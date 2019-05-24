Политика

Трамп не исключил причастность Киева к расследованиям против негоRT на русском 13:21

Президент США Дональд Трамп призвал генеральную прокуратуру обратить внимание на то, могли ли другие страны, в том числе Украина, быть причастны к расследованию против главы государства.
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Дональд Трамп
Ему предстоит ознакомиться с большим количеством документов. Какие-то он может счесть заслуживающими внимания, какие-то нет… Надеюсь, он посмотрит на Великобританию, надеюсь, он посмотрит на Австралию, и надеюсь, что он посмотрит на Украину и на все вообще. Потому что имела место фабрикация.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАРИА Новости 14:59

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