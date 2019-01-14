Политика

Трамп назвал рост нефтедобычи в США плохой новостью для России
RT на русском
08:14

Президент США Дональд Трамп заявил, что рост добычи нефти в Соединённых Штатах является «плохой новостью для России». В своём Twitter американский лидер процитировал программу Fox&Friends, которая объяснила падение цен на топливо в стране дерегуляцией энергетики, которую проводит Трамп.
RT на русском08:14

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Трамп высказался о добыче нефти и своей работе на Кремль

URA.Ru10:17

«Плохая новость для России»: Увеличением добычи нефти Трамп доказал, что не работает на Кремль

Царьград08:57

Трамп отверг обвинения в работе на Кремль

Известия08:29

Трамп сообщил России «плохие новости» про нефть

Газета.Ru08:23

Эксперт оценил заявление Трампа о России и росте нефтедобычи в США

RT на русском09:08

Трамп заявил, что его политика в нефтяной отрасли противоречит интересам России

ТАСС08:02

Трамп назвал рост добычи нефти в США «плохой новостью для России»

ПРАЙМ07:53
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Политика

Путин и Абэ обсудят вопросы мирного договора

Обновлено в 09:42
Политика

Экс-министра обороны Украины обвинили в «госизмене в интересах России»

"Департаментом международно-правового сотрудничества ГП Украины объявлено подозрение бывшему министру обороны Украины Саламатин Д.А. об участии в составе преступной организации Януковича (экс-президента Украины – ред.), завладении чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления своим служебным положением", - написал Луценко на своей странице в Facebook.
Обновлено в 12:02
Политика

США намерены покупать у России РД-180 как минимум до 2023—2024 годов

Поставки в США российского двигателя РД-180 продолжатся по меньшей мере до 2023—2024 годов, заявил гендиректор совместного российско-американского предприятия RD AMROSS, бывший астронавт NASA Майкл Бейкер.
Обновлено в 11:50
Армия и оружие

Трамп и Эрдоган обсудили вопрос создания безопасных зон в Сирии

Президенты США и Турции Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону идею создать на севере Сирии зоны безопасности.
Обновлено в 13:01
Политика

Путин подписал указ о создании единого мусорного оператора в России

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании "Российского экологического оператора".
Обновлено в 11:09
Политика

ОЗХО решила внести «Новичок» в список запрещенных веществ

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) согласилась добавить нервно-паралитическое вещество «Новичок» в список запретных веществ, сообщает агентство Reuters.
Обновлено в 10:03
Политика

Медведев заявил о вреде длинных новогодних каникул для экономики

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что длинные новогодние праздники в стране плохо влияют на экономику.
Обновлено в 11:06
Политика

Путин поздравил Пашиняна с назначением на пост премьера Армении

Президент России Владимир Путин поздравил Никола Пашиняна в связи с его назначением на пост премьер-министра Армении.
Обновлено в 06:45
Политика

СМИ узнали о предложении Порошенко уволить главу своей администрации

Глава администрации украинского президента Петра Порошенко Игорь Райнин может быть уволен.
Обновлено в 10:05
Политика

Генпрокуратура не поддержала законопроект об ответственности за фейки

Генпрокуратура отказалась поддержать законопроекты о фейковых новостях и об ответственности за оскорбления представителей и символов власти в интернете.
Обновлено в 05:52
Политика

Совет Госдумы отложил рассмотрение проекта о рекламе пива на ТВ

Совет Госдумы на заседании в понедельник решил на неопределенный срок отложить рассмотрение проекта о продлении размещения рекламы пива во время трансляций спортивных мероприятий после 1 января 2019 года, сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Обновлено в 07:47
Политика

МИД России объяснил переименование Македонии

Решение парламента Македонии о переименовании страны навязано извне и не является выражением воли народа.
Обновлено в 08:23
Политика

Трамп отклонил предложение временно прекратить шатдаун

Президент США Дональд Трамп заявил, что отклонил предложение сенатора-республиканца Линдси Грэма временно прекратить шатдаун.
Обновлено в 12:50
Политика

На Украине завершено досудебное расследование в отношении Вышинского

Следствие на Украине завершило досудебное расследование в отношении главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, обвиненного в государственной измене.
Обновлено в 10:48
Политика

Переводчиков со встречи Путина и Трампа могут вызвать в Конгресс

На встрече сотрудников аппаратов двух комитетов Конгресса США, которая состоится в понедельник, 14 января, будет обсуждаться возможность вызова для дачи показаний переводчиков, работавших на российско-американских встречах в Хельсинки и Гамбурге, проходивших на высшем уровне.
Обновлено в 13:04
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