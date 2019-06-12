Политика
Трамп не исключил введения пошлин на китайские товары на $325 млрдКоммерсантъ вчера в 12:54
Ранее президент США говорил о готовности увеличить пошлины на импорт китайских товаров на $300 млрд. Затем сообщалось, что Дональд Трамп примет решение о новых пошлинах на китайские товары после встречи с Си Цзиньпином.
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Трамп пообещал ввести пошлины, если не договорится с Китаем по торговле
Аргументы и Фактывчера в 14:37
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Армия и оружие
СМИ: Израиль впервые применил в Сирии «умную бомбу» против С-300
Израиль впервые применил на территории Сирии бомбы против ЗРК С-300.
Обновлено вчера в 03:14
Общество
Названы любимые мультфильмы россиян
По данным агентства, 65% респондентов назвали мультфильм "Ну, погоди!" своим самым любимым.
Обновлено вчера в 20:27
Космос
Аномалия обнаружена под самым большим кратером Луны
Исследование опубликовано в журнале Geophysical Research Letters. Сам кратер овальной формы, шириной 2000 километров.
Обновлено 10 июня в 15:41
Хоккей
«Сент-Луис» впервые в истории завоевал Кубок Стэнли
Обновлено вчера в 23:52
Шоу-бизнес
Волочкова призналась, что Собчак всегда пыталась ее унизить
В недавнем интервью артистка призналась, что они с Ксенией Собчак никогда не были ни друзьями, ни врагами.
Обновлено вчера в 09:17
Наука
Как победить аллергию с помощью гаджета: проверяем на себе
Турбина спрятана в базе, которая засасывает воздух, прогоняет через описанную систему фильтрации и выдувает через систему щелей в кольцеобразном крыле.
Обновлено в 00:16
Политика
Климкин просит постоянного международного присутствия в Крыму
«На ситуацию не повлияешь каким-то отдельным ситуативным визитом, необходимо создать реальное постоянное международное присутствие на оккупированном полуострове», — написал Климкин.
Обновлено вчера в 09:54
Экономика
Вкладоискатели: банки нашли новую причину для блокировки счетов
За непредоставление запрашиваемой информации банки грозят заблокировать счет или вклад клиента.
Обновлено вчера в 17:01
Политика
Совет США по географическим названиям переименовал Киев
Совет США по географическим названиям принял решение изменить правило написания названия Киева, сообщила пресс-служба посольства Украины в США в Facebook.
Обновлено вчера в 22:39
Общество
Казань первой в России внедрит полный цикл обращения с отходами
Казань может первой в России внедрить полный цикл обращения с отходами.
Обновлено вчера в 23:32
Общество
Жителям Колымы разрешили ловить по две горбуши
Обновлено вчера в 22:26
Происшествия
Мужчина подрался с медведицей из-за собаки
Как стало известно, медведица с детенышем забрела в жилой массив на окраине Лос-Анджелеса, где в одном из двором на медвежонка напала собака.
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия
В ТЦ «Гудок» машина упала со второго этажа парковки
Напомним, весной на парковке ТРЦ весной этого года произошел аналогичный случай.
Обновлено в 00:24
Экономика
Чубайс предложил ввести углеродный налог
Глава "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России углеродный налог, чтобы простимулировать промышленников снижать выбросы углекислого газа.
Обновлено вчера в 23:55
Политика
Кадыров прокомментировал конфликт с жителями Дагестана
Глава Чечни Кадыров призвал не поддаваться на провокации.
Обновлено вчера в 07:59
Происшествия
В Сочи заметили человека, похожего на умершего Цапка
Лицо человека, очень похожего на лидера Кущевской ОПГ Сергея Цапка, попало в объектив камеры на месте страшного ДТП в Сочи 4 июня, где BMW врезался в отбойник, пишет «КП».
Обновлено в 00:39
Армия и оружие
США разместят в Польше эскадрилью разведывательных беспилотников
Обновлено вчера в 21:25
Общество
В Роскачестве рассказали, как приготовить хорошую окрошку
В Рокачестве рассказали, как правильно выбрать хорошие ингредиенты для окрошки и дали рецепты приготовления этого супа.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Четверо из задержанных на акции в Москве остаются в отделах полиции
Из задержанных на несогласованной акции в Москве четыре человека все еще остаются в отделах полиции, сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД.
Обновлено вчера в 19:14
Общество
В Москве ожидается похолодание до +1 градуса
В Москве ожидается похолодание до +1 градуса.
Обновлено вчера в 17:11
Армия и оружие
Немецкие СМИ рассказали о российском «оружии конца света»
Обновлено вчера в 14:55
Гаджеты
Astra Linux поставят на смартфоны
Устройства с новой отечественной мобильной ОС поступят в продажу В сентябре в России планируют выпустить в продажу первые коммерческие смартфоны и планшеты на отечественной операционной системе Astra Linux.
Обновлено вчера в 18:02
Политика
Эрдоган подтвердил, что вопрос с поставками С-400 в Турцию закрыт
Президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил в среду, что вопрос с поставками в республику российских зенитных ракетных систем С-400 закрыт.
Обновлено вчера в 16:06
Политика
Путин рассказал о деградации отношений России и США
Отношения между Москвой и Вашингтоном становятся все хуже. Это констатировал президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Мир».
Обновлено в 00:50
Происшествия
В Комсомольске-на-Амуре пожарные спасли семь человек из горящего дома
С помощью спасательных устройств пожарные вывели из дома семь человек, в том числе четверо детей. В результате ЧП никто не пострадал.
Обновлено вчера в 21:53
Происшествия
В Индонезии около шести тысяч человек покинули дома из-за наводнений
В общей сложности 5 тысяч 703 человека были вынуждены покинуть свои дома из-за наводнений и оползней в провинции Юго-Восточный Сулавеси в центральной части Индонезии, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на представителя Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий страны Сутопо Пурво Нугрохо.
Обновлено вчера в 22:09
Происшествия
16-летний подросток утонул в реке Кондоме в Новокузнецке
Следователи проводят доследственную проверку по факту смерти 16-летнего подростка, который утонул в реке в Новокузнецке Кемеровской области.
Обновлено в 00:37
Шоу-бизнес
Рэпер Гуф намекнул, что собирается жениться
Айза Анохина и рэпер Гуф с сыном Для Алексея Долматова новый брак станет вторым по счету.
Обновлено вчера в 17:35
Политика
На Украине запретили сериал «Сваты»
Госкино Украины отказало "1+1 media" в выдаче прокатного удостоверения на показ сериала "Сваты". Об этом сообщается на сайте холдинга.
Обновлено вчера в 22:16
Экономика
Объем непубличных закупок за 2018 год превысил 7% ВВП
Объем нарушений практически утроился Общая сумма выявленных Счетной палатой нарушений при закупках составила 293,7 млрд руб. — в 2,8 раза выше, чем за 2017 год.
Обновлено вчера в 18:20