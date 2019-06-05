Политика

Трамп не исключил военной операции США против ИранаТАСС 02:28

Президент США Дональд Трамп не исключает военной операции против Ирана, однако предпочел бы путь переговоров. С такими словами глава американской администрации, который находится с государственным визитом в Великобритании, выступил в интервью телеканалу ITV.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Трамп рассказал о возможной войне с Ираном

Lenta.ru02:20

Трамп не исключил военной операции против Ирана

Газета.Ru02:41

Трамп не исключил военной операции США против Ирана

ТАСС02:28

Трамп допустил военный удар по Ирану

РБК02:49

Трамп оценил вероятность военных действий США против Ирана

RT на русском02:00

Трамп допустил возможность применения военной силы против Ирана

Московский Комсомолец02:00

Трамп допустил возможность войны с Ираном

News.ru02:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 04:21, Ашберн
Экономика

Сотовая связь подорожала по всей России из-за отмены роуминга

С декабря 2018 года по май 2019 года средние расценки на мобильную связь в России поднялись на три процента, с 255 до 262 рублей в месяц.
Обновлено в 02:40
Экономика

Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики России

Всемирный банк (ВБ) снизил прогноз по росту экономики в России в 2019 году до 1,2% с 1,4% относительно апреля, говорится в июньском докладе банка «Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций».
Обновлено вчера в 20:33
Происшествия

Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии

Продюсер Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии после того, как он нечаянно выпил отраву вместо воды.
Обновлено в 02:36
Общество

Победительница «Битвы экстрасенсов» оказалась мужчиной

Обновлено вчера в 20:47
Футбол

Умер бывший президент УЕФА Леннарт Юханссон

Бывший президент УЕФА Леннарт Юханссон скончался в Швеции после непродолжительной болезни. Бывшему главе европейского футбола было 89 лет.
Обновлено в 02:24
Происшествия

Boeing 757-200 совершил нештатную посадку в Барнауле

Самолет Boeing 757-200, следовавший ночью 5 июня из Анталии в Барнаул, совершил посадку в аэропорту назначения в нештатном режиме, сообщает Следственный комитет в официальном канале в мессенджере WhatsApp.
Обновлено в 03:19
Происшествия

Бармена задержали по делу об убийстве спецназовца ГРУ в Подмосковье

Три человека задержаны по подозрению в убийстве бывшего спецназовца Никиты Белянкина в подмосковном Путилково.
Обновлено в 03:05
Политика

Савченко рассказала о возможной потере Донбасса

Народный депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко в эфире телеканала NewsOne допустила возможность возникновения Третьей Мировой из-за гражданской войны в Донбассе, сообщает "Царьград".
Обновлено в 01:03
Происшествия

Сбой в базе ГИБДД произошел по всей России

Сбой в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД произошел по всей России. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 02:50
Футбол

Финальный турнир футбольной Лиги наций стартует в Португалии

Решающие матчи первого в истории розыгрыша футбольной Лиги наций пройдут с 5 по 9 июня в Порту и Гимарайнше (Португалия).
Обновлено вчера в 17:19
Единоборства

Нурмагомедов стал самым высокооплачиваемым бойцом UFC

Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов стал самым высокооплачиваемым спортсменом в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).
Обновлено в 02:27
Экономика

Помощник Путина вычислил сливших список Белоусова бизнесменов

Помощник российского лидера Андрей Белоусов заявил, что знает, кто слил журналистам его предложение по изъятию сверхдоходов у металлургических и нефтехимических компаний более 500 млрд рублей.
Обновлено в 03:55
Экономика

«Ъ»: РЖД потратит €1,1 млрд на новые «Сапсаны» и их обслуживание

РЖД потратит на покупку новых поездов "Сапсан" и их обслуживание в течение 30 лет €1,1 млрд. Об этом в среду пишет газета "Коммерсантъ".
Обновлено в 00:19
Армия и оружие

В Минобороны ответили на обвинения в перехвате американского самолета

Обновлено в 03:29
Музыка

Директор «Новой Оперы»: для меня творческая свобода превыше всего

Бывают такие случаи, когда наш солист считает для себя удобным числиться в театре "Новая Опера", более того, везде на афишах это указывать, но, когда мы ему предлагаем спеть на родной сцене в каком-то спектакле, отвечает отказом.
Обновлено в 02:00
Армия и оружие

Флагман Черноморского флота ракетный крейсер «Москва» вышел в море

По возвращении в пункт базирования на крейсере «Москва» продолжатся ремонтные работы общекорабельных систем и механизмов.
Обновлено в 03:29
Происшествия

Магнитогорца отдали под суд за изнасилование и убийство школьницы

Обновлено в 02:47
Авто

АвтоВАЗ отзовёт Lada Xray из-за серьезного дефекта

Выяснилось, что на LADA XRAY, реализованных за это время, возможно повреждение сварного шва вала электромеханического усилителя рулевого управления.
Обновлено в 03:12
Единоборства

Украинского боксёра Усика лишили пояса чемпиона

ИА «Ореанда-Новости» Украинский спортсмен Александр Усик официально лишён полноценного титула чемпиона в первом тяжёлом весе, такое решение было принято Всемирным боксерским советом (WBC).
Обновлено в 02:00
Политика

В Забайкалье чиновников лишили личных служебных машин

Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов лишил региональных чиновников закрепленных за ними персональных служебных автомобилей, сообщила РИА Новости начальник управления пресс-службы и информации главы региона Елена Назарова.
Обновлено в 02:42
Наука

Физики нашли способ спасти кота Шредингера

Американские ученые нашли уникальный способ «спасти» кота Шредингера, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 02:40
Политика

Зеленский не отправит на переговоры по Донбассу главу Генштаба

Украинский лидер Владимир Зеленский решил, что Генштаб на переговорах трехсторонней контактной группы по Донбассу в Минске представит замкомандующего операцией объединенных сил Богдан Бондар, участия главы Генштаба пока не требуется.
Обновлено в 04:06
Общество

Определены самые грязные регионы России

Обновлено в 04:13
Кино

Тор из «Мстителей» временно уходит из кино

Австралийский актёр, сыгравший Тора в "Мстителях", Крис Хемсворт временно уходит из кино. Об этом во вторник сообщает Mirror.
Обновлено вчера в 06:00
Авто

Новый кроссовер Kia получит название Seltos

Уже давно не секрет, что компания Kia разработала новый компактный кроссовер, который должен стать альтернативой Hyundai Creta.
Обновлено вчера в 00:34
Технологии

Пилотные зоны 5G появятся в «Москва‑Сити» и «Лужниках»

Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) может увеличить разрешенный для тестирования 5G диапазон до 25,25–29,5 ГГц (сейчас он ограничен 27,5 ГГц) и протестировать сети на территории столичного спорткомплекса «Лужники» и делового центра «Москва-Сити», пишет в среду газета «Ведомости».
Обновлено в 03:19
Политика

Министром информатизации и связи РТ назначен Айрат Хайруллин

Министром информатизации и связи Республики Татарстан вместо Романа Шайхутдинова назначен Айрат Хайруллин, ранее глава Альметьевского района.
Обновлено в 03:30
Происшествия

В Индонезии перевернулось грузовое судно

Обновлено в 03:07
Общество

Роскачество обнаружило в пакетиках черного чая кишечную палочку

Обновлено вчера в 07:16
Политика

Путин назначил генерала начальником ФСБ в Челябинской области

Обновлено в 04:08
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное