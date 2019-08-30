Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомТрамп назвал следующей областью военных действий космос

Американский лидер Дональд Трамп в ходе церемонии, посвящённой началу работы космического командования Соединённых Штатов, назвал космос следующей областью военных действий.
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Трамп обозначил новую зону военных действий

URA.Ruвчера в 21:58

Трамп назвал космос следующей областью военных действий

РИА Новостивчера в 16:43

Космические силы США начали официально нести службу

ТАССвчера в 19:39

Трамп назвал следующую область военных действий

Lenta.ruвчера в 17:47

Трамп назвал следующей областью военных действий космос

RT на русскомвчера в 17:16

Роскосмос ответил на заявление Трампа о военных действиях в космосе

РЕН ТВвчера в 21:50

Трамп назвал космос следующей областью военных действий

Российская газетавчера в 17:13
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено вчера в 23:48, Вашингтон
Футбол

Кононов заявил, что не имеет претензий к игрокам «Спартака»

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал поражение команды от португальской «Браги» в ответном матче плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА.
RT на русском вчера в 16:07
Политика

На Украине сообщили об обмене заключенными с Россией

Самолет с заключенными, переданными Россией в рамках обмена, в ближайшее время прибудет в киевский аэропорт «Жуляны».
Известия вчера в 22:25
Политика

Новый глава МИД Украины обозначил позицию по ситуации в Донбассе

Новый глава украинского МИД Вадим Пристайко в ходе заседания Рады обозначил позицию по ситуации в Донбассе.
RT на русском вчера в 17:44
Футбол

У бывшего тренера сборной Испании умерла девятилетняя дочь

Lenta.ru вчера в 16:56
Общество

Синоптики назвали причину паводков в Сибири и дождей в Приморье

Перегрев территории Китая этим летом стал причиной паводков в Сибири и аномальных дождей в Приморье, сообщает Примгидромет.
РИА Новости вчера в 23:02
Шоу-бизнес

Наргиз обвинила Серябкину в своем уходе из лейбла Фадеева

Певица Наргиз Закирова обвинила бывшую участницу российской группы Serebro Ольгу Серябкину в своем уходе из лейбла Максима Фадеева MALFA.
Известия вчера в 13:45
Футбол

Определились соперники «Зенита» и «Локомотива» в Лиге чемпионов

Петербургский «Зенит» получил в соперники португальскую «Бенфику», французский «Лион» и немецкий «Лейпциг», «Локомотив» осенью сыграет с итальянским «Ювентусом», испанским «Атлетико» и немецким «Байером».
РБК вчера в 13:11
Общество

В России могут снять запрет на продажу БАДов в интернете

С 2021 года в России могут снять запрет на продажу биологически активных добавок (БАДов) в интернете.
Известия вчера в 19:20
Армия и оружие

Корабль «Вышний Волочек» испытал крылатые ракеты «Калибр»

Малый ракетный корабль «Вышний Волочек» впервые испытал крылатые ракеты «Калибр» в ходе учений корабельных сил Черноморского флота в Черном море.
Известия вчера в 22:38
Технологии

Серию пассажирских электрических речных судов разработали в России

Однопалубный монокорпусный речной теплоход типа «Фонтанка» получил имя «Ситивольт», он сейчас находится на стадии проекта.
Известия вчера в 22:45
Происшествия

В СМИ появилась американская версия взрыва в Северодвинске

Взрыв у северного побережья России произошел во время миссии по подъему ядерной ракеты со дна океана, сообщает CNBC со ссылкой на источники, осведомленные об оценке произошедшего разведывательными службами США.
Газета.Ru вчера в 16:46
Политика

Депутат Рады неудачно выступил на украинском языке и рассмешил коллег

Депутат Верховной рады Антон Киссе в ходе заседания парламента не смог выступить на украинском языке и рассмешил коллег.
Lenta.ru вчера в 22:43
Происшествия

