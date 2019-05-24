Политика
Трамп не исключил причастность Киева к расследованиям против негоRT на русском 13:21
Президент США Дональд Трамп призвал генеральную прокуратуру обратить внимание на то, могли ли другие страны, в том числе Украина, быть причастны к расследованию против главы государства.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 21:01, Ашберн
Музыка
Эрнст назвал победителей шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 18:07
Экономика
Россияне массово променяли вино на пиво
Россияне стали заменять дорогостоящие алкогольные напитки более дешевыми — пивом и водкой.
Обновлено в 20:49
Политика
Милонов назвал ведущего НТВ средневековым мракобесом
Депутат Госдумы Виталий Милонов во время программы "Место встречи" на НТВ причислил ведущего Ивана Трушкина к "средневековым мракобесам".
Обновлено в 12:46
Кино
Вышел трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
Paramount Pictures представила трейлер фильма "Терминатор: Темные судьбы" (Terminator: Dark Fate).
Обновлено вчера в 09:58
Общество
БДСМ-флешмоб устроили выпускники школы во Владивостоке
Выпускники школы № 74 во Владивостоке устроили флешмоб в БДСМ-костюмах. Об этом 24 мая сообщает портал vl.ru.
Обновлено в 04:21
Политика
Климкин рассказал о предложении выпить водки от Лаврова
Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что его российский коллега Сергей Лавров в 2015 году предлагал участникам переговоров в Минске выпить водки, передает УНИАН.
Обновлено в 17:00
Общество
Штормовое предупреждение объявлено на 28 мая в Приморье
Ночью и днём 28 мая в Приморском крае ожидается резкое ухудшение погодных условий.
Обновлено в 01:04
Экономика
Сбербанк заявил о решении проблемы с мошенничеством через терминалы
Сбербанк устранил возможность мошенничества через незавершенные операции в платежных терминалах.
Обновлено в 04:50
Происшествия
Число пострадавших от взрыва в Лионе выросло до 13
Число пострадавших при взрыве в Лионе выросло до 13 человек. Ими занимаются экстренные службы, передает телеканал BFM TV.
Обновлено в 14:22
Футбол
Беленов может перейти в «Ахмат»
Вратарь Уфы Александр Беленов попал в сферу интересов Ахмата, утверждает Чемпионат.
Обновлено в 15:15
Общество
Умер нобелевский лауреат Марри Гелл-Манн
Обновлено в 20:27
Политика
Депутат думы Сургута задекларировал 29 квартир и 10 самолетов
Барсов указал в собственности девять земельных участков разной площади (от 1320 кв.м до 3090 кв.м.), жилой дом, 29 квартир, автостоянку, 4 нежилых помещения, 10 спортивных самолетов отечественного и иностранного производства, три автомобиля и один экскаватор.
Обновлено в 03:09
Происшествия
Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Дагестане
Обновлено в 18:53
Экономика
Грефа переизбрали главой Сбербанка
На годовом собрании в пятницу акционеры Сбербанка России снова избрали Германа Грефа президентом — председателем правления кредитной организации еще на четыре года, передает "Интерфакс".
Обновлено в 08:05
Авто
Седан Chevrolet Malibu вернется в Россию вместе с Ravon
Что касается хэтчбека Ravon R2, то, согласно недавно полученному Одобрению типа транспортного средства (ОТТС), его локализуют у нас в единственной версии с 1,2-литровым 84-сильным двигателем и четырехступенчатым «автоматом».
Обновлено в 10:32
Общество
Госдума одобрила новые правила техосмотра
Госдума приняла в третьем и окончательном чтении закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.
Обновлено в 03:10
Общество
Волин: каждый житель России получит помощь для перехода на цифровое ТВ
Каждый житель России получит помощь и поддержку для перехода на цифровое телевидение, заявил журналистам заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин.
Обновлено в 14:10
Политика
Виктории Нуланд отказали в российской визе
Бывшей помощнице госсекретаря США Виктории Нуланд отказали в российской визе. В МИД РФ объяснили, что Нуланд была включена в черный список.
Обновлено вчера в 14:42
Политика
Оппозиция Венесуэлы заняла здание посольства республики в США
По словам Веккьо, представители оппозиции уже начали проводить оценку ущерба, который якобы был нанесен зданию посольства, пока его удерживали активисты американского антивоенного движения CodePink.
Обновлено в 15:28
Политика
Зеленский отменил несколько указов Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 24 мая, отменил несколько указов своего предшественника Петра Порошенко.
Обновлено в 08:03
Авто
Названа цветовая гамма новой Lada Granta Cross
Как сообщили в пресс-службе "АвтоВАЗа", цветовая гамма LADA Granta Cross будет состоять из 9 цветов: Аурум (код 134).
Обновлено в 02:53
Политика
Киев признал невозможность прекращения отношений с Россией
Представитель президента Украины Андрей Герус признал, что на данный момент Киев не может прекратить экономические отношения с Россией.
Обновлено в 16:34
Политика
Катерина Тихонова защитила кандидатскую диссертацию в МГУ
Обновлено в 11:17
Здоровье
В Китае родилась девочка с 14 пальцами на руках
Китайские врачи провели операцию трехлетней девочке, которая родилась с 14 пальцами на руках, сообщает Daily Mail.
Обновлено вчера в 11:17
Происшествия
Экс-владелец банка «Югра» дал показания на полковника ФСБ
Задержание и водворение в СИЗО полковника ФСБ Кирилла Черкалина, состоявшиеся в апреле, произошли после того, как показания против него дал бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин.
Обновлено в 01:59