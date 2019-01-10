Политика

Трамп назвал встречу с демократами тратой времени
Известия
вчера в 19:00

Президент США Дональд Трамп назвал встречу с лидерами демократов в конгрессе США тратой времени.
Известиявчера в 19:00
Дональд Трамп
Только что покинул встречу с Чаком и Нэнси, пустая трата времени.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАТАСС вчера в 17:19
с чего всё началось
Президент США Дональд Трамп в своем микроблоге
 в Твиттере критически оценил завершившуюся встречу с лидерами Демократической партии в Сенате Конгресса США и Палате представителей Чаком Шумером и Нэнси Пелоси, в рамках которой собеседники обсуждали затянувшийся"шатдаун" правительства.
Московский Комсомолецвчера в 16:50

Подробнее о событии

Президент США Дональд Трамп намерен сегодня посетить границу с Мексикой на фоне споров о строительстве там стены

Эхо Москвы00:00

Трамп назвал встречу с лидерами демократов пустой тратой времени

RT на русскомвчера в 16:07

Трамп назвал «пустой тратой времени» встречу с демократами по «шатдауну»

ТАССвчера в 17:19

Трамп ушел со встречи с лидерами демократов во время переговоров по шатдауну

Газета.Ruвчера в 16:21

Трамп назвал «пустой тратой времени» встречу с демократами по шатдауну

РБКвчера в 16:11

Трамп назвал встречу с демократами «пустой тратой времени»

Российская газетавчера в 18:36

Американская трагедия: Трамп уперся в стену

Вечерняя Москвавчера в 08:12
Показать все источники
Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 00:12, Ашберн
Здоровье

В Черемхове скончался онкобольной мальчик Владислав Шестаков

Обновлено вчера в 22:45
Армия и оружие

В США зафиксировали гибель российского военного спутника

Обновлено вчера в 23:28
Политика

Посла Японии вызвали в МИД России после заявлений Токио о Курилах

Как отмечается, вызов в ведомство был связан с заявлениями японской стороны по вопросу о "переходе территориальной принадлежности [Курильских] островов к Японии" и об "отказе от требования выплаты Россией компенсаций" в пользу Японии и бывших японских жителей за "послевоенную оккупацию островов".
Обновлено вчера в 11:37
Происшествия

В МВД прокомментировали похороны криминального авторитета в Амурске

Руководитель районной полиции не присутствовал на похоронах криминального авторитета в Амурске в Хабаровском крае, а дорожные инспекторы не позволяли участникам процессии перекрывать улицы и выписывали штрафы, сообщила РИА Новости в четверг начальник пресс-службы регионального главка МВД Ирина Щеголева.
Обновлено вчера в 19:54
Общество

Основатель Amazon Джефф Безос объявил о разводе

Основатель Amazon, богатейший человек в мире Джефф Безос объявил о разводе с писательницей Маккензи Безос.
Обновлено вчера в 11:03
Финансы

Центробанк перевел часть резервов из долларов в юани, евро и иены

В прочих валютах (фунты стерлингов, японская иена, канадские доллары) доля выросла с 12,4% до 14,7%.
Обновлено вчера в 18:19
Экономика

Новые тарифы ОСАГО приняты в РФ

Новые тарифы на ОСАГО вступили в силу в России 9 января, сообщается на официальном сайте ЦБ РФ в соответствующем указании.
Обновлено вчера в 02:16
Происшествия

В Хабаровском крае ввели режим ЧС после обрушения части сопки в реку

В Верхнебуреинском районе Хабаровского края, где в реку обрушилась часть сопки, ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщил РИА Новости глава района Алексей Маслов.
Обновлено вчера в 21:51
Армия и оружие

Politico: Временный глава Пентагона нецензурно отозвался об F-35

Временно исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан на совещаниях в министерстве обороны резко критиковал программу корпорации Lockheed Martin по производству истребителя F-35.
Обновлено вчера в 21:00
Политика

США хотят и дальше отправлять астронавтов к МКС на российских «Союзах»

США обратились к "Роскосмосу" с предложением продолжить полеты их астронавтов на Международную космическую станцию на космических кораблях "Союз", заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.
Обновлено вчера в 23:13
Политика

ПАСЕ предложила России разделить делегацию на шесть полов

В письме-приглашении Парламентской ассамблеи Совета Европы в адрес российского парламента содержатся рекомендации по формированию состава делегации ПА, в том числе - учитывая гендерный принцип, при этом в документе указаны шесть полов для делегатов.
Обновлено вчера в 12:18
Космос

Рогозин рассказал, когда назовут причины появления отверстия в «Союзе»

В декабре источник не исключил, что часть выводов о появлении дырки в «Союзе» могут засекретить.
Обновлено вчера в 23:46
Политика

