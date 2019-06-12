Политика
Трамп не исключил введения пошлин на китайские товары на $325 млрдКоммерсантъ 12:54
Президент США Дональд Трамп объявил, что в случае провала торговых переговоров с Китаем будут введены новые тарифы на товары из этой страны, сообщает Reuters. Под их действие в этом случае подпадет продукция на $325 млрд.
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 17:16, Ашберн
Недвижимость
Россияне полюбили селиться в плавучих домах и лодочных сараях
За год российские покупатели недвижимости на 43,4 процента чаще стали интересоваться обустроенными под жилье эллингами, лодочными ангарами и сараями, вырос спрос и на плавучие дома.
Обновлено в 14:39
Гаджеты
Google показала дизайн смартфона Pixel 4
По всей видимости, Google не хочет раскрывать все карты и тем более перед выходом нового айфона.
Обновлено в 16:15
Армия и оружие
Украинские военные вплотную подошли к Донецку
Украинские силовики вплотную подошли к Донецку, заявил в эфире радиостанции "Армия FM" официальный представитель 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ Назар Ильницкий.
Обновлено в 12:55
Общество
Из квартиры Бари Алибасова пропал его кот
Обновлено в 09:10
Политика
Дуда рассказал об отношениях России и Польши
Польский президент Анджей Дуда во время встречи с лидером США Дональдом Трампом рассказал об отношениях России и Польши, отметив, что хотел бы дружбы между двумя странами, при этом американский коллега поддержал развитие отношений Варшавы с Москвой.
Обновлено в 15:49
Происшествия
Полиция признала слова «Иван Голунов» антиправительственным лозунгом
В документе, который написал участковый в звании старший лейтенант, говорится, что гражданка «выкрикивала антиправительственные лозунги «Иван Голунов», привлекая внимание граждан и средств массовой информации».
Обновлено в 13:23
Политика
В Луганске развернули самую большую копию российского паспорта
Самую большую копию паспорта Российской Федерации развернули на главной площади в Луганске в рамках флешмоба, посвященного Дню России, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 13:36
Общество
Ушел из жизни петербургский журналист Андрей Петров
Петербургский журналист, бывший шеф-редактор газеты «Невское время» Андрей Петров скончался в возрасте 62 лет, об этом сообщили в Союзе журналистов Петербурга и Ленобласти.
Обновлено в 14:06
Политика
Тимошенко встретилась с Зеленским
Обновлено в 13:01
Шоу-бизнес
«Она сказала да»: Гуф намекнул на грядущую свадьбу
Поклонники теряются в догадках, что имел в виду артист. Большинство фанатов надеются на грядущую свадьбу Гуфа и Кети Топурии.
Обновлено в 15:40
Общество
Стали известны результаты ЕГЭ по математике
Сегодня выпускникам станут известны итоги первого обязательного единого госэкзамена — математики.
Обновлено вчера в 05:41
Футбол
Новым тренером донецкого «Шахтера» стал Луиш Каштру
Новым главным тренером футбольного донецкого клуба «Шахтёр» стал португальский специалист Луиш Каштру, сообщает 12 июня пресс-служба клуба.
Обновлено в 08:33
Кино
Фильм «Люди в черном 4» получил рейтинг «гнилой»
Западные кинокритики разгромили фантастический фильм "Люди в черном 4: Интернэшнл".
Обновлено в 17:04
Авто
Илон Маск рассказал о создании автомобиля-субмарины из фильма о Бонде
Tesla разработала проект автомобиля, на котором Джеймс Бонд погружался под воду. Об этом рассказал глава компании Илон Маск.
Обновлено в 10:58
Происшествия
В России могут расширить перечень признаков опьянения водителей
Предлагается пополнить перечень признаков алкогольного и наркотического опьянения двумя критериями, сообщает РБК.
Обновлено в 05:27
Футбол
Черчесов объяснил, почему не выпустил Чалова на матч с Кипром
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после матча отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 с Кипром (1:0) рассказал, почему в игре не принял участия лучший бомбардир РПЛ прошлого сезона, форвард ЦСКА Федор Чалов.
Обновлено вчера в 17:55
Происшествия
Из дома на Выборгской улице эвакуируют жильцов
Вечером в среду, 12 июня, из дома 4 по Выборгской улице началась эвакуация жильцов.
Обновлено в 16:00
Футбол
«Реал» обновил клубный рекорд по общей сумме затрат на трансферы
После приобретения защитника «Лиона» Ферлана Менди за €48 млн общая сумма трансферов «Реала» в нынешнее межсезонье составила €303 млн.
Обновлено в 16:38
Общество
На прием в Кремль пришла девушка в футболке «Я/Мы Иван Голунов»
На торжественную церемонию вручения государственных премий в Кремль пришла девушка в футболке в поддержку журналиста Ивана Голунова, который ранее обвинялся в попытке сбыта наркотиков, следует из трансляции телеканала «Россия 24».
Обновлено в 09:50
Авто
Стартовали продажи внедорожного универсала Lada Granta Cross
Lada Granta Cross в версии Classic доступна по цене от 554 900 рублей.
Обновлено в 03:23
Шоу-бизнес
В Сеть попало фото со свадьбы Сергея Лазарева
Певца засняли у алтаря с эффектной брюнеткой. В Сети появился снимок, вызвавший волну слухов о том, что Сергей Лазарев женился.
Обновлено в 14:00
Происшествия
Музыкант группы «Ляпис Трубецкой» впал в кому
Белорусские следователи выясняют обстоятельства избиения в Минске Руслана Владыко — известного музыканта, участвовавшего в белорусской рок-группе «Ляпис Трубецкой» и являющегося сейчас гитаристом группы Trubetskoy, сообщил РИА Новости в среду официальный представитель Следственного комитета страны Сергей Кабакович.
Обновлено в 15:50
Происшествия
26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве
Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено в 11:30
Игры
The Witcher 3 выйдет на Nintendo Switch
Обновлено вчера в 20:19
Футбол
Йович: Роналду был моим кумиром в детстве
Новичок мадридского «Реала», нападающий Лука Йович признался, что с детства восхищался игрой нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, ранее выступавшего в составе «Реала».
Обновлено в 15:55
Политика
Путину показали находки на археологических раскопках в Кремле
Владимир Путин ознакомился с ходом новых археологических раскопок в Кремле.
Обновлено в 10:18
Происшествия
В Абхазии восстановили подачу электричества
"Подача электроэнергии по всей территории страны восстановлена", - заявили РИА Новости в РУП "Черноморэнерго".
Обновлено в 16:49
Футбол
«Ювентус» и «Наполи» могут приобрести защитника «Ромы»
Сообщается, что интерес к 27-летнего игроку проявляют «Ювентус» и «Наполи».
Обновлено в 11:19