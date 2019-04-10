Трамп назвал расследование Мюллера попыткой госпереворота в СШАРБК вчера в 12:11

Итак, теперь 18 человек, которые действительно ненавидят президента Трампа, определили, что не было никакого сговора с Россией. Фактически, это было незаконное расследование, которое никогда не должно было начаться. Я изо всех сил сопротивлялся этой фальшивой и предательской мистификации!

Президент США Дональд Трамп заявил, что страна пережила попытку государственного переворота после решения начать расследование о возможном сговоре его предвыборного штаба с Россией. Об этом он заявил журналистам перед своей рабочей поездкой в Техас, сообщает The Washington Post.

Политика Пенс попытался прогнать постпреда Венесуэлы из ООН Американский вице-президент Майкл Пенс предложил постоянному представителю Венесуэлы Самуэлю Монкаде покинуть заседание Совбеза ООН по гуманитарной ситуации в Венесуэле.

Общество Вячеслав Володин проведет два дня в Саратовской области Предполагается, что глава нижней палаты парламента встретится с жителями региона, обсудит вопросы развития Саратовской агломерации, сохранения объектов историко-культурного наследия и посетит ряд строительных площадок.

Общество Власти опровергли запрет на выращивание ягод на дачных участках Из классификатора видов разрешенного использования земельных участков убрали некоторые уточнения, о запрете на выращивание ягод речи не идет, пояснили РБК в Федеральной кадастровой палате Росреестра.

Политика ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.

Футбол Месси пропустит несколько дней из-за травмы Форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси завершил первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед" с разбитым носом, сообщает "Советский спорт".

Технологии Сбербанк получит контроль над Центром речевых технологий В результате сделки Сбербанк получит 51% ЦРТ, рассказал «Ведомостям» человек, близкий к одной из ее сторон.

Политика Трамп прокомментировал ситуацию вокруг Brexit Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию вокруг Brexit на фоне согласования очередной отсрочки выхода Великобритании из ЕС.

Армия и оружие «Роскосмос» оценил опасность обломков сбитого Индией спутника для МКС Вероятность столкновения с МКС осколков уничтоженного индийского спутника небольшая, сообщил РИА «Новости» исполнительный директор по пилотируемым программам «Роскосмоса» Сергей Крикалев.

Происшествия Пьяных водителей хотят приравнять к убийцам Госдума хочет приравнять аварии, в которых по вине пьяных водителей погибли люди, к умышленным убийствам.

Гаджеты Lenovo готовит свой игровой смартфон Компания Lenovo опубликовала в китайской социальной сети Weibo рендер будущего игрового смартфона.

Экономика Ресторан «Прага» приобрел совладелец Черемушкинского рынка В середине 1990-х годов мэрия Москвы продала "Прагу" группе АСТ семьи бывшего совладельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова.

Политика В Индии начались самые масштабные в истории парламентские выборы В общей сложности в голосовании, которое, по прогнозам экспертов, станет самым масштабным в мировой истории, примут участие порядка 900 миллионов граждан республики.

Происшествия Суд отправил Владислава Рябухина в колонию на 22 дня Ранее молодому человеку дали 300 часов обязательных работ, однако из-за прогулов суд принял решение отправить его в колонию-поселение на 22 дня.

Здоровье Ученые назвали ночное потоотделение характерным симптомом рака Британские ученые назвали характерный симптом развития рака. Оказалось, на начавшееся заболевание указывает сильное ночное потоотделение.

Шоу-бизнес Принц Уильям собирается судиться с обвинившим его в измене изданием Принц Уильям планирует подать в суд на издание In Touch, которое первым написало о его якобы любовных отношениях с подругой супруги Роуз Ханбери.

Шоу-бизнес Марина Юдашкина рассказала о самочувствии мужа Жена модельера Марина Юдашкина призвала общественность не верить слухам и рассказала о том, как ее муж чувствует себя на самом деле.

Политика Россия запрещает ввоз яблок и груш из Белоруссии Руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергей Данкверт заявил о запрете на ввоз яблок и груш на территорию нашей страны из Белоруссии.

Политика Reuters: Египет уведомил США об отказе в участии в «арабской НАТО» Египет уведомил американские власти об отказе участвовать в формировании Ближневосточного стратегического альянса (MESA, также известного как "арабская НАТО").