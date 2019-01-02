Они были правы, но проблема в том, что это была напряженная борьба, и они буквально обанкротились. Они стали называться Россией. Многие из этих мест, о которых сейчас вы читаете, больше не являются частью России из-за Афганистана.

Политика Политика Посол США в РФ посетил задержанного за шпионаж американца Посол Соединенных Штатов в России Джон Хантсман посетил задержанного в Москве по подозрению в шпионаже американца Пола Уилана в СИЗО «Лефортово», сообщили в Госдепартаменте США.

Политика Политика Посольство Украины ответило на материал CNN с российским Симферополем Посольство Украины в США прокомментировало вышедший на сайте телеканала CNN новогодний материал, в котором Симферополь обозначен как часть России.

Политика Политика Трамп допустил, что шатдаун продлится «долгое время» Американский лидер Дональд Трамп заявил, что шатдаун «может продлиться долгое время, может закончиться быстро».

Политика Политика Новым пресс-секретарем Пентагона назначен Чарльз Саммерс Заместитель пресс-секретаря министерства обороны США Чарльз Саммерс назначен новым официальным представителем военного ведомства.

Армия и оружие Армия и оружие СМИ сообщили о планах США разместить на Окинаве системы залпового огня Американские военные планируют разместить реактивные системы залпового огня (HIMARS) на базе США в японской префектуре Окинава.

Политика Политика Митт Ромни отказался от участия в президентских выборах в США Сенатор от штата Юта и кандидат от республиканской партии на пост президента США на выборах 2012 года Митт Ромни заявил, что отказывается от участия в президентских выборах в 2020 году.

Армия и оружие Армия и оружие В Минобороны рассказали о запусках космических аппаратов в 2018 году «В 2018 году специалисты Космических войск ВКС обеспечили проведение запусков 15 российских космических аппаратов различного назначения, проведённых с космодромов Плесецк, Байконур, Восточный», — приводит сообщение РИА Новости.

Политика Политика Трамп рассказал о получении «отличного письма» от Ким Чен Ына Президент США Дональд Трамп заявил, что получил «прекрасное письмо» от лидера КНДР Ким Чен Ына и рассчитывает скоро встретиться с ним.

Политика Политика Путин обсудил с Макроном внутриукраинский кризис

Политика Политика Посол Японии анонсировал визит Абэ в Россию в начале года Премьер-министр Японии Синдзо Абэ посетит Россию в начале 2019 года. Об этом «Интерфаксу» сообщил посол Японии в России Тоехиса Кодзуки.

Политика Политика Венесуэла обвинила США во вмешательстве в ее дела США вмешиваются во внутренние дела Венесуэлы и делают это через другие страны региона.

Армия и оружие Армия и оружие Россия испытала в Сирии более 300 образцов оружия Российские военные апробировали более 300 современных образцов вооружения и военной техники за время операции в Сирии, передает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на Минобороны.

Армия и оружие Армия и оружие В ДНР объявили о задержании украинского диверсанта Патрульные Донецкой народной республики задержали украинского военного.

Политика Политика Президент поручил разобраться с проблемными объектами во Владивостоке Глава государства поручил Министерству спорта рассмотреть совместно с администрацией Приморского края вопрос о причинах прекращения строительства спорткомплекса во Владивостоке, а также о целесообразности завершения строительства и ввода его в эксплуатацию.