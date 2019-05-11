Политика

Трамп назвал «простой способ» избежать повышения пошлин на товарыLenta.ru 14:51

Президент США Дональд Трамп раскрыл в своем Twitter-аккаунте простой способ избежать увеличения пошлин на товары, которые импортируют в страну. По мнению Трампа, нужно производить товары непосредственно в США, чтобы не пришлось поднимать пошлины на импортные изделия.
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Трамп придумал «простой способ» избежать повышения пошлин на товары

РБК13:05

Трамп назвал «простой способ» избежать повышения пошлин на товары

RT на русском10:17

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News.ru10:24

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Интерфакс10:18

Трамп назвал «простой способ» избежать увеличения пошлин на товары

РИА Новости11:00
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 15:07, Ашберн
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