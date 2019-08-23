Политика

Трамп назвал саммит G7 бесполезной тратой времениГазета.Ru 16:27

Как сообщается, американский лидер считает бесполезной тратой времени участие в саммите, где слишком много внимания уделяют вопросам экологии. До конца мая в Белом доме вовсе не знали, поедет Трамп на предстоящее мероприятие или нет.
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Трамп назвал саммит G7 бесполезной тратой времени

Газета.Ru16:27

Трамп возмутился бесполезностью «Большой семерки»

Lenta.ru17:22

СМИ: Трамп сомневался насчёт поездки на саммит G7

RT на русском17:09

CNN сообщил о нежелании Трампа ехать на саммит G7

РБК19:22

CNN: Трамп выражал нежелание ехать на саммит G7

ТАСС15:46

CNN: Трамп усомнился в целесообразности своего участия в саммите G7

REGNUM15:40

СМИ узнали о сомнениях Трампа в целесообразности участия в саммите G7

Известия14:28
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Политика

Глава Иркутской области Левченко оставил Алашкевич в должности

Как только разразился скандал, она спешно ушла в отпуск, отметив только, что на отдыхе дождется итогов проверки, которую инициировал ее начальник, губернатор Иркутской области Сергей Левченко.
Обновлено вчера в 07:44
Общество

Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых актрис мира

Американская актриса Скарлетт Йоханссон возглавила список самых высокооплачиваемых актрис мира с годовым доходом в $56 млн, сообщил в пятницу Forbes.
Обновлено в 19:10
Происшествия

Пассажирку «Победы» не пустили на рейс до Чебоксар

Женщина летела на похороны родственника Сотрудники авиакомпании "Победа" не пустили одну из пассажирок на рейс до Чебоксар.
Обновлено вчера в 10:01
Шоу-бизнес

Молодая жена Петренко призналась мужу в любви в день рождения

Молодая жена Петренко призналась мужу в любви в день рождения Кристина Бродская опубликовала трогательный пост в честь дня рождения супруга на официальной странице в Instagram.
Обновлено в 00:01
Общество

Первый за 15 лет визит к обломкам «Титаника» поразил ученых

Ученые совершили пять погружений, снимая первые в истории кадры корабля 4K и собрали богатый материал для нового документального фильма.
Обновлено 21 августа в 23:48
Футбол

Ренату Саншеш перешел из «Баварии» в «Лилль»

Обновлено в 15:43
Политика

Эрдоган посетит авиасалон «МАКС» и проведет переговоры с Путиным

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь пояснил, что Владимир Путин и Эрдоган 27 августа проведут переговоры на полях международного авиасалона "МАКС".
Обновлено в 12:56
Здоровье

Жителей Подмосковья предупредили о ядовитых ягодах

Специалисты Минэкологии Подмосковья предупредили жителей региона о ядовитых ягодах, которые появились в областных лесах.
Обновлено в 05:07
Авто

Самыми «женскими» автомобилями стали Chery, Daewoo и Lifan

Обновлено в 09:05
Авто

Началось производство LADA Granta Drive Active

«АвтоВАЗ» начал серийное производство новой LADA Granta Drive Active.
Обновлено в 05:41
Наука

Отказ от курения может повлиять положительно на здоровье

По данным американских врачей, отказ от курения повлиял на здоровье заядлого курильщика со стажем более 20 лет.
Обновлено вчера в 19:03
Политика

CNN: корабль ВМС США прошел через Тайваньский пролив

Десантный корабль-док Green Bay ВМС США совершил в пятницу проход через стратегически важный Тайваньский пролив на фоне роста напряженности в отношениях между США и Китаем.
Обновлено в 17:45
Авто

Тюнеры показали Hennessey VelociRaptor V8 отдачей 557 лошадиных сил

Как подчеркивается, новое авто посетило динамо-стенд и показало мощность 557 лошадиных сил и крутящий момент 609 Нм.
Обновлено в 13:43
Политика

Макрон заявил, что «капитализм деградировал и сошел с ума»

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает необходимым, чтобы после саммита Группы семи, который пройдет 24-26 августа в Биаррице, было начато на различных уровнях рассмотрение вопроса о реформе мировой системы отношений.
Обновлено в 14:41
Энергетика

