Политика

Трамп пригрозил скорым введением пошлин на французское виноИнтерфакс 18:15

"Американские вина прекрасны", - добавил президент США. Ранее Трамп в твиттере уже пригрозил Франции такими мерами. Их он может предпринять в ответ на французский налог на американские технологические компании.
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