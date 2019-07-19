Политика

Трамп не исключил санкций против Турции за С-400Газета.Ru вчера в 14:31

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что рассматривает введение санкций против Турции за покупку российских ЗРК С-400.
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Трамп заявил, что США изучают целесообразность введения санкций против Турции из-за С-400

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Трамп не исключил санкций против Турции за С-400

Газета.Ruвчера в 14:31

Трамп: США не рассматривают санкции против Турции из-за С-400

News.ruвчера в 13:55

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США ввели первые ограничения против Турции за покупку С-400

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США рассматривают санкции против Турции за покупку С-400

РИА Новостивчера в 14:07

Трамп уточнил, что меры против Турции изучаются

RT на русскомвчера в 14:16
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 01:39, Вашингтон
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