Политика
Трамп назвал условие для переговоров с ИраномРИА Новости вчера в 23:51
"Никто не хочет, чтобы происходили ужасные вещи", — подчеркнул президент США, предположив, что Тегеран "хочет переговоров". За последний месяц ситуация в отношениях между США и Ираном значительно обострилась.
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Футбол
«Аталанта» впервые сыграет в Лиге чемпионов
Впервые в истории "Аталанта" из Бергамо сыграет в Лиге чемпионов. Чемпион Италии определился задолго до финиша.
Обновлено вчера в 18:29
Общество
Основная кампания ЕГЭ-2019 стартует в России
Основная волна единых государственных экзаменов начинается в России в понедельник с экзаменов по географии и литературе.
Обновлено вчера в 17:30
Космос
Полет американских спутников над Россией засняли на видео
Полет спутников Илона Маска снял на видео астроном-любитель Илья Янковский, 26 мая передает LENTA.RU.
Обновлено вчера в 09:19
Происшествия
Сын экс-сенатора сбил инспектора ДПС под воздействием наркотиков
Обновлено вчера в 16:07
Политика
Китай введет антидемпинговые меры на импорт фенола из США и ЕС
Китайские власти намерены принять временные антидемпинговые мер в отношении фенола, импортируемого из США, Евросоюза, Японии, Южной Кореи и Таиланда.
Обновлено в 00:05
Футбол
Завершился чемпионат России по футболу
Завершился сезон Российской Премьер-лиги (РПЛ) по футболу. Полная турнирная таблица размещена на сайте лиги.
Обновлено вчера в 09:02
Армия и оружие
Иран заподозрили в нападении на российскую авиабазу «Хмеймим»
Сегодня днём стало известно о том, что иранские сунниты, воющие против правительственных сил Сирии, вполне могли принимать участие в нападении на российскую военную авиабазу «Хмеймим».
Обновлено 24 мая в 18:46
Политика
СКР начал проверку после нападения главы района Хакасии на журналиста
Следственный комитет России (СКР) проводит проверку по факту появления в интернете видеоролика, на котором глава Ширинского района республики Хакасия, единоросс Сергей Зайцев толкает корреспондента «России 24».
Обновлено вчера в 21:57
Политика
Шерин считает политическим решение трибунала по украинским морякам
Решение Международного трибунала по морскому праву об освобождении украинских военных кораблей и моряков, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года, является политическим.
Обновлено 25 мая в 09:31
Происшествия
В Бразилии 15 человек погибли в ходе драки в тюрьме
По меньшей мере 15 человек погибли в результате драки, которая произошла между заключёнными в тюрьме штата Амазонас на северо-западе Бразилии.
Обновлено вчера в 22:47
Здоровье
Кардиологи назвали семь смертельно опасных состояний для женщин
Обновлено вчера в 18:57
Происшествия
Самолет с отказавшим двигателем экстренно приземлился в Пулково
Обновлено вчера в 13:15
Происшествия
Кличко показал видео треснувшего в Киеве моста
Мэр Киева Виталий Кличко в фейсбуке опубликовал видео с новым стеклянным пешеходным мостом, который треснул через день после открытия.
Обновлено вчера в 22:08
Армия и оружие
Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию
Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 21:10
Космос
Ученые раскрыли экзотическую материю в атмосфере Солнца
Обновлено 24 мая в 11:04
Музыка
Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»
Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.
Обновлено вчера в 11:33
Хоккей
Василевский вошёл в символическую сборную ЧМ-2019
Вратарь сборной России Андрей Василевский попал в символическую сборную чемпионата мира по хоккею — 2019.
Обновлено вчера в 16:56
Общество
Приморские выпускники попросили прощения за скандальный флешмоб
Руководство школы во Владивостоке, где ученики сняли скандальное видео, не применило к ним мер воздействия, при этом сами участники ролика попросили прощения и признали свою вину, сообщила РИА Новости директор учебного заведения Галина Пугина.
Обновлено вчера в 20:57
Футбол
Кононов назвал виновного в поражении «Спартака» от «Оренбурга»
Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов назвал человека, который виновен в поражении "Оренбургу" в 30-м, заключительном туре Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Sport24.
Обновлено вчера в 09:40
Авто
Новая Toyota Avanza продолжает вызывать ажиотажный спрос
Обновленный компактвэн Toyota Avanza (Veloz), вышедший на индонезийский рынок осенью прошлого года, сразу «спровоцировал» всплеск продаж.
Обновлено вчера в 01:29
Шоу-бизнес
Александра Яковлева два года борется с раком
Обновлено вчера в 19:06
Экономика
Биткоин обновил годовой максимум
Стремительный рост биткоина в этом году сменил долгий и мучительный медвежий тренд 2018 года, когда цифровая валюта потеряла более 70% своей стоимости.
Обновлено вчера в 23:23
Футбол
Антонио Конте в ближайшее время возглавит «Интер»
Обновлено вчера в 23:39
Экономика
В России может возобновиться практика сдачи бутылок в магазин
По данным украинской стороны, импорт стеклотары из России превысил 8 миллионов долларов — это почти в два раза больше, чем годом ранее.
Обновлено вчера в 22:15
Происшествия
Все отравившиеся ядом в Новосибирской области школьники выписаны из больницы
Все тринадцать школьников, которые отравились крысиным ядом в Чановском районе Новосибирской области, выписаны из больницы.
Обновлено в 00:26
Экономика
Минкомсвязь написала методичку по цифровым стратегиям для госкомпаний
Как рассказал РБК источник на рынке, 20 мая Минкомсвязь разослала в ряд госкомпаний проект методических рекомендаций по разработке стратегий цифровой трансформации госкорпораций и компаний с госучастием.
Обновлено в 00:30
Политика
Экономист Науседа лидирует на выборах президента Литвы
Экономист Гитанас Науседа упрочил свой перевес во втором туре состоявшихся в Литве в воскресенье президентских выборов, где он соперничал с экс-министром финансов Ингридой Шимоните.
Обновлено вчера в 14:36
Космос
Огненные шары осветили небо над Австралией
Относительно огненных шаров на этой неделе над Южной Австралией, NASA говорит, что по размерам шары были как небольшой автомобиль.
Обновлено 25 мая в 02:49
Технологии
День, когда смартфоны заменили банковские карты
Google Wallet рассчитана для работы на смартфонах с ОС Android и с наличием модуля беспроводной передачи данных NFC.
Обновлено вчера в 19:57
Происшествия
Российский заключенный умер в реанимации после пыток
Как утверждает Осечкин, медикам запретили разглашать эту информацию. 24 мая Сидякин умер в реанимации второй клинической больницы Ярославля.
Обновлено вчера в 07:12