Политика
Трамп не исключил причастность Киева к расследованиям против негоRT на русском вчера в 13:21
Президент США Дональд Трамп призвал генеральную прокуратуру обратить внимание на то, могли ли другие страны, в том числе Украина, быть причастны к расследованию против главы государства.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Трамп призвал разобраться, причастна ли Украина к началу расследований против него
Парламентская газетавчера в 13:55
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 01:36, Ашберн
Армия и оружие
Армия Хафтара продвигается к югу и востоку от Триполи
Ливийская национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара продвигается к югу и востоку столицы Триполи, сообщил РИА Новости директор пресс-службы генерального командования ЛНА Халифа аль-Убейди.
Обновлено вчера в 23:35
Политика
Британский премьер Тереза Мэй со слезами объявила об отставке
Тереза Мэй со слезами объявила о решении оставить пост лидера правящей Консервативной партии Великобритании, а, следовательно - и должность премьер-министра страны.
Обновлено вчера в 16:18
Шоу-бизнес
Появилось видео свадьбы Потапа и Насти Каменских
В сети появились ролики со свадьбы участников украинского дуэта Потапа и Насти Каменских, состоявшейся 23 мая.
Обновлено 23 мая в 16:57
Авто
Renault начала в России прием заказов на лимитированную серию Arkana
Обновлено 23 мая в 10:12
Происшествия
Замглавы УФНС по Ростовской области задержана
Силовики провели обыски дома и на работе главы УФНС Ростовской области Ирины Александровой, сообщает источник.
Обновлено вчера в 06:45
Экономика
Bloomberg назвал победителя в торговой войне между США и Китаем
Агентство Bloomberg назвало победителя в торговой войне между США и Китаем.
Обновлено вчера в 08:58
Общество
Владимир Соловьев ответил на вызов краснодарского журналиста
Обновлено 23 мая в 05:26
Футбол
Месси выиграл «Золотую бутсу» в шестой раз за карьеру
Обновлено вчера в 23:01
Происшествия
Власти Франции допустили версию теракта в расследовании взрыва в Лионе
Расследование дела о взрыве в Лионе 24 мая ведется по факту «преступного террористического сговора», сообщила глава минюста Франции Николь Беллубэ.
Обновлено вчера в 23:05
Музыка
Эрнст объявил победителя шоу «Голос. Дети»
Ведущий проекта Дмитрий Нагиев, в свою очередь, сообщил, что каждый из финалистов получит по 1 млн рублей.
Обновлено вчера в 17:38
Происшествия
Родителей участницы скандального выпускного во Владивостоке оштрафуют
Обновлено вчера в 19:42
Политика
Глава Генштаба Украины признал потерю Крыма задолго до 2014 года
Киев потерял Крым задолго до событий 2014 года.
Обновлено в 01:19
Хоккей
Мчимся в финал: не пропустите матч Россия – Финляндия на «Матч ТВ»
РОССИЯ – ФИНЛЯНДИЯ 23 мая 2019, стадион имени Ондрея Непелы, Братислава, Словакия прямая трансляция на «Матч ТВ» – в 16:05 Как и ожидалось, сборная России вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею.
Обновлено вчера в 23:01
Здоровье
Роспотребнадзор провел консультации по профилактике клещевых инфекций
Сотрудники Роспотребнадзора дали порядка 52 тысяч консультаций с 1 по 15 мая в рамках всероссийской горячей линии по вопросам профилактики клещевого энцефалита, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 00:54
Космос
SpaceX запустила первые 60 спутников для системы глобального интернета
Компания SpaceX запустила ракету Falcon 9 с первыми 60 спутниками для системы глобального интернета Starlink.
Обновлено вчера в 01:35
Происшествия
В Подмосковье в ДТП погибли три человека
Обновлено в 00:28
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги голосования
Организаторы музыкального конкурса «Евровидение-2019» пересмотрели итоги голосования. Об этом сообщается на сайте конкурса.
Обновлено 22 мая в 21:25
Экономика
Анатолий Сердюков за год заработал 213 млн руб
Вторым в списке самых высокооплачиваемых сотрудников «Ростеха» оказался индустриальный директор авиакластера госкорпорации, экс-министр обороны Анатолий Сердюков, заработавший за год более 213 млн руб. (в 2017 году — 60,897 млн руб.).
Обновлено вчера в 10:08
Экономика
Россиян предупредили о резком росте цен на продукты
Цены в магазинах в ближайшее время могут заметно вырасти из-за высоких тарифов на безналичную оплату (эквайринг).
Обновлено вчера в 03:41
Энергетика
РБК: ФАС заявила о невыполнении поручения заморозить цены на бензин
Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) отметила, что нефтяные компании не выполнили поручение вице-премьера Дмитрия Козака о стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке.
Обновлено вчера в 11:27
Происшествия
Под Челябинском погиб подросток, бросившийся спасать детей
Два десятилетних мальчика играли на краю карьера и упали в воду. 13-летний подросток бросился их спасть и утонул.
Обновлено вчера в 12:14
Политика
Депутат из Сургута задекларировал 10 самолетов и 29 квартир
Доходы сургутского депутата в прошлом году составили 33,5 млн рублей. Он стал самым состоятельным депутатом в Сургуте.
Обновлено вчера в 03:18
Общество
Во Владивостоке прошла акция по массовому запуску «цифровых» змеев
Акция по массовому запуску "цифровых" змеев, посвящённая третьей волне перехода регионов России на цифровое вещание, прошла во Владивостоке, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 00:52
Общество
Гороскоп на 25 мая: Львов сегодня не сдвинешь с места, меланхоличны будут и Овны
Или даст с такими оговорками, что и брать не захочется.
Обновлено вчера в 13:19
Единоборства
Конор Макгрегор получил травму на тренировке
Скандально известный ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор травмировал левую руку во время тренировки.
Обновлено в 00:33
Культура
Алсу впервые прокомментировала победу своей дочери в шоу «Голос. Дети»
Артистка уверена, что эта история должна «хорошо закончиться».
Обновлено 22 мая в 07:14
Армия и оружие
НАТО примет новую военную стратегию из-за «ядерной угрозы» от России
На текущей неделе эксперты НАТО решили принять новую военную стратегию альянса.
Обновлено в 00:25
Политика
Украинцу грозит 17 лет тюрьмы за гибель итальянского репортера
Бойцу украинского добровольческого батальона Виталию Маркиву, обвиняемому в гибели итальянского фоторепортера Андреа Роккелли в Донбассе, грозит 17 лет колонии.
Обновлено вчера в 10:30
Технологии
Атомный ледокол «Урал» спустят на воду в Петербурге
Конструкция судна позволяет использовать его как в арктических водах, так и в устьях полярных рек.
Обновлено вчера в 23:10
Футбол
Тренер «Витесса» Слуцкий: никогда не видел такой уставшей команды
Главный тренер голландского "Витесса" Леонид Слуцкий поблагодарил команду за ничейный результат в первом матче финала плей-офф с "Утрехтом" за право сыграть в Лиге Европы в сезоне-2019/20.
Обновлено в 00:39