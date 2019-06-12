Политика
Трамп не исключил введения пошлин на китайские товары на $325 млрдКоммерсантъ вчера в 12:54
Ранее президент США говорил о готовности увеличить пошлины на импорт китайских товаров на $300 млрд. Затем сообщалось, что Дональд Трамп примет решение о новых пошлинах на китайские товары после встречи с Си Цзиньпином.
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Трамп пообещал ввести пошлины, если не договорится с Китаем по торговле
Аргументы и Фактывчера в 14:37
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 07:09, Ашберн
Единоборства
Усик отказался боксировать с Поветкиным из-за политики
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе украинец Александр Усик рассказал, что не хотел бы встретиться на ринге с российским боксером Александром Поветкиным из-за политической ситуации.
Обновлено вчера в 19:54
Кино
Фильм «Сторож» выйдет одновременно в кинотеатрах и на «Кинопоиске»
В мае 2018 года на «Кинопоиске» появился раздел «Онлайн», в котором собрана библиотека фильмов, мультфильмов и сериалов.
Обновлено в 06:25
Культура
«Коммунисты России» призвали запретить западный сериал «Чернобыль»
Партия "Коммунисты России" направила в МВД и Роскомнадзор обращение с просьбой ограничить доступ к сериалу "Чернобыль" совместного производства США и Великобритании.
Обновлено в 06:35
Энергетика
Атака в Оманском заливе: цены на нефть резко подскочили
Сегодня, 13 июня, из-за инцидента в Оманском заливе, где нефтяной танкер, принадлежащий норвежской Frontline, был поражен торпедой у побережья Фуджейры в Объединенных Арабских Эмиратах, цены на нефть подскочили на 5,4%, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.
Обновлено в 05:38
Происшествия
Атакованный в Оманском заливе танкер затонул
Атакованный в Оманском заливе у побережья ОАЭ танкер Front Altair норвежской компании Frontline затонул.
Обновлено в 04:58
Происшествия
Неизвестные ограбили банк на юге Москвы
Вооруженные грабители украли из банка на юге Москвы 5 млн рублей. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 06:01
Происшествия
Адвокат Кирилла Кокорина: Все произошло спонтанно
Что касается причинения легкого вреда здоровью, Соловчук говорит, что удар нанес Кирилл Кокорин, но это не так.
Обновлено в 06:28
Политика
Путин уволил двух генералов полиции в связи с делом Голунова
Российский лидер Владимир Путин уволил двух генералов полиции в связи с делом журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 06:44
Политика
Совет США по географическим названиям переименовал Kiev в Kyiv
Совет США по географическим названиям в ответ на обращение посла Украины Валерия Чалого принял решение изменить правило написания названия Киева.
Обновлено в 01:31
Экономика
ФАС не выявила необоснованного роста цен на билеты в плацкарт
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не выявила необоснованного роста цен плацкартные билеты на июнь-август 2019 года, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 04:44
Происшествия
Мамаев назвал происходящее в суде позором
Дело футболистов В октябре минувшего года нападающий "Зенита" Кокорин, полузащитник "Краснодара" Мамаев, младший брат Кокорина Кирилл и футболист любительской лиги Александр Протасовицкий стали участниками двух потасовок в центре Москвы.
Обновлено в 06:37
Экономика
В России могут вырасти тарифы на сбор мусора
В России могут снова вырасти тарифы на сбор мусора, поскольку теперь в них предлагают включить затраты на рекультивацию.
Обновлено вчера в 19:06
Здоровье
Мать спасла жизнь сыну, заметив на его руке покраснение
Жительница острова Джерси Александра Радди спасла жизнь восьмилетнему сыну, разглядев на него руке странное покраснение.
Обновлено в 03:24
Общество
Ученые выяснили, как мужчины становятся геями
"Эффект старшего брата" известен давно - чем больше в семье рождается мальчиков подряд, тем выше вероятность того, что следующий из них будет геем.
Обновлено в 05:06
Шоу-бизнес
Фото со свадьбы Сергея Лазарева появились в СМИ
В сети появились фотографии со свадьбы певца Сергея Лазарева. Об этом сообщает "Teleprogramma.pro".
Обновлено вчера в 19:07
Происшествия
Правозащитники сообщили об исполнении смертного приговора в Белоруссии
Очередной смертный приговор приведен в исполнение в Белоруссии, сообщил в четверг не зарегистрированный властями правозащитный центр "Весна".
Обновлено в 06:30
Происшествия
26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве
Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено вчера в 11:30
Шоу-бизнес
Влад Топалов рассказал о своей несбыточной мечте
Обновлено в 06:11
Кино
Умерла актриса из «Секса в большом городе»
Обновлено в 05:59
Происшествия
В Индии более 50 детей умерли от отравления плодами личи
В плодах личи могли содержаться токсины, спровоцировавшие вспышку острого энцефалита. В крови детей резко падал уровень глюкозы.
Обновлено в 05:43
Происшествия
Уголовное дело против Ивана Голунова прекращено
Уголовное дело в отношении журналиста «Медузы» Ивана Голунова прекращено «в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления».
Обновлено 11 июня в 10:16
Футбол
Ойеволе, Бреев и Чиркин покинули «Оренбург». Андреев завершил карьеру
Клуб покинули Адессойе Ойеволе, Сергей Бреев и Григорий Чиркин в связи с истечением сроков контрактов.
Обновлено в 06:45
Происшествия
Вратарь сборной России Андрей Лунев объяснил дебош во Внуково
Вратарь «Зенита» и сборной России Андрей Лунев прокомментировал инцидент с своим участием у стойки регистрации в московском аэропорту Внуково, который привел к задержанию футболиста.
Обновлено вчера в 16:07
Политика
Медведев заявил о медленном расходовании средств по линии нацпроектов
Завтра премьер-министр Дмитрий Медведев ждет от министерства финансов и ответственных исполнителей доклады, почему бюджетные средства, выделяемые на национальные проекты, расходуются недопустимо медленно и что делается для исправления ситуации.
Обновлено в 06:17
Армия и оружие
СМИ: армия Хафтара сбила в Ливии самолет лояльных кабмину в Триполи сил
Силы Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара сбили военный самолет формирований, лояльных работающему в Триполи Правительству национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа.
Обновлено в 05:12
Политика
Немецкий бизнес пожаловался на страдания из-за санкций против России
В начале года председатель немецкого Комитета по восточноевропейским экономическим отношениям Вольфганг Бюхеле заявил, что из-за антироссийских санкций ущерб для немецкого бизнеса составил порядка 100 миллиардов евро.
Обновлено в 06:48
Авто
Renault готовится показать новый компактный кроссовер
На фоне растущей популярности кроссовером, компания Renault планирует выпустить новую компактную модель SUV-сегмента, которая станет второй в линейке бренда.
Обновлено вчера в 09:22
Общество
В России введут новые экспресс-тесты на алкоголь и наркотики
Обновлено вчера в 18:02