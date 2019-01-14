Президент США Дональд Трамп заявил, что рост добычи нефти в Соединённых Штатах является «плохой новостью для России». В своём Twitter американский лидер процитировал программу Fox&Friends, которая объяснила падение цен на топливо в стране дерегуляцией энергетики, которую проводит Трамп.

Трамп назвал рост нефтедобычи в США плохой новостью для России

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