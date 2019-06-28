Политика
Трамп заявил Эрдогану о своем беспокойстве из-за закупки Турцией С-400REGNUM 01:32
Президент США Дональд Трамп в ходе переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в рамках саммита «Большой двадцатки» в японском городе Осака, выразил турецкому лидеру беспокойство в связи с закупкой Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 12:48, Вашингтон
Политика
Порошенко возмутился встречей Путина и Трампа
Экс-президент Украины Петр Порошенко возмутился тем, что Запад не уведомил его о встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Осаке на полях саммита G20.
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Происшествия
В США расстреляли известного рэпера
Обновлено в 10:35
Хоккей
«Даллас» выставил Ничушкина на драфт отказов
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Даллас Старз" выставил российского нападающего Валерия Ничушкина на драфт отказов, сообщает Sport24.
Обновлено в 12:17
Происшествия
В Иркутской области из-за наводнения эвакуируют город
Всего в Тулуне живут 42 тысячи человек. Наводнение в Иркутской области началось из-за ливней.
Обновлено вчера в 10:25
Происшествия
Во Внуково вынужденно сел самолет из-за плохого самочувствия пассажира
Самолет Санкт-Петербург - Анталия совершил вынужденную посадку в московском аэропорту Внуково из-за ухудшения состояния здоровья пассажира, сообщил РИА Новости официальный представитель авиакомпании "Россия".
Обновлено в 12:42
Автоспорт
Мацусита выиграл первую гонку Ф-2 в Австрии, Мазепин — 12-й, Шумахер — 19-й
Первая гонка 1. Нобухару Мацусита (Carlin) — 40 кругов 2. Лука Гьотто (UNI-Virtuosi) +2,9 3. Ник де Врис (ART) +10,4 4. Антуан Юбер (Arden) +10,7 5. Сержио Сетте Камара (DAMS) +12,7 6. Чжоу Ганьюй (UNI-Virtuosi) +15,5 7. Луи Делетраз (Carlin) +16,5 8. Джордан Кинг (MP) +22,3 9. Николас Латифи (DAMS) +23,1 10.
Обновлено в 11:50
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«Шеффилд» пропустил девять мячей от «Казанки»
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Обновлено в 12:06
Энергетика
Новак заявил о преодолении кризиса с нефтепроводом «Дружба»
Кризис, связанный с загрязнением поставляемой по трубопроводу «Дружба» нефти, преодолен, Россия уже давно поставляет качественное топливо.
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Происшествия
Казахстанцы устроили массовую драку с иностранцами из-за фотографии
В поселке Тенгиз, Казахстан, произошла массовая драка между местными и иностранными рабочими. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 10:41
Футбол
Бузова прокомментировала переход Глушакова в «Ахмат»
Поп-певица Ольга Бузова прокомментировала переход полузащитника Дениса Глушакова в грозненский "Ахмат", сообщает Sport24.
Обновлено в 11:14
Музыка
Рэпер ЛСП сделал разбор полетов после Ural Music Night
Мероприятие было плохо организовано, считает исполнитель, выступление которого отменили Известный российский рэпер ЛСП обсудил с поклонниками ошибки организаторов фестиваля Ural Music Night, завершившегося сегодня утром, 29 июня, на Октябрьской площади.
Обновлено в 01:49
Армия и оружие
Украинские силовики начали минировать Донбасс
Офицер пресс-службы управления народной милиции самопровозглашенной ЛНР Иван Филипоненко заявил, что военнослужащие ВСУ начали минировать территорию в районе города Счастье.
Обновлено в 10:01
Политика
СБУ передала в прокуратуру вернувшегося из плена украинца
Служба безопасности Украины передала прокуратуре освобожденного из плена украинца Дмитрия Великого, чтобы ведомство и дальше расследовало в отношении него уголовное дело о дезертирстве.
Обновлено в 11:03
Политика
Владимир Путин оценил работу саммита G20 в Осаке
Обновлено в 11:28
Армия и оружие
В Минобороны пообещали не отказываться от тушенки
Тушенка останется у российских военных, сообщил заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков.
Обновлено в 02:56
Политика
В Минфине рассказали о процедуре погашения долга России перед СЕ
Заместитель министра финансов России Сергей Сторчак заявил, что для погашения долга Москвы по взносу в Совет Европы необходимо разработать протокол, в котором будут согласованы график платежей и сумма выплаты.
Обновлено в 10:28
Общество
В РПЦ предложили изучать священные тексты на уроках литературы в школе
Нехватку "нравственной составляющей" у молодых людей можно восполнить изучением священных текстов в школе, заявил глава Синодального отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион в эфире телеканала "Россия 24".
Обновлено в 11:00
Общество
Улюкаев написал в колонии стихотворение о грозе
Обновлено в 08:05
Политика
Путин помог Меркель найти свое место перед встречей на G20
Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с Владимиром Путиным перепутала место, где должна была сесть.
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Происшествия
Генерала Росгвардии задержали по подозрению в езде в нетрезвом виде
Правоохранительные органы задержали замкомандующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина за езду в нетрезвом виде.
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Шоу-бизнес
Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой
Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено вчера в 09:39
Происшествия
Застрявшая в лифте итальянка спасалась от обезвоживания с помощью вина
Оказавшись в сломанном лифте, итальянка пыталась звать на помощь, но пришедшая к ней домой уборщица не слышала криков хозяйки и ушла домой после завершения уборки.
Обновлено в 12:34
Здоровье
Эксперты назвали нетипичные признаки болезней сердца
Эксперты рассказали о нетипичных симптомах заболеваний сердца. Среди них выделили отёки ног и воспаление десен.
Обновлено в 09:40
Технологии
Кадры катастрофического наводнения в Иркутской области
Благодарим за видео пользователя YouTube Катаклизмы и катастрофы природы.
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Авто
УАЗ напомнил о микроавтобусе «Десна» на базе «Буханки»
Ульяновский автозавод вспомнил в своих социальных сетях об одной из самых интересных версий легендарной «Буханки» – микроавтобусе «Десна», выпущенном Черниговским заводом спецавтотранспорта в 70-х годах прошлого века.
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Здоровье
Названы самые распространенные у домашних кошек заболевания
В большинстве случаев на приеме у врача оказываются сфинксы, мейн-куны и бенгальские кошки.
Обновлено в 09:19
Игры
Sony разработает для PlayStation 5 игры-блокбастеры
Компания Sony собирается создавать дорогие игры-блокбастеры для новой приставки PlayStation 5. Об этом написали в журнале The Wall Street Journal.
Обновлено в 12:20