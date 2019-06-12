Политика

Трамп не исключил введения пошлин на китайские товары на $325 млрдКоммерсантъ 12:54

Ранее президент США говорил о готовности увеличить пошлины на импорт китайских товаров на $300 млрд. Затем сообщалось, что Дональд Трамп примет решение о новых пошлинах на китайские товары после встречи с Си Цзиньпином.
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«Они в голове»: Трамп о сроках для введения пошлин против КНР

Газета.Ru18:40

Трамп не исключил введения пошлин на китайские товары на $325 млрд

Коммерсантъ12:54

Соединенные штаты пригрозили ввести пошлины на китайские товары на $325 млрд

Эхо Москвы15:31

Трамп пообещал ввести пошлины, если не договорится с Китаем по торговле

Аргументы и Факты14:37

Штаты пригрозили Китаю 325-миллиардными пошлинами

Вести.Ru13:11

Трамп заявил об отсутствии крайних сроков для введения пошлин на товары из Китая

ТАСС17:39

США введут пошлины на товары из КНР объемом $325 млрд, если не договорятся - СМИ

ПРАЙМ12:39
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 19:25, Ашберн
Футбол

Французская Лига 1 будет официально называться Ligue 1 Uber Eats

По контракту следующие два сезона высший дивизион чемпионата Франции будет официально именоваться Ligue 1 Uber Eats.
Обновлено в 13:14
Кино

Режиссёр фильма «Лунный свет» оценил выступление фигуристки Загитовой

Обновлено в 04:59
Армия и оружие

Украина стала хранилищем для ядерных отходов из США, заявили в ДНР

На территории Украины хранятся ядерные отходы из США, заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Обновлено в 19:02
Политика

В Луганске развернули самую большую копию российского паспорта

Самую большую копию паспорта Российской Федерации развернули на главной площади в Луганске в рамках флешмоба, посвященного Дню России, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 13:36
Экономика

Объем непубличных закупок за 2018 год превысил 7% ВВП

Объем нарушений практически утроился Общая сумма выявленных Счетной палатой нарушений при закупках составила 293,7 млрд руб. — в 2,8 раза выше, чем за 2017 год.
Обновлено в 18:20
Шоу-бизнес

В Сеть попало фото со свадьбы Сергея Лазарева

Певца засняли у алтаря с эффектной брюнеткой. В Сети появился снимок, вызвавший волну слухов о том, что Сергей Лазарев женился.
Обновлено в 14:00
Политика

Путину показали находки на археологических раскопках в Кремле

Владимир Путин ознакомился с ходом новых археологических раскопок в Кремле.
Обновлено в 10:18
Происшествия

Корреспондент «Газеты.Ru» задержан на акции в центре Москвы

Корреспондент "Газеты.Ru" Павел Воронков задержан при освещении несанкционированной акции в центре Москвы.
Обновлено в 07:55
Футбол

Леонид Слуцкий: «Есть интерес из России. Но мечта сделать карьеру в Европе не умерла»

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий побывал в гостях у "СЭ".
Обновлено в 17:05
Футбол

«Шахтер» запросил у «Ромы» 20 млн евро за своего защитника

Исмаили уже подписался на страницу клуба в Instagram и начал активно лайкать записи римлян, однако итальянский клуб отпугивает тот факт, что "Шахтер" хочет получить за 29-летнего бразильца 20 млн евро.
Обновлено в 16:44
Общество

Большая муниципальная семья Северо-Курильска

Решением Собрания Северо-Курильского городского округа от 18 апреля с.г. за №6/21-6 без каких либо потрясений, споров, депутаты большинством голосов утвердили отчет об использовании средств дорожного фонда в прошлом году на 118,720 млн рублей.
Обновлено вчера в 23:00
Общество

Из квартиры Бари Алибасова пропал его кот

Обновлено в 09:10
Происшествия

Вратарь ФК «Зенит» Лунев принес извинения за инцидент во Внуково

Вратарь санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Андрей Лунев извинился за создание конфликтной ситуации в аэропорту Внуково.
Обновлено в 17:24
Армия и оружие

В Идлибской зоне деэскалации начал действовать режим прекращения огня

Российский центр по примирению враждующих сторон сообщил о достижении соглашения о полном прекращении огня во всей Идлибской зоне.
Обновлено в 15:05
Политика

WSJ: экс-помощница Трампа ответит на вопросы законодателей США

Экс-директор по коммуникациям Белого дома Хоуп Хикс, являвшаяся помощницей Дональда Трампа, согласилась выступить на закрытых слушаниях в юридическом комитете Палаты представителей Конгресса США, сообщила в среду газета The Wall Street Journal.
Обновлено в 18:38
Спорт

Ефимова одержала две победы на этапе серии «Маре Нострум» во Франции

Обновлено в 16:18
Шоу-бизнес

Сын Алибасова сообщил о постепенном возвращении памяти у его отца

Продюсер Бари Алибасов, который пришел в себя после медикаментозного сна и сначала не помнил даже, кто он, 12 июня узнал своего сына.
Обновлено в 13:05
Здоровье

Диетологи выяснили, недостаток какого витамина мешает похудению

Диетологи из Национальной службы здравоохранения Великобритании выяснили, что многие британцы не могут похудеть из-за недостатка в организме определенного витамина.
Обновлено в 01:47
Происшествия

26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве

Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено в 11:30
Общество

Алкоголь и сигареты могут начать продавать только в спецмагазинах

В Министерстве здравоохранения России поддержали идею о продаже спиртных напитков и табачных изделий только в специализированных магазинах.
Обновлено в 18:49
Происшествия

Осужденная в Кувейте россиянка вышла на свободу под залог

Осужденная на десять лет в Кувейте российская предпринимательница Мария Лазарева вышла в среду вечером на свободу под залог в один миллион кувейтских динаров (3,29 миллиона долларов США), сообщил РИА Новости по телефону общественный защитник Лазаревой из Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимир Сидоров.
Обновлено в 17:37
Здоровье

Вспышка листериоза в Великобритании унесла жизни троих человек

В Великобритании трое человек умерли после употребления бутербродов, зараженных вредоносным штаммом бактерий - листерий одноклеточных, вызывающих опасное заболевание листериоз.
Обновлено в 11:07
Происшествия

Во Владикавказе один из участников конфликта устроил стрельбу

Во Владикавказе между молодыми людьми произошел конфликт со стрельбой. Об этом сообщили в управлении МВД по Северной Осетии.
Обновлено в 16:22
Происшествия

В России могут расширить перечень признаков опьянения водителей

Предлагается пополнить перечень признаков алкогольного и наркотического опьянения двумя критериями, сообщает РБК.
Обновлено в 05:27
Музыка

Лазарев представил русскоязычную версию песни с «Евровидения»

По случаю праздника Лазарев впервые спел композицию Scream, с которой он представлял Россию на конкурсе «Евровидение» в Тель-Авиве, на русском языке.
Обновлено в 19:13
Кино

Фильм «Люди в черном 4» получил рейтинг «гнилой»

Западные кинокритики разгромили фантастический фильм "Люди в черном 4: Интернэшнл".
Обновлено в 17:04
Политика

Кадыров прокомментировал снос знака на границе с Чечней

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров отреагировал в видеообращении на инцидент с разрушением установленного в Кизляре чеченского дорожного знака группой молодых людей.
Обновлено вчера в 21:18
Авто

«Самый быстрый в мире автодом» продали на eBay

Обновлено в 12:04
Общество

Дачу Ахматовой в Комарово передумали продавать на торгах

Смольный добился отмены планов по продаже дачи Анны Ахматовой в Комарово, которую поэтесса называла «будкой».
Обновлено в 11:55
Происшествия

На месте ДТП в Сочи заметили умершего в СИЗО Цапка, пишут СМИ

"Жители станицы Кущевской хорошо знали умершего главаря банды и утверждают, что на фото, сделанном 04.06.2019 года на месте происшествия именно Сергей Викторович Цапок", - говорится в тексте заявления.
Обновлено в 06:02
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