Самолет МС-21 может остаться без импортных композитов

Обновлено вчера в 17:30
Армия и оружие

Украинский генерал предложил пройти Азовское море с помощью «фиксации из космоса»

Бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко считает, что украинским судам при проходе через Азовское море может помочь "фиксация из космоса" со стороны западных союзников.
Обновлено вчера в 22:30
Политика

Умер последний председатель Верховного совета СССР Анатолий Лукьянов

Обновлено вчера в 15:36
Политика

Трамп назвал встречу с демократами тратой времени

Президент США Дональд Трамп назвал встречу с лидерами демократов в конгрессе США тратой времени.
Обновлено вчера в 19:00
Политика

Рогозин посоветовал прокуратуре и Счетной палате действовать, а не рассказывать, как все плохо

Глава госкорпорации «Роскосомос» Дмитрий Рогозин заявил, что Генпрокуратуре и Счетной палате России надо «действовать, а не рассказывать обывателю, как все у других плохо».
Обновлено вчера в 23:59
Энергетика

В России снова подорожал бензин

Ранее в ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что удорожание бензина в России в 2018 году объясняется ростом цен на нефть.
Обновлено вчера в 08:51
Политика

Президент Южной Кореи заявил о скорой встрече Ким Чен Ына и Трампа

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин во время обращения к нации заявил, что встреча лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа состоится в ближайшее время.
Обновлено вчера в 22:02
Общество

В Британии кошка испортила редкую картину XVII века

Домашняя кошка Падме повредила картину XVII века, которую приобрел и отреставрировал британский искусствовед Бендор Гросвенор, пишет The Telegraph.
Обновлено вчера в 19:37
Происшествия

Пожарный поезд подключается к тушению пожара на заводе под Оренбургом

Пожарный поезд прибыл на место пожара в цехе горячего цинкования на заводе промышленного цинкования в Оренбургской области.
Обновлено вчера в 12:20
Армия и оружие

В Сирии жертвами атаки террористов стали 5 британских военных

Обновлено вчера в 15:58
Экономика

СМИ узнали об идее ВТБ и Сбербанка создать перевозчика на базе Utair

Сбербанк и ВТБ рассматривают авиакомпанию Utair в качестве варианта для реализации проекта по созданию региональной авиакомпании.
Обновлено вчера в 17:37
Политика

Украинцев обрекли на замерзание, заявил депутат Рады

Правительство Украины, повышая тарифы на отопление, обрекает население страны на замерзание, об этом в своем Facebook написал депутат Верховной рады от "Оппозиционного блока" Вадим Рабинович.
Обновлено вчера в 16:53
Политика

Рогозин прокомментировал отмену своего визита в США

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин назвал причину отмены его визита в США.
Обновлено вчера в 08:14
Авто

Fiat выплатит в США $700 млн для урегулирования исков по «дизельгейту»

Итало-американский автопроизводитель Fiat Chrysler выплатит в США более $700 млн для урегулирования судебных исков по так называемому «дизельному скандалу» («дизельгейту»).
Обновлено вчера в 21:44
Энергетика

Нефть Brent впервые с прошлого года поднялась выше $61 за баррель

По состоянию на 19:45 мск цена на нефть Brent составила $61,55 за баррель.
Обновлено вчера в 12:29
Происшествия

Мутко рассказал о компенсациях пострадавшим при ЧП в Магнитогорске

Пострадавшие в результате обрушения подъезда в доме в Магнитогорске получат единовременные выплаты для покупки жилья из расчёта 31,725 тыс. руб. за 1 кв. м. общей площади утраченного жилого помещения.
Обновлено вчера в 18:54
Общество

МВД предложило увеличить штрафы за пропаганду наркотиков в интернете

Юридическим лицам грозит штраф в миллион рублей или приостановка работы до 90 суток. Также проект увеличивает штрафы для провайдеров.
Обновлено вчера в 20:01
Общество

В России включили в льготный перечень набор для введения инсулина

Амбулаторный набор для введения инсулина и резервуар для инсулиновой помпы вошли в перечень льготных медицинских изделий, предоставляемых по программе государственных гарантий, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабинета.
Обновлено вчера в 22:24
ещё по теме
Нэнси Пелоси
Американский политик
Американский политик-демократ, Председатель Палаты представителей Конгресса США с 3 января 2019 года и c 4 января 2007 года по 3 января 2011 года, депутат Палаты представителей с 1987 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Чак Шумер
Американский политик
Американский политик, старший сенатор США от штата Нью-Йорк, член Демократической партии. С 3 января 2017 года является Лидером Меньшинства в Сенате. До избрания в Сенат Шумер представлял части Бруклина и Куинса в Палате представителей с 1981 по 1999 год.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное