Политика

Трамп не исключил введения пошлин на китайские товары на $325 млрдКоммерсантъ вчера в 12:54

Ранее президент США говорил о готовности увеличить пошлины на импорт китайских товаров на $300 млрд. Затем сообщалось, что Дональд Трамп примет решение о новых пошлинах на китайские товары после встречи с Си Цзиньпином.
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«Они в голове»: Трамп о сроках для введения пошлин против КНР

Газета.Ruвчера в 18:40

Трамп заявил об отсутствии крайних сроков для введения пошлин на товары из Китая

ТАССвчера в 17:39

Трамп не исключил введения пошлин на китайские товары на $325 млрд

Коммерсантъвчера в 12:54

Трамп пообещал ввести пошлины, если не договорится с Китаем по торговле

Аргументы и Фактывчера в 14:37

Штаты пригрозили Китаю 325-миллиардными пошлинами

Вести.Ruвчера в 13:11

Соединенные штаты пригрозили ввести пошлины на китайские товары на $325 млрд

Эхо Москвывчера в 15:31

США введут пошлины на товары из КНР объемом $325 млрд, если не договорятся

ПРАЙМвчера в 12:39
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Политика

Додон призвал военных поддержать новое правительство Молдавии

Президент Молдавии Игорь Додон призвал сотрудников силовых ведомств и военных поддержать новое правительство страны, об этом он написал на своей странице в Facebook.
Обновлено в 01:52
Общество

Россиянам решили затруднить покупку алкоголя и сигарет

Специализированные магазины для продажи табака и алкоголя могут появиться в России.
Обновлено в 00:59
Экономика

Чубайс предложил ввести углеродный налог

В Евросоюзе сейчас действует правило, что импортируемые товары, при производстве которых выбросы СО2 превышали определенные нормы, облагаются дополнительным налогом, напомнил Чубайс.
Обновлено вчера в 20:35
Политика

Путин назвал ШОС серьезной и многоплановой организацией

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) ставит перед собой задачи и вопросы, привлекательные для других стран региона, заявил президент России Владимир Путин.
Обновлено в 01:44
Интернет

Функции приложений «Яндекса» и Kaspersky не работают из-за Google

В течение нескольких месяцев в мобильных приложениях «Яндекса» и Kaspersky Internet Security для операционной системы Android не работают некоторые функции, передает РБК со ссылкой на комментарии пользователей в Google Play.
Обновлено в 00:45
Происшествия

Четверо из задержанных на акции в Москве остаются в отделах полиции

Из задержанных на несогласованной акции в Москве четыре человека все еще остаются в отделах полиции, сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД.
Обновлено вчера в 19:14
Происшествия

Во Внуково задержали футболиста сборной России Андрея Лунева

Вратарь сборной России по футболу Андрей Лунев устроил пьяный дебош в аэропорту Внуково.
Обновлено вчера в 10:58
Хоккей

«Сент-Луис» впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли

Обновлено вчера в 23:27
Общество

Историю с пропажей кота Алибасова назвали фейком

Обновлено вчера в 18:00
Происшествия

Состояние Алибасова остается тяжелым

Обновлено вчера в 07:35
Наука

В Якутии нашли голову волка возрастом 40 тысяч лет

В 2017-м на берегу реки Тирехтях — в том же районе, где сейчас нашли голову волка — обнаружили останки другого детеныша пещерного льва, чей возраст оценили в 50 тысяч лет.
Обновлено 11 июня в 02:59
Здоровье

Названы 4 продукта, которые негативно «отражаются» на лице

Эксперты по уходу за кожей перечислили четыре продукта, которые вскоре после употребления их в пищу отражаются на лице не лучшим образом - это алкогольные напитки, молоко и молочные продукты, а также сахар и продукты, в которых содержится глютен.
Обновлено вчера в 08:48
Политика

