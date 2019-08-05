Финансы
Трамп назвал резкое ослабление юаня «валютной манипуляцией» КитаяВедомости 09:28
Президент США Дональд Трамп назвал ослабление курса юаня почти до исторического минимума «валютной манипуляцией» со стороны китайских властей и серьезным нарушением.
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Футбол
Нобоа продолжит карьеру в «Сочи»
Хавбек «Зенита» Кристиан Нобоа определился со своим будущим. 34-летний эквадорец продолжит карьеру в «Сочи».
Обновлено в 01:24
Политика
В Германии ответили на заявление российского МИД о вмешательстве
Захарова в воскресенье в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1" заявила, что МИД РФ доведет до руководств США и Германии данные о том, как их дипломатические сотрудники и СМИ вмешиваются во внутренние дела России при информировании о несогласованных митингах в Москве.
Обновлено в 07:21
Футбол
«Ахмат» обыграл «Оренбург» в дебютном матче Глушакова
Грозненский "Ахмат" переиграл "Оренбург" в матче четвертого тура чемпионата России.
Обновлено в 14:53
Теннис
Медведев прилетел в Монреаль в компании Кирьоса и Циципаса
Российский теннисист Даниил Медведев прилетел с турнира в Вашингтоне в Монреаль в компании австралийца Ника Кирьоса и грека Стефаноса Циципаса.
Обновлено в 15:41
Происшествия
После взрыва на складе боеприпасов в Ачинском районе ввели режим ЧС
В Ачинском районе Красноярского края ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) после взрыва на военном арсенале.
Обновлено в 14:11
Технологии
Сбербанк купил 51% акций «Центра речевых технологий» у Газпромбанка
Газпромбанк закрыл сделку по продаже Сбербанку 51% акций группы «Центр речевых технологий», которая занимается разработкой системы распознавания речи, о чем сообщили в пресс-службе Газпромбанка.
Обновлено в 11:35
Шоу-бизнес
Костюм Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве
Комбинезон исполнительницы Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве.
Обновлено в 09:53
Общество
Илон Маск сравнил Елизавету II с телепузиками
Глава американского производителя электромобилей Tesla и компании SpaceX Илон Маск сравнил британскую королеву Елизавету II с персонажами старого детского шоу «Телепузики».
Обновлено в 15:30
Общество
Священник рассказал о раскаянии Чарльза Дарвина
Обновлено в 04:17
Политика
Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.
Обновлено в 11:46
Политика
Китай приостановил импорт сельхозпродукции из США
Китай временно прекратил закупать сельхозпродукцию из США, кроме того, в Пекине не исключили повышение пошлин на данную продукцию.
Обновлено в 13:25
Футбол
Малком может уйти из «Зенита» из-за проявлений расизма
Да и сам Малком пока не жаловался на проявления расизма в его адрес. Тем более, что бразилец далеко не первый темнокожий игрок "Зенита".
Обновлено вчера в 15:13
Политика
ЦИК Украины констатировал невозможность объявить результаты выборов
Центризбирком Украины сообщил, что не может объявить в срок результаты парламентских выборов.
Обновлено в 16:25
Экономика
Рецессия в экономике России наступит уже в 2019 году
Рецессия в российской экономике может начаться уже в 2019 году.
Обновлено в 03:39
Космос
Ученые придумали, как можно обнаружить невидимые черные дыры
Обновлено в 01:03
Авто
Китайцы готовятся продавать свои подержанные авто в России
Китайцы готовы завалить рынок России своими подержанными авто, которые будут ввозить через Владивосток, сообщают СМИ со ссылкой на осведомленные источники в Приморье.
Обновлено в 05:33
Происшествия
Арестован предполагаемый организатор разбоя на сотрудников ФСБ
Арестован предполагаемый организатор разбойного нападения с участием сотрудников ФСБ, в результате которого были похищены 136 млн рублей.
Обновлено в 02:22
Недвижимость
Сбербанк повторно снижает ставки по ипотеке
Сбербанк с 6 августа снижает ставки ипотечных кредитов и увеличивает скидку к ставке для зарплатных клиентов.
Обновлено в 06:10
Политика
МИД Пакистана вызвал посла Индии из-за решения о статусе Кашмира
МИД Пакистана вызвал главу дипмиссии Индии в стране и выразил решительный протест в связи с действиями и заявлениями Индии в отношении штата Джамму и Кашмир.
Обновлено в 15:53
Футбол
Матч квалификации Лиги Европы «Тун» — «Спартак» рассудят боснийцы
На встречу третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА между швейцарским «Туном» и московским «Спартаком» назначена бригада судей из Боснии во главе с Ирфаном Пельто.
Обновлено в 06:58
Футбол
«Спартак» объявил о трансфере Тила из АЗ
Обновлено в 13:39
Общество
Девушка раскрыла измену парня благодаря одной детали на фото
Обновлено в 01:23
Армия и оружие
Столтенберг рассказал про причины расширения НАТО после холодной войны
Генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, зачем Североатлантическому Альянсу было необходимо расширение после завершения холодной войны.
Обновлено в 15:21
Шоу-бизнес
Актриса Анна Банщикова разводится после 12 лет брака
Ходят слухи, что Анна Банщикова и Всеволод Шаханов расстаются. Говорят, поводом стали вскрывшиеся крупные долги мужа популярной актрисы.
Обновлено в 09:25
Космос
Флот пришельцев, замеченный на снимках NASA, движется к Земле
Обновлено вчера в 21:58
Экономика
Акционер «Уралкалия» объявил о принудительном выкупе акций
В свободном обращении находится 3,27% обыкновенных акций "Уралкалия", то есть на выкуп Rinsoco потребуется 11,5 млрд руб. По итогам закрытия торгов Московской биржи в понедельник, 5 августа, стоимость акции составила 100,4 руб. за акцию, капитализация компании – 294,77 млрд руб. Предъявить бумаги к выкупу смогут владельцы акций по состоянию на 20 сентября.
Обновлено в 13:40
Общество
Скончался автор песни «Снег кружится» Сергей Березин
Обновлено в 16:19
Наука
Сверхэффективную мембрану для очистки воды сделали из дерева
Большинство мембран для очистки соленой воды изготавливаются из полимеров, которые производят с применением ископаемого топлива и которые сложно перерабатывать.
Обновлено в 07:46