географическим названиям будут сделаны 17 июня.
Обновлено в 04:39
Шоу-бизнес

Фото со свадьбы Сергея Лазарева появились в СМИ

В сети появились фотографии со свадьбы певца Сергея Лазарева. Об этом сообщает "Teleprogramma.pro".
Обновлено вчера в 19:07
Шоу-бизнес

Наташа Королева выпустила новую песню «Символ юности»

Отечественная исполнительница Наташа Королева выпустила новую песню, посвященную желтым тюльпанам.
Обновлено в 02:20
Шоу-бизнес

Александр Овечкин с женой зажгли на концерте Ольги Бузовой в Турции

Ольга Бузова с Александром Овечкиным, Анастасией Шубской и Виталием Фридзоном На концерте Ольга исполнила в том числе песню "Водица", клип на которую она презентовала на прошлой неделе.
Обновлено в 04:48
Происшествия

Мамаев утратил веру в освобождение

Обновлено в 05:52
Армия и оружие

США разместят в Польше эскадрилью разведывательных беспилотников

Обновлено вчера в 21:02
Общество

Купить алкоголь и сигареты в России станет гораздо труднее

Минздрав поддержал идею перевести продажу алкоголя и сигарет в специализированные магазины, куда смогут входить только совершеннолетние граждане.
Обновлено в 05:52
Политика

Украина отказалась направлять военные корабли в Керченский пролив

Киев не намерен совершать проход военных кораблей через Керченский пролив.
Обновлено в 05:52
Экономика

Банки придумали новую причину для блокировки счетов

Закон дает право банкам не только блокировать "подозрительные" операции по счетам и вкладам, но и "принимать обоснованные и доступные меры по определению источников происхождения денежных средств (иного имущества)".
Обновлено в 03:58
Транспорт

ФАС не выявила необоснованного роста цен на билеты в плацкарт

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не выявила необоснованного роста цен плацкартные билеты на июнь-август 2019 года, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 04:44
Экономика

Власти ЛНР планируют повысить зарплаты бюджетникам и пенсии с 1 июля

Власти самопровозглашенной Луганской народной республики планируют повысить с 1 июля зарплаты госслужащим и работникам бюджетной сферы, а также пенсии, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы ЛНР.
Обновлено в 05:16
Экономика

Больше половины россиян покупают товары только по акции

Доля россиян, покупающих товары только по акциям, по итогам 2018 г. достигла рекордных 50,6%, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование компании Ipsos Comcon.
Обновлено в 03:39
Происшествия

26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве

Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено вчера в 11:30
Хоккей

«Сент-Луис» выиграл Кубок Стэнли

В седьмом матче финальной серии Национальной хоккейной Лиги (НХЛ) "Сент-Луис" обыграл "Бостон Брюинз" со счетом 4:1. Стоит отметить, что для команды победа в Кубке Стэнли стала первой в истории клуба.
Обновлено вчера в 22:43
Происшествия

В Подмосковье протестующие против свалки перекрывали дорогу

В Ликино-Дулево Московской области активисты перекрыли Московское большое кольцо — трассу А-108 — в знак протеста против вырубки леса для проезда мусоровозов к свалке.
Обновлено в 03:42
Политика

Путин назвал ШОС серьезной и многоплановой организацией

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Мир» назвал Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) серьезной и многоплановой организацией.
Обновлено в 04:29
Общество

Историю с пропажей кота Алибасова назвали фейком

12 июня сообщалось, что любимый кот Алибасова по кличке Чуча пропал из квартиры продюсера.
Обновлено вчера в 18:00
Общество

Россияне назвали свои траты в случае выигрыша в лотерею $1 млн

Всероссийский опрос проводился в мае, в нем приняли участие 1,5 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет.
Обновлено в 03:29
Гаджеты

Google показала дизайн смартфона Pixel 4

По всей видимости, Google не хочет раскрывать все карты и тем более перед выходом нового айфона.
Обновлено вчера в 16:15
Происшествия

В Индии более 50 детей умерли от отравления плодами личи

За последние десять дней 53 ребенка умерло в округе Музаффарпур индийского штата Бихар.
Обновлено в 05:43
Технологии

В Подмосковье успешно испытали систему борьбы с борщевиком

В Наро-Фоминском городском округе успешно испытали комплексную систему борьбы с борщевиком с помощью дронов.
Обновлено в 05:44
Происшествия

Попросившие канадского убежища россияне рассказали о горящей земле

Обновлено в 05:38
Происшествия

На Аляске обнаружены десятки мёртвых тюленей

Обновлено в 03:41
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