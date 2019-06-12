Политика
Трамп не исключил введения пошлин на китайские товары на $325 млрдКоммерсантъ вчера в 12:54
Ранее президент США говорил о готовности увеличить пошлины на импорт китайских товаров на $300 млрд. Затем сообщалось, что Дональд Трамп примет решение о новых пошлинах на китайские товары после встречи с Си Цзиньпином.
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Трамп пообещал ввести пошлины, если не договорится с Китаем по торговле
Аргументы и Фактывчера в 14:37
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 08:43, Ашберн
Происшествия
На борту атакованного в Оманском заливе танкера были россияне
Среди моряков, находившихся на борту одного из нефтяных танкеров, атакованных в Оманском заливе, по непроверенным данным, были россияне.
Обновлено в 07:23
Кино
Умерла американская актриса Сильвия Майлз
Обновлено в 07:09
Здоровье
В Рязанском онкодиспансере увеличилось число лапароскопических операций
Как сообщает региональный минздрав, в течение последних двух лет малоинвазивные операции использовались при лечении пациентов с гинекологическими заболеваниями и кишечника.
Обновлено в 05:08
Происшествия
В Белоруссии казнили убийцу трех человек
В Белоруссии приведен в исполнение смертный приговор в отношении Александра Жильникова, признанного виновным в убийстве трех человек.
Обновлено в 06:49
Культура
В Самаре могут отменить 46-й Грушинский фестиваль
Документов, которые позволяют на законных основаниях приступить к подготовке фестиваля на земле, которой распоряжается министерство культуры Самарской области, нет, - написали организаторы.
Обновлено в 02:34
Политика
Путин уволил двух генералов МВД за дело Голунова
Обновлено в 06:43
Политика
Росреестр не намерен изменять обозначение Киева на картах РФ
Ранее пресс-служба посольства Украины в США на своей странице в Facebook сообщила, что Совет США по географическим названиям изменил написание украинской столицы в международной базе наименований с Kiev на Kyiv.
Обновлено в 08:09
Происшествия
В Петербурге произошел пожар на территории завода «Красный выборжец»
Пожар произошел в неэксплуатируемом здании на территории завода "Красный выборжец" в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС.
Обновлено в 08:21
Происшествия
Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота
Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший.
Обновлено в 06:39
Футбол
«Ливерпуль» вновь интересуется Фекиром
"Ливерпуль" возобновил интерес к полузащитнику "Лиона" Набилю Фекиру, пишет французское издание Le Progres.
Обновлено в 06:49
Политика
Президент Казахстана прибыл в Бишкек на саммит ШОС
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Киргизию для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества.
Обновлено в 07:44
Происшествия
Кокорин попросил суд о справедливости
Футболист Александр Кокорин в ходе заседания суда, на котором рассматривается поданная стороной защиты апелляция, попросил справедливости.
Обновлено в 07:12
Общество
В Петербурге умер экс-руководитель «Водоканала» Феликс Кармазинов
В Северной столице на 76-м году жизни после продолжительной болезни умер экс-руководитель "Водоканала Санкт-Петербурга" Феликс Кармазинов.
Обновлено в 08:01
Происшествия
Мамаев назвал происходящее в суде позором
Дело футболистов В октябре минувшего года нападающий "Зенита" Кокорин, полузащитник "Краснодара" Мамаев, младший брат Кокорина Кирилл и футболист любительской лиги Александр Протасовицкий стали участниками двух потасовок в центре Москвы.
Обновлено в 06:37
Происшествия
Вратарь сборной России Андрей Лунев объяснил дебош во Внуково
Вратарь «Зенита» и сборной России Андрей Лунев прокомментировал инцидент с своим участием у стойки регистрации в московском аэропорту Внуково, который привел к задержанию футболиста.
Обновлено вчера в 16:07
Наука
Ученые: Люди остаются верны типажу бывшего романтического партнера
Обновлено вчера в 03:33
Наука
Китай ещё больше ужесточает правила генетических экспериментов
Китай объявил об ужесточении правил экспериментов по редактированию генов, что заключается в пресечении контрабанды человеческих органов и ужесточению надзора за использованием генетических материалов людей.
Обновлено вчера в 11:23
Энергетика
ОПЕК снизила оценку роста спроса на нефть в 2019 году
ОПЕК понизила оценку роста мирового спроса на нефть на 2019 год на 70 тыс. баррелей в сутки в сравнении с предыдущими прогнозами, до 1,14 млн баррелей в сутки, следует из июньского отчета организации.
Обновлено в 07:24
Шоу-бизнес
Садальский сообщил о смерти певицы Ирины Бржевской
Актер Станислав Садальский в соцсетях сообщил о смерти популярной в пятидесятых годах прошлого века певицы Ирины Бржевской.
Обновлено в 02:11
Футбол
«Манчестер Юнайтед» и «Челси» сыграют в первом туре АПЛ
Центральным матчем первого тура станет встреча между «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Матч пройдет 11 августа на «Олд Траффорд».
Обновлено в 07:54
Политика
Российского офицера освободили из плена в Афганистане
Известный российский поисковик, полковник в отставке, член межведомственной комиссии по военнопленным, интернированным и пропавшим без вести, Александр Лаврентьев был захвачен в плен в Афганистане.
Обновлено в 07:16
Экономика
Больше половины россиян покупают товары только по акции
Доля россиян, покупающих товары только по акциям, по итогам 2018 г. достигла рекордных 50,6%, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование компании Ipsos Comcon.
Обновлено в 03:39
Авто
Subaru подготовила спецверсию для кроссовера XV
Российские дилеры компании Subaru начали приём заказов на кроссовер XV в специальном исполнении, которое получило название Tokyo.
Обновлено в 07:36
Происшествия
Неизвестные ограбили банк на юге Москвы
Вооруженные грабители украли из банка на юге Москвы 5 млн рублей. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 06:01
Шоу-бизнес
Виторган едет в Сочи к Собчак и Богомолову
По данным портала, в настоящее время на фестивале находится бывшая жена Виторгана Ксения Собчак и ее "возлюбленный" режиссер Константин Богомолов.
Обновлено вчера в 18:47
Путешествия
Более 6 млн российских туристов ожидают в Турции в 2019 году
Как сообщалось ранее, Турцию в 2018 году посетили 39,5 млн иностранных туристов, что на 21,8% больше по сравнению с 2017 годом.
Обновлено в 06:56
Шоу-бизнес
Дочь Алсу сняла свой дебютный клип
По словам девушки, клип снят на песню «Эта любовь», которую она спела вместе с Ержаном.
Обновлено в 04:22
Политика
В США определили срок исполнения запрета на сотрудничество с Huawei
Власти Соединенных Штатов дали два года американским компаниям на исполнение запрета на ведение бизнеса с китайской компанией Huawei, сообщает 13 июня Reuters.
Обновлено в 01:41
Происшествия
Бари Алибасов остается в реанимации
Обновлено в 03:14