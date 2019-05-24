Трамп не исключил причастность Киева к расследованиям против негоRT на русском вчера в 13:21

Президент США Дональд Трамп призвал генеральную прокуратуру обратить внимание на то, могли ли другие страны, в том числе Украина, быть причастны к расследованию против главы государства.

Трамп не исключил причастность Киева к расследованиям против него

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