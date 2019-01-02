Политика
Трамп назвал Афганскую войну причиной распада СССР
Трамп назвал Афганскую войну причиной распада СССРREGNUMвчера в 18:05
Афганская война — причина распада СССР, сообщил журналистам американский президент Дональд Трамп. Говоря о российско-американских отношениях, Трамп сказал, что «Россия была Советским Союзом» и что «Афганистан сделал из него Россию».
REGNUMвчера в 18:05
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Раньше Россия была Советским Союзом. Афганистан сделал из него Россию, потому что СССР обанкротился из-за боевых действий в Афганистане.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАРЕН ТВ вчера в 19:38
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Культура
В первый день Нового года скончался Крис Кельми
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Происшествия
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Экономика
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Письмо Тима Кука привело к падению акций компании на 8,5% (до $146,83 за бумагу), однако к закрытию торгов Apple отыграла падение ($157,9). По словам главного аналитика JonesTrading Майкла О'Рурка, которого цитирует агентство, известие о понижении прогноза по выручке Apple станет сигналом для инвесторов, что торговая война между Китаем и США — реальная проблема.
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Гаджеты
WhatsApp перестанет работать на некоторых телефонах
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Происшествия
В Тульской области семь человек пострадали в аварии с автобусом
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Музыка
Юрий Лоза раскритиковал «Голубой огонек»
Известный российский и советский исполнитель Юрий Лоза в интервью News.ru резко высказался о новогодних развлекательных программах на телевидении, которые, по его мнению, не понравились российским зрителям.
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Количество жертв обрушения подъезда дома в Магнитогорске возросло до 33 человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.
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Происшествия
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Происшествия
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Обновлено вчера в 19:21
Хоккей
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Космос
Зонд New Horizons передал снимки астероида Ultima Thule
Как писал News.ru, 1 января космический аппарат News Horizons достиг окраин Солнечной системы и пролетел рядом с астероидом Ultima Thule.
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Хоккей
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Швейцария обыграла Швецию в четвертьфинале МЧМ-2019
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Эксперты в США составили список самых опасных смартфонов
Аналитики Федерального агентства США по связи составили список самых опасных в мире смартфонов.
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Экономика
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Комиссия WADA призвала признать РУСАДА не соответствующим кодексу
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Политика
Посольство Украины ответило на материал CNN с российским Симферополем
Посольство Украины в США прокомментировало вышедший на сайте телеканала CNN новогодний материал, в котором Симферополь обозначен как часть России.
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Происшествия
Полицейские в Киеве избили авиаконструктора «Антонова»
В Киеве полицейские избили 81-летнего авиаконструктора компании «Антонов» Виктора Ковальского, который является одним из создателей Ан-74 и знаменитой «Мрии».
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Авто
Tesla отчиталась о рекордном производстве
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Общество
Двое россиян выиграли по 500 млн рублей в «Русское лото»
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Политика
Помпео потребовал вернуть задержанного в Москве американца
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон потребует возвращения задержанного в России американского гражданина Пола Уилана, передает в среду, 2 января, CNN.
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