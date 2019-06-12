Трамп не исключил введения пошлин на китайские товары на $325 млрдКоммерсантъ 12:54

Ранее президент США говорил о готовности увеличить пошлины на импорт китайских товаров на $300 млрд. Затем сообщалось, что Дональд Трамп примет решение о новых пошлинах на китайские товары после встречи с Си Цзиньпином.

Трамп не исключил введения пошлин на китайские товары на $325 млрд

Шоу-бизнес Анна Седокова рассказала о своей жизни и детях Ребенок не до конца понимает, почему родители не могут быть вместе, но Седокова надеется, что дочь сможет понять со временем и отца и мать и не осуждать ни одного из них.

Политика Климкин просит постоянного международного присутствия в Крыму «На ситуацию не повлияешь каким-то отдельным ситуативным визитом, необходимо создать реальное постоянное международное присутствие на оккупированном полуострове», — написал Климкин.

Происшествия Почти вся Абхазия осталась без электричества Почти вся территория Абхазии осталась без электричества в результате попадания молнии в высоковольтную линию (ВЛ) в Ачигваре.

Происшествия На марше в поддержку журналиста Голунова задержали более 400 человек На несогласованной акции в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова в центре Москвы задержали более 400 человек, сообщает «ОВД-Инфо».

Культура Режиссер Театра кукол: В Минкульте пообещали разобраться в конфликте коллектива театра с новым руководством В министерстве культуры пообещали разобраться в конфликте коллектива Московского театра кукол имени Образцова с новым руководством.

Общество Петросян уточнил, сколько в Москве бедных Глава департамента труда и соцзащиты населения сообщил, что адресную социальную помощь в Москве получают более 500 тысяч человек в год, и это не только деньги: помощь может быть "продуктовой", "вещевой", а также в виде товаров длительного пользования.

Авто Nissan GT-R и Juke покидают российский рынок Компания Nissan завершила поставки кроссовера Juke и спорткара GT-R в Россию.

Происшествия МВД России расширит перечень признаков опьянения водителей Министерство внутренних дел России предполагает расширить перечень признаков наличия алкоголя, наркотических средств или психотропных веществ в организме водителя, выявленных с помощью специальных приборов, сообщается на сайте МВД РФ.

Политика Опрос показал снижение рейтинга партии Зеленского Результаты опроса социологической группы "Рейтинг" показали снижение поддержки партии украинского лидера Владимира Зеленского "Слуга народа" на 0,7%. Об этом сообщает РИА "Новости".

Здоровье Названы четыре «невредные» привычки, которые могут вызвать рак Эксперты считают, что употребление чая и блюд, температура которых выше 60 градусов, увеличивает риск заболевания раком пищевода и полости рта.

Политика Парубий подписал закон об импичменте президенту Украины Спикер Верховной Рады Андрей Парубий подписал законопроект о полномочиях Временных следственных комиссий (ВСК), которые будут расследовать деятельность главы государства в случае возникновения вопроса о его импичменте.

Происшествия В ДТП в Дагестане погибли три человека Двое взрослых и один ребенок погибли, еще три человека, в том числе ребенок, получили травмы в результате столкновения двух автомобилей в Дагестане.

Армия и оружие Крым назвали «ежом-ракетчиком» Полуостров "ощетинился ракетами, как еж", говорит директор программы нераспространения в Восточной Азии в Центре Джеймса Мартина Джеффри Льюис.

Политика Хакеры взломали Twitter Дмитрия Медведева В августе 2014 года в Twitter-аккаунте Дмитрия Медведева появились сообщения о его отставке, а также с критикой в адрес коллег по правительству.

Единоборства Хабиб Нурмагомедов намекнул на реванш с Макгрегором Напомним, что 7 октября прошлого года Нурмагомедов победил Макрегора в поединке за чемпионский пояс.

Происшествия Ивана Голунова освободили от уголовной ответственности Ивана Голунова, журналиста-расследователя издания «Медуза», освободили от уголовной ответственности, сообщил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

Космос Добыча металлов из астероидов может стать реальностью Извлечение богатства, запертого в астероидах, станет реальностью только тогда, когда другие разрушительные элементы объединятся, и это экономически, а также технически будет жизнеспособно.

Армия и оружие «Квантовый скачок»: National Interest оценил российский пистолет ПЛ-15 Как сообщает РИА Новости, эксперты американского издания The National Interest назвали новый российский пистолет Лебедева ПЛ-15 от концерна "Калашников" "квантовым скачком" по сравнению с древней конструкцией пистолета Макарова.

Общество Скончался журналист Андрей Петров В среду, 12 мая, не стало журналиста Андрея Петрова, говорится на официальном сайте Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Происшествия Znak.com нашел понятых из дела Голунова Издание Znak.com сообщило, что журналистам удалось установить личности и адреса проживания либо регистрации двух граждан, которые привлекались в качестве понятых при обыске у журналиста Ивана Голунова.