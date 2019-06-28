Политика

Трамп заявил Эрдогану о своем беспокойстве из-за закупки Турцией С-400REGNUM 01:32

Президент США Дональд Трамп в ходе переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в рамках саммита «Большой двадцатки» в японском городе Осака, выразил турецкому лидеру беспокойство в связи с закупкой Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Эрдоган уверен, что США не будут вводить санкции из-за С-400

Коммерсантъ06:54

Эрдоган: Турция по-прежнему ожидает поставок F-35 из США

RT на русском06:08

Эрдоган хочет убедить Трампа не вводить санкции против Турции

Вести.Финансвчера в 11:10

Вопрос с поставками С-400 решен окончательно, заявил Эрдоган

РИА Новости04:45

Эрдоган уверен, что США не введут санкции против Турции из-за С-400

ТАСС04:42

Трамп обсудит с президентом Турции сделку по С-400

Росбалтвчера в 14:40

Эрдоган уверен, что США не введут санкции против Турции из-за С-400

News.ru04:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 12:48, Вашингтон
Политика

Порошенко возмутился встречей Путина и Трампа

Экс-президент Украины Петр Порошенко возмутился тем, что Запад не уведомил его о встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Осаке на полях саммита G20.
Обновлено в 02:37
Происшествия

В США расстреляли известного рэпера

Обновлено в 10:35
Хоккей

«Даллас» выставил Ничушкина на драфт отказов

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Даллас Старз" выставил российского нападающего Валерия Ничушкина на драфт отказов, сообщает Sport24.
Обновлено в 12:17
Происшествия

В Иркутской области из-за наводнения эвакуируют город

Всего в Тулуне живут 42 тысячи человек. Наводнение в Иркутской области началось из-за ливней.
Обновлено вчера в 10:25
Происшествия

Во Внуково вынужденно сел самолет из-за плохого самочувствия пассажира

Самолет Санкт-Петербург - Анталия совершил вынужденную посадку в московском аэропорту Внуково из-за ухудшения состояния здоровья пассажира, сообщил РИА Новости официальный представитель авиакомпании "Россия".
Обновлено в 12:42
Автоспорт

Мацусита выиграл первую гонку Ф-2 в Австрии, Мазепин — 12-й, Шумахер — 19-й

Первая гонка 1. Нобухару Мацусита (Carlin) — 40 кругов 2. Лука Гьотто (UNI-Virtuosi) +2,9 3. Ник де Врис (ART) +10,4 4. Антуан Юбер (Arden) +10,7 5. Сержио Сетте Камара (DAMS) +12,7 6. Чжоу Ганьюй (UNI-Virtuosi) +15,5 7. Луи Делетраз (Carlin) +16,5 8. Джордан Кинг (MP) +22,3 9. Николас Латифи (DAMS) +23,1 10.
Обновлено в 11:50
Футбол

«Шеффилд» пропустил девять мячей от «Казанки»

Встреча, прошедшая в субботу на МСА «Локомотив», завершилась победой хозяев поля со счетом 9:1. В составе российской команды Михаил Агеев и Николай Титков оформили по дублю, а по мячу забили Виктор Демьянов, Егор Карев, Николай Поярков, Никита Желтиков и Никита Глушков.
Обновлено в 12:06
Энергетика

Новак заявил о преодолении кризиса с нефтепроводом «Дружба»

Кризис, связанный с загрязнением поставляемой по трубопроводу «Дружба» нефти, преодолен, Россия уже давно поставляет качественное топливо.
Обновлено в 09:01
Происшествия

Казахстанцы устроили массовую драку с иностранцами из-за фотографии

В поселке Тенгиз, Казахстан, произошла массовая драка между местными и иностранными рабочими. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 10:41
Футбол

Бузова прокомментировала переход Глушакова в «Ахмат»

Поп-певица Ольга Бузова прокомментировала переход полузащитника Дениса Глушакова в грозненский "Ахмат", сообщает Sport24.
Обновлено в 11:14
Музыка

