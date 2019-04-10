Политика

Трамп назвал расследование Мюллера попыткой госпереворота в СШАРБК 12:11

Президент США Дональд Трамп заявил, что страна пережила попытку государственного переворота после решения начать расследование о возможном сговоре его предвыборного штаба с Россией. Об этом он заявил журналистам перед своей рабочей поездкой в Техас, сообщает The Washington Post.
Читать в источнике
Дональд Трамп
Итак, теперь 18 человек, которые действительно ненавидят президента Трампа, определили, что не было никакого сговора с Россией. Фактически, это было незаконное расследование, которое никогда не должно было начаться. Я изо всех сил сопротивлялся этой фальшивой и предательской мистификации!
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАSM News 16:03

Подробнее о событии

Трамп назвал расследование Мюллера по «российскому делу» незаконным

Газета.Ru16:30

Трамп объяснил незаконность расследования Мюллера его «сговора» с Россией

Народные новости16:40

Трамп назвал доклад Мюллера попыткой государственного переворота в США

Коммерсантъ11:49

Трамп назвал расследование Мюллера попыткой госпереворота в США

РБК12:11

Трамп рассказал о попытке госпереворота в США

ТК Звезда10:57

Трамп назвал расследования о «сговоре» с Россией попыткой госпереворота в США

ТАСС10:07

«Кара последовала бы незамедлительно»: Трамп о попытке демократов устроить «госпереворот» в США

Царьград10:42
Показать все источники
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 16:53, Ашберн
Футбол

Пеле будет прооперирован в Сан-Паулу

Обновлено в 15:49
Политика

ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено в 14:04
Общество

Мать канцлера ФРГ Ангелы Меркель скончалась в возрасте 90 лет

Мать канцлера ФРГ Херлинд Каснер скончалась в возрасте 90 лет в начале апреля текущего года.
Обновлено в 15:34
Политика

Толкнувшего Скабееву украинского журналиста не пустили в ПАСЕ

Российская телеведущая Ольга Скабеева рассказала, что украинского журналиста Сергея Сидоренко, толкнувшего ее, попросили не приезжать в ПАСЕ, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:26
Гаджеты

Canon представила новую недорогую зеркальную камеру Canon EOS 250D

Модель под названием EOS 250D по заявлению производителя стала самой маленькой в мире зеркальной камерой с поворотным экраном.
Обновлено в 12:26
Кино

Умер артист «Современника» Геннадий Фролов

Обновлено в 12:46
Политика

Путин назвал поправившего его переводчика «бандитом»

Президент Владимир Путин назвал переводчика, который поправил его обращение к шведским бизнесменам, «бандитом».
Обновлено вчера в 12:54
Происшествия

Иномарка вылетела с моста в реку Оккервиль

Как сообщают очевидцы в соцсетях, автоледи пробила ограждение и вылетела на машине в реку Оккервиль.
Обновлено в 16:07
Наука

Яндекс вручил премию за вклад в развитие компьютерных наук

Яндекс назвал лауреатов научной премии имени Ильи Сегаловича, присуждаемой за вклад в исследования в области машинного обучения, информационного поиска и анализа данных, компьютерного зрения, а также обработки естественного языка и машинного перевода.
Обновлено в 14:59
Энергетика

США возобновили поставки нефти из Венесуэлы

С 11 по 29 марта, согласно статистике, поставки нефти из Венесуэлы в США не осуществлялись.
Обновлено в 14:21
Армия и оружие

Совфед: Украина может спровоцировать конфликт России и НАТО

На заседании Совета Федерации в среду было одобрено заявление, согласно которому нарушение порядка прохождения украинских кораблей через Керченский пролив чревато возникновением военного конфликта с Россией.
Обновлено в 11:53
Космос

Уфологи обнаружили останки древних кораблей на астероиде Бенну

Уфологи обнаружили останки древних кораблей и построек инопланетных цивилизаций на поверхности астероида Бенну.
Обновлено в 11:50
Происшествия

Суд отправил «очкарика» из Екатеринбурга в колонию на 22 дня

Суд назначил Владиславу Рябухину из Березовского, которого обвиняли в уклонении от исправительных работ, отбыть 22 дня в колонии-поселении, Ура.ру.
Обновлено в 12:08
Политика

Пенс пытался выгнать из зала Совбеза представителя Венесуэлы

Постпред Венесуэлы само собой не сдвинулся и с места, а Пенс сообщил, что США уже готовят проект резолюции с призывом к ООН признать Гуайдо, за которого никто не голосовал и которого никто не выбирал.
Обновлено в 13:45
Происшествия

В Ингушетии полицейские застрелили напавшего на людей медведя

Сотрудники полиции в Ингушетии застрелили медведя, который сбежал из вольера в городском парке и напал на двух местных жителей, сообщает региональное МВД.
Обновлено в 15:07
Политика

Россия запретит ввоз яблок и груш из Белоруссии

Россельхознадзор с 12 апреля запрещает ввоз яблок и груш из Белоруссии.
Обновлено в 05:10
Авто

Названы самые популярные новые иномарки в России в 2019 году

Аналитики «Автостат» назвали ТОП-10 самых популярных новых иномарок в России, который возглавил «Киа Рио» с объёмом продаж 22,3 тыс. единиц.
Обновлено в 08:53
Футбол

Близкий друг Кокорина заявил, что садился к нему на колени

Близкий друг нападающего питерского "Зенита" Александра Кокорина заявил на суде, что садился к нему на колени.
Обновлено в 07:26
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева прокатилась на карусели в Лондоне

Обновлено в 08:12
Политика

В Госдуму внесли законопроект о неуважении власти к народу

Некоторые депутаты Госдумы внесли законопроект о запрете неуважительных высказываний в адрес россиян.
Обновлено в 11:05
Общество

Россияне перечислили геймерам 11,6 млрд рублей в 2018 году

Геймеры получили в 2018 году 11,6 млрд руб. от россиян, которые перечисляли деньги за игровые артефакты и пожертвования за онлайн-трансляции прохождения игр, говорится в исследовании «Яндекс.Кассы» и компании Data Insight, на которое ссылается РБК.
Обновлено в 03:38
Путешествия

Федор Конюхов попал в новый шторм и гребет голодным

Обновлено в 16:44
Экономика

Армения оказалась на четвертом месте по числу мигрантов в России

По прогнозам специалистов института, в текущем году приток мигрантов в Россию может увеличиться, однако не превысит 200 тысяч человек.
Обновлено вчера в 05:58
Футбол

Роналду забил 125 мяч в Лиге чемпионов

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду забил 125 мяч в Лиге чемпионов, передает "Советский спорт".
Обновлено в 16:42
Армия и оружие

Армия Хафтара в Ливии сбила военный самолёт

Обновлено в 14:24
Наука

Белок может сигнализировать о проблемах с печенью

Исследователи выяснили, что белок, задействованный в работе печени, может сигнализировать о проблемах жизненно важного органа еще на самой ранней стадии.
Обновлено в 11:24
Футбол

«ПСЖ» не намерен продлевать контракт с Буффоном

"Пари Сен-Жермен" не планирует продлевать контракт с вратарем Джанлуижди Буффоном, передает "Советский спорт".
Обновлено в 12:29
Политика

Эксперты из России и США призвали продлить СНВ-3

Участники Российско-американской конференции по контролю над ядерными вооружениями приняли совместное заседание, в котором призвали власти двух стран продлить договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) до 2026 года и проводить регулярные встречи высокого уровня по вопросам стратегической стабильности.
Обновлено в 16:07
Наука

Носимое устройство определяет и захватывает раковые клетки из крови

Обновлено в 13:58
Здоровье

В Тюмени врач отказалась принимать плохо разговаривающего ребенка

Ребенок «мало говорит, кое-что на своем тарабарском» — женщина предложила «услуги переводчика» с «детского языка», но медик отказалась.
Обновлено в 10:50
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное