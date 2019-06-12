Политика

Трамп не исключил введения пошлин на китайские товары на $325 млрдКоммерсантъ 12:54

Президент США Дональд Трамп объявил, что в случае провала торговых переговоров с Китаем будут введены новые тарифы на товары из этой страны, сообщает Reuters. Под их действие в этом случае подпадет продукция на $325 млрд.
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Вашингтон введет пошлины на товары из КНР на $325 млрд, если не заключит сделку с Пекином

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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 14:48, Ашберн
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"Спартак" намерен укрепить вратарскую позицию – ранее клуб уже практически решил вопрос с трансфером голкипера Левашова (27 лет) из тульского "Арсенала": по контракту с туляками вратарь может уйти за фиксированную сумму отступных равную миллиону евро.
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В Луганске развернули самую большую копию российского паспорта

Самую большую копию паспорта Российской Федерации развернули на главной площади в Луганске в рамках флешмоба, посвященного Дню России, передает корреспондент РИА Новости.
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Парубий подписал закон об импичменте президенту Украины

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Защитник «Краснодара» Назаров будет отдан в аренду в «Теплице»

Защитник Краснодара Евгений Назаров продолжит карьеру в Теплице.
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Почти вся территория Абхазии осталась без электричества в результате попадания молнии в высоковольтную линию (ВЛ) в Ачигваре.
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Киевскую тусовщицу выгнали из партии «Слуга народа»

Ранее сообщалось, что чемпион мира по греко-римской борьбе из Украины Жан Беленюк решил стать депутатом партии "Слуга народа".
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Обновлено в 12:21
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Сотни роскошных суперкаров оказались на свалке в пустыне в Эмиратах

В сети появилось сенсационное видео, показывающее, как сотни, если не тысячи роскошных суперкаров - автомобилей класса люкс - брошены на свалке в Шардже, недалеко от Дубаи в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает The Daily Mail.
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В СПЧ обвинили полицию в превышении полномочий на акции в Москве

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Бари Алибасову пока не сообщили о пропаже кота

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Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Россия, Китай, Венесуэла, Иран и Северная Корея распространяют слухи о диссонансе в американской администрации.
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Замглавы Еврокомисии по делам Энергосоюза Марош Шефчович 13 июня в Москве обсудит транзит газа из России через Украину после 2019 года.
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Сторонники "новой украинской церкви" (ПЦУ) захватили церковный дом Свято-Успенского прихода УПЦ в селе Погребы Броварского района Киевской области.
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Задержанный на марше в Москве американец рассказал, что пришёл поддержать Голунова

Луис Маринелли пояснил «Говорит Москва», что пришёл «наблюдать» за мероприятием.
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Аэропорт Симферополя отпраздновал присвоение ему имени художника Ивана Айвазовского и День России, сообщает РИА Новости Крым.
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