Рэпер ЛСП сделал разбор полетов после Ural Music Night

Мероприятие было плохо организовано, считает исполнитель, выступление которого отменили Известный российский рэпер ЛСП обсудил с поклонниками ошибки организаторов фестиваля Ural Music Night, завершившегося сегодня утром, 29 июня, на Октябрьской площади.
Обновлено в 01:49
Армия и оружие

Украинские силовики начали минировать Донбасс

Офицер пресс-службы управления народной милиции самопровозглашенной ЛНР Иван Филипоненко заявил, что военнослужащие ВСУ начали минировать территорию в районе города Счастье.
Обновлено в 10:01
Автоспорт

Хэмилтон потерял второе место после штрафа за блокировку Райкконена

Обновлено в 12:30
Политика

СБУ передала в прокуратуру вернувшегося из плена украинца

Служба безопасности Украины передала прокуратуре освобожденного из плена украинца Дмитрия Великого, чтобы ведомство и дальше расследовало в отношении него уголовное дело о дезертирстве.
Обновлено в 11:03
Политика

Владимир Путин оценил работу саммита G20 в Осаке

Обновлено в 11:28
Армия и оружие

В Минобороны пообещали не отказываться от тушенки

Тушенка останется у российских военных, сообщил заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков.
Обновлено в 02:56
Политика

В Минфине рассказали о процедуре погашения долга России перед СЕ

Заместитель министра финансов России Сергей Сторчак заявил, что для погашения долга Москвы по взносу в Совет Европы необходимо разработать протокол, в котором будут согласованы график платежей и сумма выплаты.
Обновлено в 10:28
Общество

В РПЦ предложили изучать священные тексты на уроках литературы в школе

Нехватку "нравственной составляющей" у молодых людей можно восполнить изучением священных текстов в школе, заявил глава Синодального отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион в эфире телеканала "Россия 24".
Обновлено в 11:00
Общество

Улюкаев написал в колонии стихотворение о грозе

Обновлено в 08:05
Политика

Путин помог Меркель найти свое место перед встречей на G20

Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с Владимиром Путиным перепутала место, где должна была сесть.
Обновлено в 09:25
Происшествия

Генерала Росгвардии задержали по подозрению в езде в нетрезвом виде

Правоохранительные органы задержали замкомандующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина за езду в нетрезвом виде.
Обновлено в 12:01
Шоу-бизнес

Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой

Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено вчера в 09:39
Происшествия

Застрявшая в лифте итальянка спасалась от обезвоживания с помощью вина

Оказавшись в сломанном лифте, итальянка пыталась звать на помощь, но пришедшая к ней домой уборщица не слышала криков хозяйки и ушла домой после завершения уборки.
Обновлено в 12:34
Здоровье

Эксперты назвали нетипичные признаки болезней сердца

Эксперты рассказали о нетипичных симптомах заболеваний сердца. Среди них выделили отёки ног и воспаление десен.
Обновлено в 09:40
Технологии

Кадры катастрофического наводнения в Иркутской области

Благодарим за видео пользователя YouTube Катаклизмы и катастрофы природы.
Обновлено в 10:18
Авто

УАЗ напомнил о микроавтобусе «Десна» на базе «Буханки»

Ульяновский автозавод вспомнил в своих социальных сетях об одной из самых интересных версий легендарной «Буханки» – микроавтобусе «Десна», выпущенном Черниговским заводом спецавтотранспорта в 70-х годах прошлого века.
Обновлено в 08:57
Здоровье

Названы самые распространенные у домашних кошек заболевания

В большинстве случаев на приеме у врача оказываются сфинксы, мейн-куны и бенгальские кошки.
Обновлено в 09:19
Происшествия

В Оренбуржье начался природный пожар на границе с Казахстаном

Обновлено в 08:42
Игры

Sony разработает для PlayStation 5 игры-блокбастеры

Компания Sony собирается создавать дорогие игры-блокбастеры для новой приставки PlayStation 5. Об этом написали в журнале The Wall Street Journal.
Обновлено в 12:20
Футбол

«Крылья Советов» с Комбаровым проиграли «Банику» в товарищеском матче

Обновлено в 08:55
Как работают Яндекс.Новости?
Саммит G20 в ОсакеБольше новостей по теме
Главное