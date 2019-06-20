Трамп: Иран мог сбить беспилотник США по ошибкеТК Звезда вчера в 18:51

По словам президента США, тому, кто допустил эту ошибку, «не стоило этого делать». Решение сбить американский беспилотник могло быть принято иранской стороной по ошибке. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп во время выступления, трансляцию которого вел канал NBC.

Трамп: Иран мог сбить беспилотник США по ошибке

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