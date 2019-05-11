Политика
Трамп назвал «простой способ» избежать увеличения пошлин на товарыРИА Новости 11:00
Президент Дональд Трамп назвал "простой способ" избежать повышения пошлин на импортируемые в США товары. Ранее американский президент объявил о введении новых тарифов на китайские товары общим объемом около 300 миллиардов долларов в год.
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