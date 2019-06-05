Политика
Трамп не исключил военной операции США против ИранаТАСС 02:28
Президент США Дональд Трамп не исключает военной операции против Ирана, однако предпочел бы путь переговоров. С такими словами глава американской администрации, который находится с государственным визитом в Великобритании, выступил в интервью телеканалу ITV.
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Экономика
Сотовая связь подорожала по всей России из-за отмены роуминга
С декабря 2018 года по май 2019 года средние расценки на мобильную связь в России поднялись на три процента, с 255 до 262 рублей в месяц.
Обновлено в 02:40
Экономика
Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики России
Всемирный банк (ВБ) снизил прогноз по росту экономики в России в 2019 году до 1,2% с 1,4% относительно апреля, говорится в июньском докладе банка «Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций».
Обновлено вчера в 20:33
Происшествия
Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии
Продюсер Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии после того, как он нечаянно выпил отраву вместо воды.
Обновлено в 02:36
Общество
Победительница «Битвы экстрасенсов» оказалась мужчиной
Обновлено вчера в 20:47
Футбол
Умер бывший президент УЕФА Леннарт Юханссон
Бывший президент УЕФА Леннарт Юханссон скончался в Швеции после непродолжительной болезни. Бывшему главе европейского футбола было 89 лет.
Обновлено в 02:24
Происшествия
Boeing 757-200 совершил нештатную посадку в Барнауле
Самолет Boeing 757-200, следовавший ночью 5 июня из Анталии в Барнаул, совершил посадку в аэропорту назначения в нештатном режиме, сообщает Следственный комитет в официальном канале в мессенджере WhatsApp.
Обновлено в 03:19
Происшествия
Бармена задержали по делу об убийстве спецназовца ГРУ в Подмосковье
Три человека задержаны по подозрению в убийстве бывшего спецназовца Никиты Белянкина в подмосковном Путилково.
Обновлено в 03:05
Политика
Савченко рассказала о возможной потере Донбасса
Народный депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко в эфире телеканала NewsOne допустила возможность возникновения Третьей Мировой из-за гражданской войны в Донбассе, сообщает "Царьград".
Обновлено в 01:03
Происшествия
Сбой в базе ГИБДД произошел по всей России
Сбой в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД произошел по всей России. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 02:50
Футбол
Финальный турнир футбольной Лиги наций стартует в Португалии
Решающие матчи первого в истории розыгрыша футбольной Лиги наций пройдут с 5 по 9 июня в Порту и Гимарайнше (Португалия).
Обновлено вчера в 17:19
Единоборства
Нурмагомедов стал самым высокооплачиваемым бойцом UFC
Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов стал самым высокооплачиваемым спортсменом в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).
Обновлено в 02:27
Экономика
Помощник Путина вычислил сливших список Белоусова бизнесменов
Помощник российского лидера Андрей Белоусов заявил, что знает, кто слил журналистам его предложение по изъятию сверхдоходов у металлургических и нефтехимических компаний более 500 млрд рублей.
Обновлено в 03:55
Экономика
«Ъ»: РЖД потратит €1,1 млрд на новые «Сапсаны» и их обслуживание
РЖД потратит на покупку новых поездов "Сапсан" и их обслуживание в течение 30 лет €1,1 млрд. Об этом в среду пишет газета "Коммерсантъ".
Обновлено в 00:19
Армия и оружие
В Минобороны ответили на обвинения в перехвате американского самолета
Обновлено в 03:29
Музыка
Директор «Новой Оперы»: для меня творческая свобода превыше всего
Бывают такие случаи, когда наш солист считает для себя удобным числиться в театре "Новая Опера", более того, везде на афишах это указывать, но, когда мы ему предлагаем спеть на родной сцене в каком-то спектакле, отвечает отказом.
Обновлено в 02:00
Армия и оружие
Флагман Черноморского флота ракетный крейсер «Москва» вышел в море
По возвращении в пункт базирования на крейсере «Москва» продолжатся ремонтные работы общекорабельных систем и механизмов.
Обновлено в 03:29
Авто
АвтоВАЗ отзовёт Lada Xray из-за серьезного дефекта
Выяснилось, что на LADA XRAY, реализованных за это время, возможно повреждение сварного шва вала электромеханического усилителя рулевого управления.
Обновлено в 03:12
Единоборства
Украинского боксёра Усика лишили пояса чемпиона
ИА «Ореанда-Новости» Украинский спортсмен Александр Усик официально лишён полноценного титула чемпиона в первом тяжёлом весе, такое решение было принято Всемирным боксерским советом (WBC).
Обновлено в 02:00
Политика
В Забайкалье чиновников лишили личных служебных машин
Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов лишил региональных чиновников закрепленных за ними персональных служебных автомобилей, сообщила РИА Новости начальник управления пресс-службы и информации главы региона Елена Назарова.
Обновлено в 02:42
Наука
Физики нашли способ спасти кота Шредингера
Американские ученые нашли уникальный способ «спасти» кота Шредингера, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 02:40
Политика
Зеленский не отправит на переговоры по Донбассу главу Генштаба
Украинский лидер Владимир Зеленский решил, что Генштаб на переговорах трехсторонней контактной группы по Донбассу в Минске представит замкомандующего операцией объединенных сил Богдан Бондар, участия главы Генштаба пока не требуется.
Обновлено в 04:06
Общество
Определены самые грязные регионы России
Обновлено в 04:13
Кино
Тор из «Мстителей» временно уходит из кино
Австралийский актёр, сыгравший Тора в "Мстителях", Крис Хемсворт временно уходит из кино. Об этом во вторник сообщает Mirror.
Обновлено вчера в 06:00
Авто
Новый кроссовер Kia получит название Seltos
Уже давно не секрет, что компания Kia разработала новый компактный кроссовер, который должен стать альтернативой Hyundai Creta.
Обновлено вчера в 00:34
Технологии
Пилотные зоны 5G появятся в «Москва‑Сити» и «Лужниках»
Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) может увеличить разрешенный для тестирования 5G диапазон до 25,25–29,5 ГГц (сейчас он ограничен 27,5 ГГц) и протестировать сети на территории столичного спорткомплекса «Лужники» и делового центра «Москва-Сити», пишет в среду газета «Ведомости».
Обновлено в 03:19
Политика
Министром информатизации и связи РТ назначен Айрат Хайруллин
Министром информатизации и связи Республики Татарстан вместо Романа Шайхутдинова назначен Айрат Хайруллин, ранее глава Альметьевского района.
Обновлено в 03:30
Происшествия
В Индонезии перевернулось грузовое судно
Обновлено в 03:07
Общество
Роскачество обнаружило в пакетиках черного чая кишечную палочку
Обновлено вчера в 07:16