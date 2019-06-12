Политика

Трамп не исключил введения пошлин на китайские товары на $325 млрдКоммерсантъ вчера в 12:54

Ранее президент США говорил о готовности увеличить пошлины на импорт китайских товаров на $300 млрд. Затем сообщалось, что Дональд Трамп примет решение о новых пошлинах на китайские товары после встречи с Си Цзиньпином.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Они в голове»: Трамп о сроках для введения пошлин против КНР

Газета.Ruвчера в 18:40

Штаты пригрозили Китаю 325-миллиардными пошлинами

Вести.Ruвчера в 13:11

Соединенные штаты пригрозили ввести пошлины на китайские товары на $325 млрд

Эхо Москвывчера в 15:31

Трамп пообещал ввести пошлины, если не договорится с Китаем по торговле

Аргументы и Фактывчера в 14:37

Трамп заявил об отсутствии крайних сроков для введения пошлин на товары из Китая

ТАССвчера в 17:39

Трамп не исключил введения пошлин на китайские товары на $325 млрд

Коммерсантъвчера в 12:54

США введут пошлины на товары из КНР объемом $325 млрд, если не договорятся

ПРАЙМвчера в 12:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 01:27, Ашберн
Армия и оружие

СМИ: Израиль впервые применил в Сирии «умную бомбу» против С-300

Израиль впервые применил на территории Сирии бомбы против ЗРК С-300.
Обновлено вчера в 03:14
Общество

Названы любимые мультфильмы россиян

По данным агентства, 65% респондентов назвали мультфильм "Ну, погоди!" своим самым любимым.
Обновлено вчера в 20:27
Космос

Аномалия обнаружена под самым большим кратером Луны

Исследование опубликовано в журнале Geophysical Research Letters. Сам кратер овальной формы, шириной 2000 километров.
Обновлено 10 июня в 15:41
Хоккей

«Сент-Луис» впервые в истории завоевал Кубок Стэнли

Обновлено вчера в 23:52
Шоу-бизнес

Волочкова призналась, что Собчак всегда пыталась ее унизить

В недавнем интервью артистка призналась, что они с Ксенией Собчак никогда не были ни друзьями, ни врагами.
Обновлено вчера в 09:17
Наука

Как победить аллергию с помощью гаджета: проверяем на себе

Турбина спрятана в базе, которая засасывает воздух, прогоняет через описанную систему фильтрации и выдувает через систему щелей в кольцеобразном крыле.
Обновлено в 00:16
Политика

Климкин просит постоянного международного присутствия в Крыму

«На ситуацию не повлияешь каким-то отдельным ситуативным визитом, необходимо создать реальное постоянное международное присутствие на оккупированном полуострове», — написал Климкин.
Обновлено вчера в 09:54
Экономика

Вкладоискатели: банки нашли новую причину для блокировки счетов

За непредоставление запрашиваемой информации банки грозят заблокировать счет или вклад клиента.
Обновлено вчера в 17:01
Политика

Совет США по географическим названиям переименовал Киев

Совет США по географическим названиям принял решение изменить правило написания названия Киева, сообщила пресс-служба посольства Украины в США в Facebook.
Обновлено вчера в 22:39
Общество

Казань первой в России внедрит полный цикл обращения с отходами

Казань может первой в России внедрить полный цикл обращения с отходами.
Обновлено вчера в 23:32
Общество

Жителям Колымы разрешили ловить по две горбуши

Обновлено вчера в 22:26
Происшествия

Мужчина подрался с медведицей из-за собаки

Как стало известно, медведица с детенышем забрела в жилой массив на окраине Лос-Анджелеса, где в одном из двором на медвежонка напала собака.
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия

В ТЦ «Гудок» машина упала со второго этажа парковки

Напомним, весной на парковке ТРЦ весной этого года произошел аналогичный случай.
Обновлено в 00:24
Экономика