Совет США по географическим названиям переименовал Киев

Международная ассоциация авиационного транспорта (IATA) опирается именно на базы совета США по географическим названиям, напоминает агентство "Интерфакс".
Обновлено вчера в 22:50
Финансы

Китай планирует принять меры для активизации экономического роста

Власти Китая на фоне растущего торгового давления со стороны США должны принять меры для оживления экономики и сохранения достаточной ликвидности в финансовой сфере, заявил в четверг вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ.
Обновлено в 01:21
Общество

Эксперты дали советы по выбору клубники

Покупать клубнику в Москве следует не раньше середины июня, при этом выбирать стоит только сухие ягоды, заявила начальник столичного управления Государственной инспекции по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Екатерина Чердакова.
Обновлено вчера в 22:03
Шоу-бизнес

Фото со свадьбы Сергея Лазарева появились в СМИ

В сети появились фотографии со свадьбы певца Сергея Лазарева. Об этом сообщает "Teleprogramma.pro".
Обновлено вчера в 19:07
Происшествия

В России могут расширить перечень признаков опьянения водителей

Предлагается пополнить перечень признаков алкогольного и наркотического опьянения двумя критериями, сообщает РБК.
Обновлено вчера в 05:27
Армия и оружие

Израиль нанес ракетный удар по сектору Газа

По данным агентства, израильские военные атаковали "подземную инфраструктуру" на базе ХАМАС в ответ на ракетный обстрел.
Обновлено вчера в 23:18
Экономика

«Ъ»: Минстрой может отложить переход на эскроу-счета на 1 октября

Переход застройщиков на использование эскроу-счетов вместо договоров долевого участия (ДДУ) может быть перенесен с 1 июля на 1 октября, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на участника совещания, прошедшего 11 июня у министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева.
Обновлено в 01:54
Армия и оружие

Немецкие СМИ рассказали о российском «оружии конца света»

Обновлено вчера в 14:55
Экономика

Evison отказалась от иска о созыве собрания акционеров «Восточного»

Компания Evison заявила ходатайство об отказе от иска о созыве внеочередного собрания акционеров банка "Восточный" для переизбрания совета директоров, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 00:56
Армия и оружие

США разместят в Польше эскадрилью разведывательных беспилотников

Обновлено вчера в 21:02
Армия и оружие

Хуситы обстреляли аэропорт Саудовской Аравии, есть пострадавшие

Обновлено вчера в 08:28
Общество

В Москве ожидается похолодание до +1 градуса

В Москве ожидается похолодание до +1 градуса.
Обновлено вчера в 17:11
Транспорт

В автоматах по продаже билетов московского метро произошел сбой

В работе автоматов по продаже билетов на проезд в Московском метрополитене в четверг, 13 июня, произошел сбой.
Обновлено в 02:21
Происшествия

МВД прекращает уголовное преследование журналиста Ивана Голунова

Глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что уголовное преследование журналиста Ивана Голунова прекращается «в связи с недоказанностью его вины».
Обновлено 11 июня в 10:19
Общество

На торжественный прием в Кремль пришла девушка в футболке с Голуновым

На торжественном приеме по случаю Дня России в Кремле, в котором участвует президент Владимир Путин, заметили девушку в футболке с надписью «Я/Мы Голунов», передает The Bell.
Обновлено вчера в 08:38
Происшествия

На Урале 140 человек эвакуировали из школы из-за короткого замыкания

Обновлено в 01:49
Происшествия

В Москве школьник и студент ограбили мужчину, угрожая пистолетом

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, в 1-м Саратовском проезде двое злоумышленников подошли к мужчине и, угрожая ему пистолетом, отобрали у него телефон и часы.
Обновлено в 02:08
Технологии

WhatsApp пригрозил пользователям судом

В заявлении WhatsApp сказано, что с 7 декабря 2019 года компания будет предпринимать правовые действия против пользователей, нарушающих правила мессенджера.
Обновлено 11 июня в 16:35
Как работают Яндекс.Новости?
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