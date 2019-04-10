Политика
Трамп назвал расследование Мюллера попыткой госпереворота в СШАРБК 12:11
Президент США Дональд Трамп заявил, что страна пережила попытку государственного переворота после решения начать расследование о возможном сговоре его предвыборного штаба с Россией. Об этом он заявил журналистам перед своей рабочей поездкой в Техас, сообщает The Washington Post.
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Итак, теперь 18 человек, которые действительно ненавидят президента Трампа, определили, что не было никакого сговора с Россией. Фактически, это было незаконное расследование, которое никогда не должно было начаться. Я изо всех сил сопротивлялся этой фальшивой и предательской мистификации!
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАSM News 16:03
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