Чубайс предложил ввести углеродный налог

Глава "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России углеродный налог, чтобы простимулировать промышленников снижать выбросы углекислого газа.
Обновлено вчера в 23:55
Политика

Кадыров прокомментировал конфликт с жителями Дагестана

Глава Чечни Кадыров призвал не поддаваться на провокации.
Обновлено вчера в 07:59
Происшествия

В Сочи заметили человека, похожего на умершего Цапка

Лицо человека, очень похожего на лидера Кущевской ОПГ Сергея Цапка, попало в объектив камеры на месте страшного ДТП в Сочи 4 июня, где BMW врезался в отбойник, пишет «КП».
Обновлено в 00:39
Армия и оружие

США разместят в Польше эскадрилью разведывательных беспилотников

Обновлено вчера в 21:25
Общество

В Роскачестве рассказали, как приготовить хорошую окрошку

В Рокачестве рассказали, как правильно выбрать хорошие ингредиенты для окрошки и дали рецепты приготовления этого супа.
Обновлено в 01:00
Происшествия

Четверо из задержанных на акции в Москве остаются в отделах полиции

Из задержанных на несогласованной акции в Москве четыре человека все еще остаются в отделах полиции, сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД.
Обновлено вчера в 19:14
Общество

В Москве ожидается похолодание до +1 градуса

В Москве ожидается похолодание до +1 градуса.
Обновлено вчера в 17:11
Армия и оружие

Немецкие СМИ рассказали о российском «оружии конца света»

Обновлено вчера в 14:55
Гаджеты

Astra Linux поставят на смартфоны

Устройства с новой отечественной мобильной ОС поступят в продажу В сентябре в России планируют выпустить в продажу первые коммерческие смартфоны и планшеты на отечественной операционной системе Astra Linux.
Обновлено вчера в 18:02
Политика

Эрдоган подтвердил, что вопрос с поставками С-400 в Турцию закрыт

Президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил в среду, что вопрос с поставками в республику российских зенитных ракетных систем С-400 закрыт.
Обновлено вчера в 16:06
Политика

Путин рассказал о деградации отношений России и США

Отношения между Москвой и Вашингтоном становятся все хуже. Это констатировал президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Мир».
Обновлено в 00:50
Происшествия

В Комсомольске-на-Амуре пожарные спасли семь человек из горящего дома

С помощью спасательных устройств пожарные вывели из дома семь человек, в том числе четверо детей. В результате ЧП никто не пострадал.
Обновлено вчера в 21:53
Происшествия

В Индонезии около шести тысяч человек покинули дома из-за наводнений

В общей сложности 5 тысяч 703 человека были вынуждены покинуть свои дома из-за наводнений и оползней в провинции Юго-Восточный Сулавеси в центральной части Индонезии, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на представителя Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий страны Сутопо Пурво Нугрохо.
Обновлено вчера в 22:09
Происшествия

16-летний подросток утонул в реке Кондоме в Новокузнецке

Следователи проводят доследственную проверку по факту смерти 16-летнего подростка, который утонул в реке в Новокузнецке Кемеровской области.
Обновлено в 00:37
Шоу-бизнес

Рэпер Гуф намекнул, что собирается жениться

Айза Анохина и рэпер Гуф с сыном Для Алексея Долматова новый брак станет вторым по счету.
Обновлено вчера в 17:35
Политика

На Украине запретили сериал «Сваты»

Госкино Украины отказало "1+1 media" в выдаче прокатного удостоверения на показ сериала "Сваты". Об этом сообщается на сайте холдинга.
Обновлено вчера в 22:16
Экономика

Объем непубличных закупок за 2018 год превысил 7% ВВП

Объем нарушений практически утроился Общая сумма выявленных Счетной палатой нарушений при закупках составила 293,7 млрд руб. — в 2,8 раза выше, чем за 2017 год.
Обновлено вчера в 18:20
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное