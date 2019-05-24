Политика
Трамп не исключил причастность Киева к расследованиям против негоRT на русском 13:21
Президент США Дональд Трамп призвал генеральную прокуратуру обратить внимание на то, могли ли другие страны, в том числе Украина, быть причастны к расследованию против главы государства.
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 19:33, Ашберн
Общество
БДСМ-флешмоб устроили выпускники школы во Владивостоке
Обновлено в 04:21
Происшествия
Задержана заместитель начальника УФНС РФ по Ростовской области
В Ростове-на-Дону силовики задержали заместителя начальника УФНС по Ростовской области Ирину Александрову.
Обновлено в 07:50
Гаджеты
Xiaomi официально представила бюджетный смартфон Redmi 7A
Китайская компания Xiaomi официально представила самый дешевый смартфон 2019 года – Redmi 7A.
Обновлено в 07:15
Кино
Вышел трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
Paramount Pictures представила трейлер фильма "Терминатор: Темные судьбы" (Terminator: Dark Fate).
Обновлено вчера в 09:58
Политика
Россияне смогут без виз посещать Коста-Рику
Как сообщает ТАСС со ссылкой на российский МИД, граждане РФ с загранпаспортом смогут находиться на территории республики без визы в течение 90 дней, считая с даты въезда.
Обновлено в 19:06
Культура
Тимати помирился с отцом Децла после 18 лет конфликта
Рэпер попросил у отца Децла Александра Толмацкого разрешения на создание в шоу "Песни" номера, посвященного Децлу.
Обновлено в 12:45
Происшествия
Жильцов пятиэтажного дома в Москве эвакуировали из-за пожара
Огонь в кровле распространился на площадь 500 квадратных метров. Из горящего здания были эвакуированы 120 человек.
Обновлено в 18:50
Политика
Климкин рассказал о предложении выпить водки от Лаврова
Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что его российский коллега Сергей Лавров в 2015 году предлагал участникам переговоров в Минске выпить водки, передает УНИАН.
Обновлено в 17:00
Происшествия
Немецкий гонщик умер после аварии на трассе
Участник чемпионата Германии по ралли немец Кай Гюнтер погиб после происшествия на трассе, сообщает ТАСС.
Обновлено в 16:12
Музыка
Эрнст назвал победителей шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 18:07
Авто
Kia подняла российские цены на две модели 2019 года выпуска
Как сообщает портал «Цена Авто», южнокорейский бренд поднял цены на две своих модели – Picanto и К900.
Обновлено в 01:47
Происшествия
Число пострадавших от взрыва в Лионе выросло до 13
Число пострадавших при взрыве в Лионе выросло до 13 человек. Ими занимаются экстренные службы, передает телеканал BFM TV.
Обновлено в 14:22
Авто
Китайский аналог Toyota Land Cruiser Prado обновился
Самую большую и премиальную модель в линейки бренда сразу же назвали прямым конкурентом Toyota Land Cruiser Prado.
Обновлено в 00:37
Музыка
Нетребко отменила своё выступление на Дне города в Петербурге
Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов отменили своё выступление на Дне города в Санкт-Петербурге, сообщает kp.ru.
Обновлено в 16:39
Футбол
Роналду купил суперкар McLaren Senna стоимостью около миллиона евро
Как уточняет "Спорт-экспресс", стоимость машины, названной в честь бразильского гонщика "Формулы-1" Айртона Сенны, оценивается в 850 тысяч евро.
Обновлено в 16:46
Авто
Первую партию Renault Arkana раскупили за три часа
Первые 100 купе-кроссоверов Renault Arkana для российского рынка были куплены в онлайн-шоуруме за первые 3 часа со старта продаж.
Обновлено в 08:31
Хоккей
Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею
Сборная России сыграет с национальной командой Финляндии в полуфинале чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.
Обновлено вчера в 16:35
Армия и оружие
На американском авианосце «Карл Винсон» поймали шпиона
«Шпион» был задержан в 2018 году службой безопасности аэропорта, сотрудникам которой показалось подозрительным его поведение.
Обновлено в 17:00
Космос
Столкновения планетезималей вернули пыль в протопланетный диск
Моделирование позволило качественно и количественно воссоздать наблюдаемую картину, учтя столкновения небольших тел — планетезималей — и гравитационное влияние, которое на них оказывают формирующиеся планеты-гиганты, пишут ученые в статье в The Astrophysical Journal.
Обновлено в 09:10
Наука
На Мальдивах найдена морская вода ледникового периода
Обновлено в 13:15
Экономика
Строительство жилья в России в апреле выросло на 6,7%
Объем строительства жилья в России в апреле 2019 года составил 4,8 млн кв. м, что на 6,7% больше, чем годом ранее, говорится в оперативном докладе Росстата.
Обновлено в 09:08
Здоровье
Врач назвал причину появления ранних морщин
Одной из причин преждевременного старения кожи и даже развития онкологических заболеваний может стать долгое пребывание на солнце без солнцезащитного крема.
Обновлено в 19:17
Политика
ВЦИОМ: Рейтинг доверия россиян Путину опустился до минимума за 13 лет
В ходе еженедельного опроса, который проводился с 13 по 19 мая, 31,7% респондентов заявили о доверии президенту Владимиру Путину, что стало минимумом с января 2006 г.
Обновлено в 14:59
Происшествия
В Марий Эл школьник ударил депутата от «Единой России»
В Марий Эл в поселке Юрино выпускник во время последнего звонка ударил депутата от "Единой России" Екатерину Вахитову.
Обновлено в 05:39
Происшествия
Моряки с арестованного в Стамбуле судна возвращаются в Россию
Шесть моряков из РФ, находившиеся почти год на арестованном в Стамбуле судне Streamline, сошли на берег и отправились в Россию, сообщает российское генконсульство.
Обновлено в 18:59
Происшествия
«Шереметьево» выясняет причины нового инцидента с самолетом
Аэропорт «Шереметьево» выясняет причины инцидента с лайнером «Аэрофлота», передает РИА Новости.
Обновлено в 11:48
Экономика
Глава Костромской области увеличил свой доход почти на 100 тысяч
Доход главы Костромской области Сергея Ситникова в 2018 году вырос почти на 100 тысяч рублей по сравнению с 2017 годом.
Обновлено 22 мая в 01:31
Происшествия
Бывший генерал СКР Никандров вышел из тюрьмы по УДО
Обновлено в 08:58
Космос
Куб размером в сотни тысяч километров: возле Солнца ученые вновь заметили аномальный объект – кадры
Обновлено в 01:40
Экономика
Владелец UFC решил провести IPO
Endeavor Group Holdings Inc, владелец проводящей бои по смешанным единоборствам организации UFC, подала заявку на публичное размещение (Initial Public Offering, IPO) своих акций на Нью-Йоркской фондовой бирже.
Обновлено в 05:46