Цены на нефть резко пошли вниз после новостей из Китая

Фьючерсы на нефть резко пошли вниз после новостей о введении Китаем ответных пошлин на американские товары стоимостью $75 млрд в год.
Обновлено в 08:47
Гаджеты

Apple понадобился патент на «умные часы» с поддержкой 5G

Обновлено в 19:06
Кино

Как актер из «17 мгновений весны» умер после ссоры с Лиозновой

Советский актер Лаврентий Масоха, которого массовый зритель запомнил по фразе его персонажа Шольца из многосерийного фильма "17 мгновений весны", родился ровно 110 лет назад - 23 августа 1909 года.
Обновлено в 16:21
Армия и оружие

Россия предупредила Совбез ООН об угрозе для договора СНВ-3

Первый заместитель российского постпреда при ООН Дмитрий Полянский заявил, что после разрыва американцами Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) под угрозой оказалось и продление Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), срок действия которого истекает в 2021 году.
Обновлено в 03:26
Экономика

Минтруд установил величину прожиточного минимума 11 185 рублей

Министерство труда России установило величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года в размере 11 185 рублей.
Обновлено в 07:30
Экономика

Группа ГАЗ намерена перейти на четырехдневную рабочую неделю

Подчеркивается, что все сотрудники группы ГАЗ уведомлены о возможности введения четырехдневной рабочей недели на период с 21 октября 2019 года по 20 апреля 2020 года.
Обновлено в 08:53
Гаджеты

Продажи планшетов массово снизились в России

В России массово сокращаются продажи планшетов, в первой половине текущего года их продажи сократились на четверть, в сравнении с этим же периодом прошлого года, сообщают "Известия", ссылаясь на статистику магазинов ориентированных на продажу гаджетов.
Обновлено в 12:43
Кино

Кит Харингтон может появиться в одном из фильмов студии Marvel

Обновлено в 18:17
Транспорт

В России разработают ПДД для электробайков и сегвеев

Минтранс подготовил проект изменений в Правила дорожного движения (ПДД) с учетом распространения электроскутеров, сегвеев, моноколес и прочих новых видов транспорта.
Обновлено в 16:45
Шоу-бизнес

Агент Заворотнюк прокомментировал слухи о раке мозга у актрисы

В издании "Тайны звёзд" появились версии, что Заворотнюк борется с раком головного мозга.
Обновлено в 07:37
Кино

Новый трейлер сериала «Мандалорец» по вселенной Звездных Войн появился в Сети

Обновлено в 21:53
Шоу-бизнес

Галина Юдашкина переехала в Гонконг

Галина Юдашкина решила кардинально изменить свою жизнь. Вместе с мужем и двумя детьми она перебралась в Гонконг.
Обновлено в 19:00
Культура

Признанную фальшивой скульптуру смогли продать за 500 тысяч фунтов

На аукционе Christie's продана за 500 тысяч фунтов стерлингов скульптура Альберто Джакометти, ранее считавшаяся фальшивкой.
Обновлено в 19:42
Армия и оружие

КНДР снова запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

КНДР вновь запустила два неопознанных снаряда в сторону Японского моря, передает агентство Рёнхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.
Обновлено в 19:38
Технологии

Собаки помогают своим владельцам поддерживать здоровье сердца

Исследование включало в себя множество факторов, определяющих здоровье сердца и артерий, например, показало, что владельцы собак, как правило, имеют более здоровую диету, чем другие владельцы домашних животных, что способствует улучшению сердечно-сосудистой системы.
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Армия и оружие

Авиация ВКС уничтожила 25 единиц бронетехники боевиков

Обновлено в 21:37
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Город на юго-западе Франции, в департаменте Атлантические Пиренеи. Расположен вдоль Берега Басков на мысе святого Мартина и практически вплотную примыкает к городам Англет и Байонна. Роскошный приморский климатический и бальнеологический курорт Франции. В «прекрасную эпоху» место отдыха и лечения аристократии и королевских особ, сейчас - президентов и других высокопоставленных лиц. Благодаря мощным волнам Атлантики, Биарриц является всемирно известным центром сёрфинга.
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