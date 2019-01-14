Политика

Трамп назвал рост нефтедобычи в США плохой новостью для России
RT на русском
08:14

Президент США Дональд Трамп заявил, что рост добычи нефти в Соединённых Штатах является «плохой новостью для России». В своём Twitter американский лидер процитировал программу Fox&Friends, которая объяснила падение цен на топливо в стране дерегуляцией энергетики, которую проводит Трамп.
RT на русском08:14

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Трамп высказался о добыче нефти и своей работе на Кремль

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ТАСС08:02

Трамп назвал рост добычи нефти в США «плохой новостью для России»

ПРАЙМ07:53
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В палату представителей американского конгресса могут вызвать для дачи показаний переводчиков, присутствовавших на встречах президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным, передает 13 января телеканал ABC.
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