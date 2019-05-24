Политика
Трамп не исключил причастность Киева к расследованиям против негоRT на русском 13:21
Президент США Дональд Трамп призвал генеральную прокуратуру обратить внимание на то, могли ли другие страны, в том числе Украина, быть причастны к расследованию против главы государства.
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Ему предстоит ознакомиться с большим количеством документов. Какие-то он может счесть заслуживающими внимания, какие-то нет… Надеюсь, он посмотрит на Великобританию, надеюсь, он посмотрит на Австралию, и надеюсь, что он посмотрит на Украину и на все вообще. Потому что имела место фабрикация.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАРИА Новости 14:59
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Трамп призвал разобраться, причастна ли Украина к началу расследований против него
Парламентская газета13:55
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Стал известен стартовый состав "Монако" на матч 38-го тура чемпионата Франции против команды "Ницца", сообщает "Советский спорт".
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Общество
Племянница Скрипаля рассказала о проблемах своего дяди со здоровьем
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Алексей Дюмин встретился с футболистами тульского «Арсенала»
Обновлено в 07:01
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Администрация Зеленского заявила об обмане президента депутатами Рады
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Выпускники школы № 74 во Владивостоке устроили флешмоб в БДСМ-костюмах. Об этом 24 мая сообщает портал vl.ru.
Обновлено в 04:21
Политика
Виктории Нуланд отказали в российской визе
Бывшей помощнице госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд отказали в российской визе.
Обновлено вчера в 13:52
Шоу-бизнес
Верка Сердючка выступила на свадьбе Потапа и Насти Каменских
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Полковник с 12 млрд рублей Черкалин оценил тюремную кашу
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Гаджеты
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Обновлено в 10:34
Политика
Партия Порошенко изменила название
Бывший президент Украины Петр Порошенко считает, что новое название поможет одержать победу на парламентских выборах.
Обновлено в 10:12
Происшествия
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Обновлено в 15:55
Политика
Минторг США решил наказывать страны со слабой валютой
Минторг США предложил ввести пошлины на товары из стран, недооценивающие свою валюту по отношению к доллару.
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Спорт
Генменеджер Virtus.pro выразил готовность выступить на EPICENTER Major с заменой
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Наука
Сигареты без фильтра являются самыми смертоносными
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Здоровье
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В правительстве ведут работу над производством новых форм лекарственных препаратов для семей с паллиативными детьми, сообщает в пятницу телеканал RT со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РФ.
Обновлено в 15:15
Космос
Рогозин рассказал о замене «Союзов»
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что новые российские ракеты грузоподъемностью 9 тонн заменят "Союзы".
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