Новое извержение вулкана Стромболи произошло в Италии

Новое извержение вулкана Стромболи произошло на одноименном итальянском острове в Тирренском море близ Сицилии.
Известия вчера в 22:06
Происшествия

Прокуратура Цюриха арестовала швейцарские счета Тельмана Исмаилова

Прокуратура Цюриха арестовала швейцарские счета бывшего хозяина Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова для погашения долгов, сообщает в пятницу газета "Коммерсантъ".
Интерфакс вчера в 21:08
Общество

Власти Москвы объяснили рассылку sms о концерте просьбой организаторов

Департамент информационных технологий Москвы разослал москвичам sms с приглашением на фестиваль на проспекте Сахарова 31 августа по просьбе его организаторов – Российского союза молодежи (РСМ), сообщили «Ведомостям» в ведомстве.
Ведомости вчера в 12:28
Политика

Кикабидзе объяснил, почему не посещает РФ

Народный артист Грузии, музыкант и кинематографист Вахтанг Кикабидзе заявил, что не посещает Россию и не устраивает концерты, поскольку у него есть гордость.
News.ru вчера в 16:45
Кино

Умер французский актёр Мишель Омон

Французский актёр Мишель Омон скончался на 83-м году жизни.
RT на русском вчера в 11:57
Политика

Рогозин ответил на заявление Трампа о войне в космосе

Напомним, Трамп, анонсируя начало работы космического командования, заявил, что космос может стать следующей областью военных действий.
Российская газета вчера в 21:39
Политика

Дональд Трамп отменил поездку в Польшу

РИА Новости вчера в 21:25
Общество

В Госдуме предложили продлить летние каникулы до 1 октября

Депутат Госдумы Василий Власов направил предложение о продлении летних каникул для школьников и студентов до 1 октября вице-премьеру России Татьяне Голиковой.
RT на русском вчера в 23:28
Футбол

Португалия вплотную приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА

По итогам раундов плей-офф квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы в рейтинге ассоциаций УЕФА Португалия сократила отставание от России до 0,667 балла.
Матч ТВ вчера в 19:16
Происшествия

В Японии больница оказалась отрезана наводнением

REGNUM вчера в 22:36
Политика

Макрон провёл телефонные переговоры с Зеленским

Французский лидер Эммануэль Макрон провёл телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
RT на русском вчера в 17:32
Космос

На МКС сработала аварийная сигнализация

Инфорос вчера в 10:23
Политика

Прокуратура Австрии сняла обвинения в злоупотреблении властью с экс-вице-канцлера Штрахе

Центральная прокуратура по противодействию экономическим преступлениям и коррупции прекратила расследование в отношении бывшего вице-канцлера Австрии, экс-председателя правой Австрийской партии свободы Хайнца-Кристиана Штрахе и его соратника Йоханна Гуденуса по подозрению в злоупотреблении служебным положением.
ТАСС вчера в 14:58
Космос

Ракета взорвалась на пусковой площадке в Иране

Российская газета вчера в 22:25
Политика

Порошенко назвал издевательством новую должность Шуфрича

Экс-президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко осудил избрание представителя «Оппозиционной платформы – За жизнь» Нестора Шуфрича главой комитета Верховной рады по свободе слова.
Известия вчера в 05:39
Футбол

Футболист «Тамбова» Гогуа проходит медосмотр для ЦСКА

Ивуарийский защитник Седрик Гогуа в ближайшее время может стать футболистом московского ЦСКА.
RT на русском вчера в 05:10
Политика

Глава ФАС предложил уничтожить госкорпорации для развития конкуренции

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил программу мер по выявлению и пресечению картелей и соглашений, которые ограничивают конкуренцию.
RT на русском вчера в 10:04
Здоровье

Хирурги из Нижнего Тагила отозвали заявления об увольнении

Все хирурги из Нижнего Тагила, ранее написавшие заявления об увольнении, согласились продолжить работу, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова.
РИА Новости вчера в 08:55
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