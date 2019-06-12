Политика
Трамп не исключил введения пошлин на китайские товары на $325 млрдКоммерсантъ 12:54
Президент США Дональд Трамп объявил, что в случае провала торговых переговоров с Китаем будут введены новые тарифы на товары из этой страны, сообщает Reuters. Под их действие в этом случае подпадет продукция на $325 млрд.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 14:48, Ашберн
Шоу-бизнес
Анна Седокова рассказала о своей жизни и детях
Обновлено в 09:55
Армия и оружие
Украинские военные подошли вплотную к Донецку
Обновлено в 13:32
Политика
Зеленский и Тимошенко обсудили досрочные выборы
Обновлено в 12:55
Экономика
Каждый четвертый россиянин имеет неоплаченные долги
Первым делом алименты Карательные меры, которые Федеральная служба судебных приставов (ФССП) накладывает на должников, наиболее эффективно работают в отношении тех граждан, которые имеют долги по алиментам.
Обновлено в 06:03
Армия и оружие
В ВКС России появятся летчицы-истребители
Заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами России генерал-лейтенант Андрей Юдин не исключил появления женщин-пилотов в истребительной авиации.
Обновлено в 05:37
Происшествия
МВД назвало число задержанных участников акции в центре Москвы
В несогласованной властями города акции, устроенной в поддержку журналиста Ивана Голунова, которая проходит в Москве, приняли участие 1200 человек.
Обновлено в 07:29
Армия и оружие
Секретарь СНБО раскритиковал украинскую бронемашину «Варта»
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алекандр Данилюк раскритиковал бронемашину с усиленной противоминной защитой "Варта" украинского производства, заявив, что она не защищает бойцов.
Обновлено в 13:17
Политика
Луценко заявил, что Зеленский не имеет права его увольнять
Внесенное в парламент Украины президентом страны Владимиром Зеленским представление об увольнении генерального прокурора Юрия Луценко не имело под собой законных оснований.
Обновлено в 14:35
Авто
Nissan GT-R и Nissan Juke покинут российский рынок
Nissan сообщил о прекращении поставок в Россию двух моделей: спорткара GT-R и компактного кроссовера Juke.
Обновлено в 04:20
Футбол
«Спартак» хочет подписать Гильерме
"Спартак" намерен укрепить вратарскую позицию – ранее клуб уже практически решил вопрос с трансфером голкипера Левашова (27 лет) из тульского "Арсенала": по контракту с туляками вратарь может уйти за фиксированную сумму отступных равную миллиону евро.
Обновлено в 07:50
Политика
В Луганске развернули самую большую копию российского паспорта
Самую большую копию паспорта Российской Федерации развернули на главной площади в Луганске в рамках флешмоба, посвященного Дню России, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 13:36
Политика
Парубий подписал закон об импичменте президенту Украины
Спикер Верховной Рады Андрей Парубий подписал законопроект о полномочиях Временных следственных комиссий (ВСК), которые будут расследовать деятельность главы государства в случае возникновения вопроса о его импичменте.
Обновлено в 10:49
Футбол
Защитник «Краснодара» Назаров будет отдан в аренду в «Теплице»
Защитник Краснодара Евгений Назаров продолжит карьеру в Теплице.
Обновлено в 14:22
Общество
45 нижегородских выпускников написали ЕГЭ на 100 баллов
В Нижегородской области оглашены первые результаты Единого государственного экзамена 2019 года.
Обновлено в 05:53
Происшествия
Почти вся Абхазия осталась без электричества
Почти вся территория Абхазии осталась без электричества в результате попадания молнии в высоковольтную линию (ВЛ) в Ачигваре.
Обновлено в 14:03
Политика
Киевскую тусовщицу выгнали из партии «Слуга народа»
Ранее сообщалось, что чемпион мира по греко-римской борьбе из Украины Жан Беленюк решил стать депутатом партии "Слуга народа".
Обновлено в 12:28
Армия и оружие
Литва подарила Украине боеприпасы на 256 тысяч евро
Обновлено в 12:21
Авто
Сотни роскошных суперкаров оказались на свалке в пустыне в Эмиратах
В сети появилось сенсационное видео, показывающее, как сотни, если не тысячи роскошных суперкаров - автомобилей класса люкс - брошены на свалке в Шардже, недалеко от Дубаи в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает The Daily Mail.
Обновлено вчера в 15:48
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева объявила о твердом намерении худеть
Два года назад телеведущая и актриса Лариса Гузеева была глубоко потрясена тем, как выглядит на фото папарацци.
Обновлено в 05:31
Авто
Названы 10 автомобилей с пробегом, которые сильно теряют в цене
Ранее "Авторамблер" публиковал список автомобилей, которые в меньшей степени теряют в цене спустя три года после покупки.
Обновлено в 05:31
Политика
В СПЧ обвинили полицию в превышении полномочий на акции в Москве
Несогласованная акция в поддержку журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова прошла сегодня в центре Москвы.
Обновлено в 10:50
Общество
Бари Алибасову пока не сообщили о пропаже кота
Обновлено в 11:48
Политика
Болтон обвиняет Россию в распространении слухов об администрации США
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Россия, Китай, Венесуэла, Иран и Северная Корея распространяют слухи о диссонансе в американской администрации.
Обновлено вчера в 20:10
Политика
Шефчович обсудит транзит газа с Новаком и Силуановым 13 июня
Замглавы Еврокомисии по делам Энергосоюза Марош Шефчович 13 июня в Москве обсудит транзит газа из России через Украину после 2019 года.
Обновлено вчера в 07:40
Общество
Самые красивые русские имена назвал немецкий журнал
Обновлено вчера в 03:08
Происшествия
Сторонники ПЦУ захватили церковный дом УПЦ
Сторонники "новой украинской церкви" (ПЦУ) захватили церковный дом Свято-Успенского прихода УПЦ в селе Погребы Броварского района Киевской области.
Обновлено в 13:15
Происшествия
Уголовное преследование Ивана Голунова прекращено
Правоохранителями принято решение о прекращении уголовного преследования журналиста "Медузы" Ивана Голунова в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.
Обновлено вчера в 10:12
Происшествия
Задержанный на марше в Москве американец рассказал, что пришёл поддержать Голунова
Луис Маринелли пояснил «Говорит Москва», что пришёл «наблюдать» за мероприятием.
Обновлено в 08:38
Общество
Аэропорт Симферополя отпраздновал присвоение имени Айвазовского
Аэропорт Симферополя отпраздновал присвоение ему имени художника Ивана Айвазовского и День России, сообщает РИА Новости Крым.
Обновлено в 12:58