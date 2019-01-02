Политика
Президент США Дональд Трамп назвал войну в Афганистане причиной распада СССР.
РИА Новостивчера в 15:22
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Они были правы, но проблема в том, что это была напряженная борьба, и они буквально обанкротились. Они стали называться Россией. Многие из этих мест, о которых сейчас вы читаете, больше не являются частью России из-за Афганистана.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАНТВ 01:20
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