Политика
Трамп назвал саммит G7 бесполезной тратой времениГазета.Ru 16:27
Как сообщается, американский лидер считает бесполезной тратой времени участие в саммите, где слишком много внимания уделяют вопросам экологии. До конца мая в Белом доме вовсе не знали, поедет Трамп на предстоящее мероприятие или нет.
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Политика
Глава Иркутской области Левченко оставил Алашкевич в должности
Как только разразился скандал, она спешно ушла в отпуск, отметив только, что на отдыхе дождется итогов проверки, которую инициировал ее начальник, губернатор Иркутской области Сергей Левченко.
Обновлено вчера в 07:44
Общество
Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых актрис мира
Американская актриса Скарлетт Йоханссон возглавила список самых высокооплачиваемых актрис мира с годовым доходом в $56 млн, сообщил в пятницу Forbes.
Обновлено в 19:10
Происшествия
Пассажирку «Победы» не пустили на рейс до Чебоксар
Женщина летела на похороны родственника Сотрудники авиакомпании "Победа" не пустили одну из пассажирок на рейс до Чебоксар.
Обновлено вчера в 10:01
Шоу-бизнес
Молодая жена Петренко призналась мужу в любви в день рождения
Молодая жена Петренко призналась мужу в любви в день рождения Кристина Бродская опубликовала трогательный пост в честь дня рождения супруга на официальной странице в Instagram.
Обновлено в 00:01
Общество
Первый за 15 лет визит к обломкам «Титаника» поразил ученых
Ученые совершили пять погружений, снимая первые в истории кадры корабля 4K и собрали богатый материал для нового документального фильма.
Обновлено 21 августа в 23:48
Футбол
Ренату Саншеш перешел из «Баварии» в «Лилль»
Обновлено в 15:43
Политика
Эрдоган посетит авиасалон «МАКС» и проведет переговоры с Путиным
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь пояснил, что Владимир Путин и Эрдоган 27 августа проведут переговоры на полях международного авиасалона "МАКС".
Обновлено в 12:56
Здоровье
Жителей Подмосковья предупредили о ядовитых ягодах
Специалисты Минэкологии Подмосковья предупредили жителей региона о ядовитых ягодах, которые появились в областных лесах.
Обновлено в 05:07
Авто
Самыми «женскими» автомобилями стали Chery, Daewoo и Lifan
Обновлено в 09:05
Авто
Началось производство LADA Granta Drive Active
«АвтоВАЗ» начал серийное производство новой LADA Granta Drive Active.
Обновлено в 05:41
Наука
Отказ от курения может повлиять положительно на здоровье
По данным американских врачей, отказ от курения повлиял на здоровье заядлого курильщика со стажем более 20 лет.
Обновлено вчера в 19:03
Политика
CNN: корабль ВМС США прошел через Тайваньский пролив
Десантный корабль-док Green Bay ВМС США совершил в пятницу проход через стратегически важный Тайваньский пролив на фоне роста напряженности в отношениях между США и Китаем.
Обновлено в 17:45
Авто
Тюнеры показали Hennessey VelociRaptor V8 отдачей 557 лошадиных сил
Как подчеркивается, новое авто посетило динамо-стенд и показало мощность 557 лошадиных сил и крутящий момент 609 Нм.
Обновлено в 13:43
Политика
Макрон заявил, что «капитализм деградировал и сошел с ума»
Президент Франции Эмманюэль Макрон считает необходимым, чтобы после саммита Группы семи, который пройдет 24-26 августа в Биаррице, было начато на различных уровнях рассмотрение вопроса о реформе мировой системы отношений.
Обновлено в 14:41
Энергетика
Цены на нефть резко пошли вниз после новостей из Китая
Фьючерсы на нефть резко пошли вниз после новостей о введении Китаем ответных пошлин на американские товары стоимостью $75 млрд в год.
Обновлено в 08:47
Гаджеты
Apple понадобился патент на «умные часы» с поддержкой 5G
Обновлено в 19:06
Кино
Как актер из «17 мгновений весны» умер после ссоры с Лиозновой
Советский актер Лаврентий Масоха, которого массовый зритель запомнил по фразе его персонажа Шольца из многосерийного фильма "17 мгновений весны", родился ровно 110 лет назад - 23 августа 1909 года.
Обновлено в 16:21
Армия и оружие
Россия предупредила Совбез ООН об угрозе для договора СНВ-3
Первый заместитель российского постпреда при ООН Дмитрий Полянский заявил, что после разрыва американцами Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) под угрозой оказалось и продление Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), срок действия которого истекает в 2021 году.
Обновлено в 03:26
Экономика
Минтруд установил величину прожиточного минимума 11 185 рублей
Министерство труда России установило величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года в размере 11 185 рублей.
Обновлено в 07:30
Экономика
Группа ГАЗ намерена перейти на четырехдневную рабочую неделю
Подчеркивается, что все сотрудники группы ГАЗ уведомлены о возможности введения четырехдневной рабочей недели на период с 21 октября 2019 года по 20 апреля 2020 года.
Обновлено в 08:53
Гаджеты
Продажи планшетов массово снизились в России
В России массово сокращаются продажи планшетов, в первой половине текущего года их продажи сократились на четверть, в сравнении с этим же периодом прошлого года, сообщают "Известия", ссылаясь на статистику магазинов ориентированных на продажу гаджетов.
Обновлено в 12:43
Кино
Кит Харингтон может появиться в одном из фильмов студии Marvel
Обновлено в 18:17
Транспорт
В России разработают ПДД для электробайков и сегвеев
Минтранс подготовил проект изменений в Правила дорожного движения (ПДД) с учетом распространения электроскутеров, сегвеев, моноколес и прочих новых видов транспорта.
Обновлено в 16:45
Шоу-бизнес
Агент Заворотнюк прокомментировал слухи о раке мозга у актрисы
В издании "Тайны звёзд" появились версии, что Заворотнюк борется с раком головного мозга.
Обновлено в 07:37
Шоу-бизнес
Галина Юдашкина переехала в Гонконг
Галина Юдашкина решила кардинально изменить свою жизнь. Вместе с мужем и двумя детьми она перебралась в Гонконг.
Обновлено в 19:00
Культура
Признанную фальшивой скульптуру смогли продать за 500 тысяч фунтов
На аукционе Christie's продана за 500 тысяч фунтов стерлингов скульптура Альберто Джакометти, ранее считавшаяся фальшивкой.
Обновлено в 19:42
Армия и оружие
КНДР снова запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
КНДР вновь запустила два неопознанных снаряда в сторону Японского моря, передает агентство Рёнхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.
Обновлено в 19:38
Технологии
Собаки помогают своим владельцам поддерживать здоровье сердца
Исследование включало в себя множество факторов, определяющих здоровье сердца и артерий, например, показало, что владельцы собак, как правило, имеют более здоровую диету, чем другие владельцы домашних животных, что способствует улучшению сердечно-сосудистой системы.
Обновлено в 15:43
Армия и оружие
Авиация ВКС уничтожила 25 единиц бронетехники боевиков
Обновлено в 21:37