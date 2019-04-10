Политика
Трамп назвал расследование Мюллера попыткой госпереворота в СШАРБК вчера в 12:11
Президент США Дональд Трамп заявил, что страна пережила попытку государственного переворота после решения начать расследование о возможном сговоре его предвыборного штаба с Россией. Об этом он заявил журналистам перед своей рабочей поездкой в Техас, сообщает The Washington Post.
Читать в источнике
Оценить
Итак, теперь 18 человек, которые действительно ненавидят президента Трампа, определили, что не было никакого сговора с Россией. Фактически, это было незаконное расследование, которое никогда не должно было начаться. Я изо всех сил сопротивлялся этой фальшивой и предательской мистификации!
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАSM News вчера в 16:03
Подробнее о событии
Показать все источники
Трамп объяснил незаконность расследования Мюллера его «сговора» с Россией
Народные новостивчера в 16:40
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 00:33, Ашберн
Транспорт
ГИБДД предложила поднять в шесть раз штраф за превышение скорости
Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин не поддержал предложение ГИБДД увеличить в шесть раз штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час.
Обновлено вчера в 13:01
Футбол
РПЛ перенесла матч ЦСКА – «Оренбург» из-за Кубка Гагарина
13 апреля хоккейный ЦСКА примет омский "Авангард" в 17:00 по московскому времени. предлагает поставить на победу "армейцев" в матче с оренбуржцами с.
Обновлено вчера в 12:25
Футбол
«Барселона» обыграла «Манчестер Юнайтед» в матче Лиги чемпионов
Футболисты испанской «Барселоны» победили английский «Манчестер Юнайтед» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия
У китайского арендатора забирают томский лес
О результатах выезда комиссии генпрокуратуры РФ в Томскую область рассказал руководитель ведомства Юрий Чайка.
Обновлено вчера в 06:28
Политика
ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 14:04
Общество
В Японии открыли железнодорожную станцию без входов и выходов
На юге Японии открыли железнодорожную станцию, у которой отсутствуют входы и выходы, сообщает The Daily Mail.
Обновлено вчера в 19:53
Транспорт
В Челябинске разработают комплексный план развития транспорта
Обновлено вчера в 23:56
Политика
Путин назвал поправившего его переводчика «бандитом»
Президент Владимир Путин назвал переводчика, который поправил его обращение к шведским бизнесменам, «бандитом».
Обновлено 09 апреля в 12:54
Общество
Прогноз Гидрометцентра на месяц: и снег, и дождь
Вновь теплеть начнет с 20 апреля. Гидрометцентр прогнозирует в этот день уже +8°С, но погоду подпортит дождь.
Обновлено вчера в 22:16
Происшествия
Вступившегося за девушку уральца отправят в колонию
Обновлено вчера в 21:48
Происшествия
В Крыму в ДТП с автобусом погиб один человек
В Крыму в результате ДТП с рейсовым автобусом погиб один человек, восемь получили ранения, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 12:36
Политика
Саммит ЕС согласовал новую отсрочку Brexit
Как сообщил ранее корреспонденту ТАСС источник на полях саммита ЕС, лидеры 27 стран - членов Евросоюза предварительно согласовали новую отсрочку Brexit до 31 октября, однако окончательное решение будет принято после переговоров с Мэй.
Обновлено вчера в 19:10
Космос
ОАЭ намерены купить у «Роскосмоса» корабль «Союз»
Объединённые Арабские Эмираты намерены купить у «Роскосмоса» космический корабль «Союз».
Обновлено вчера в 20:40
Политика
Госдуме предложат ввести штрафы за неуважение власти к народу
Лев Шлосберг разработал законопроект, согласно которому представителей власти будут штрафовать за неуважение к народу на сумму до 1 млн рублей.
Обновлено вчера в 09:02
Происшествия
В Химках молодой человек застрелил из ружья свою мать
Как стало известно РЕН ТВ, в полицию обратилась супруга мужчины, которая заявила, что ночью 10 апреля ее муж застрелил из отцовского ружья свою 54-летнюю мать.
Обновлено вчера в 17:45
Космос
Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры
Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.
Обновлено вчера в 09:47
Гаджеты
Представлен смартфон Samsung Galaxy A80 с поворотной камерой
Представлен смартфон Samsung Galaxy A80 с поворотной камерой, в котором располагается три модуля.
Обновлено вчера в 10:37
Армия и оружие
В Афганистане террористы сбили американский бомбардировщик B-52
Обновлено вчера в 06:33
Армия и оружие
Поражение F-22 Raptor в воздушном бою сняли на видео
Французский истребитель Rafale победил американский военный самолет F-22 Raptor во время совместного учебного боя.
Обновлено вчера в 04:01
Происшествия
Пропавшая в Иркутской области девочка найдена у соседки
Восьмилетняя девочка, пропавшая 10 апреля в Усть-Куте Иркутской области, найдена у соседки, которая ее приютила.
Обновлено вчера в 23:16
Происшествия
На территории Храма Христа Спасителя произошел пожар
Обновлено вчера в 23:46
Общество
Пользователи пожаловались на сбой в работе «Сбербанк Онлайн»
Пользователи «Сбербанк Онлайн» пожаловались на технические неполадки в работе приложения, пишет в среду, 10 апреля, РБК.
Обновлено вчера в 06:28
Шоу-бизнес
Марина Юдашкина рассказала о самочувствии мужа
Жена модельера Марина Юдашкина призвала общественность не верить слухам и рассказала о том, как ее муж чувствует себя на самом деле.
Обновлено вчера в 09:45
Происшествия
Суд арестовал счета и имущество экс-министра Абызова
Басманный суд Москвы наложил арест на банковские счета и имущества бывшего министра Открытого правительства Миахила Абызова, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.
Обновлено вчера в 11:50
Политика
Пелоси отреагировала на заявление Барра о слежке за кампанией Трампа
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси отреагировали на заявление генпрокурора Соединённых Штатов Уильяма Барра о том, что за кампанией американского лидера Дональда Трампа велась слежка.
Обновлено вчера в 19:18
Общество
Средняя зарплата в Свердловской области составила 38 тысяч рублей
38 тысяч 084 рубля составила средняя зарплата в феврале текущего года в Свердловской области.
Обновлено в 00:26
Хоккей
«Айлендерс» повели в серии с «Питтсбургом», несмотря на 2 очка Малкина
Обновлено вчера в 22:51
Политика
Небензя не позволил ограничить свое выступление в Совбезе ООН
Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя пресек попытку постпреда Германии, которая сейчас является страной-председателем в Совете Безопасности, ограничить время своего выступления.
Обновлено вчера в 15:00
Авто
Составлен рейтинг самых популярных новых иномарок в РФ
Обновлено вчера в 18:12
Наука
Древнего сородича морских огурцов назвали в честь Ктулху
Британские палеонтологи обнаружили на территории графства Херефордшир древние останки беспозвоночных - предков морских огурцов.
Обновлено вчера в 03:40