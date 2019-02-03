Политика
Трамп не исключил возможность применения военных США в ВенесуэлеREGNUM 09:17
Власти США не исключают возможность «вмешательства» вооружённых сил страны в конфликт в Венесуэле. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CBS News.
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Я не хочу об этом говорить. Но, конечно, это возможно, это один из вариантов.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАРосбалт 10:16
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