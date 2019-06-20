Трамп не исключил ошибку при атаке Ирана на беспилотник СШАГазета.Ru 14:52

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран мог сбить по ошибке американский военный беспилотник, однако отметил, что в США этого не потерпят.

Трамп не исключил ошибку при атаке Ирана на беспилотник США

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