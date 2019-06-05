Трамп не исключил военной операции США против ИранаТАСС 02:28

Президент США Дональд Трамп не исключает военной операции против Ирана, однако предпочел бы путь переговоров. С такими словами глава американской администрации, который находится с государственным визитом в Великобритании, выступил в интервью телеканалу ITV.

Трамп не исключил военной операции США против Ирана

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