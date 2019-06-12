Трамп не исключил введения пошлин на китайские товары на $325 млрдКоммерсантъ 12:54

Президент США Дональд Трамп объявил, что в случае провала торговых переговоров с Китаем будут введены новые тарифы на товары из этой страны, сообщает Reuters. Под их действие в этом случае подпадет продукция на $325 млрд.

Трамп не исключил введения пошлин на китайские товары на $325 млрд

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