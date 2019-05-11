Политика

Трамп назвал «простой способ» избежать повышения пошлин на товарыМосква 24 15:50

Дональд Трамп объявил, что другие страны могут избежать пошлин в том случае, если начнут производить товары на территории США.
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Трамп придумал «простой способ» избежать повышения пошлин на товары

РБК13:05

Трамп назвал «простой способ» избежать повышения пошлин на товары

РИА Новости11:00

Трамп призвал другие страны перенести производство товаров в США

Интерфакс10:18

Трамп призвал иностранных производителей переезжать в США

Московский Комсомолец10:48

Трамп пригласил иностранных производителей в США

News.ru10:24

Вашингтон подсказал способ избежать пошлин

Вести.Ru10:57

Трамп назвал «простой способ» избежать повышения пошлин на товары

RT на русском10:17
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 22:43, Ашберн
Происшествия

Появилось видео картин Айвазовского с затонувшего парохода

Обновлено в 16:22
Происшествия

МЧС заявило об угрозе обрушения дома под Ростовом после взрыва газа

Разбор завалов у жилого дома в Ростовской области, где произошел взрыв газа, осложнен из-за возможной угрозы обрушения здания.
Обновлено в 22:19
Происшествия

Boeing 737 из Москвы совершил жесткую посадку в Оренбурге

Обновлено в 06:30
Здоровье

Жители деревни под Алексином смогут бесплатно пройти зубного врача

14 мая бригада врачей Тульской областной стоматологической поликлиники проведет осмотр и лечение пациентов в деревне Пластово Алексинского района.
Обновлено в 14:02
Политика

WP: Зеленского пытаются втянуть во внутриполитический конфликт в США

Избранный президент Украины Владимир Зеленский опасается быть втянутым во внутриполитический конфликт в США.
Обновлено в 21:23
Транспорт

МВД: уменьшенные дорожные знаки приведут к росту ДТП

Дорожные знаки уменьшенных размеров могут привести к увеличению количества дорожно-транспортных происшествий в России.
Обновлено в 22:00
Политика

В партии Порошенко заявили о «нарушении» Россией прав коренных народов

«Об обращении Верховной Рады к ООН, ПАСЕ, Парламентской ассамблее НАТО, Парламентской ассамблее ОБСЕ, национальным парламентам государств мира об осуждении нарушения прав коренных народов в России», — говорится в сообщении на сайте партии действующего президента страны.
Обновлено в 22:06
Футбол

«Краснодар» разгромил «Енисей» в гостях

11 мая в 28-м туре Российской Премьер-Лиги «Краснодар» обыграл красноярский «Енисей» со счетом 4:0. «Краснодар» выходил на поле фаворитом.
Обновлено в 08:53
Происшествия

Боевики атаковали гостиницу в Пакистане

Три человека атаковали пятизвездочную гостиницу Pearl Continental в пакистанском городе Гвадар, убит охранник отеля.
Обновлено в 11:32
Шоу-бизнес

Меган Маркл вернулась к работе через четыре дня после родов

Супруга принца Гарри посетила первое мероприятие, связанное с ее благотворительной деятельностью.
Обновлено в 10:06
Политика

В Раде предложили провести инаугурацию Зеленского на стадионе

Обновлено в 02:51
Политика

Глава МИД Франции заявил об угрозе возникновения международной анархии

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан считает, что призывы к конфронтации государств могут привести к международной анархии.
Обновлено в 21:41
Армия и оружие

В ДНР заявили об убийстве военными ВСУ своего командира

Украинские военнослужащие в Донбассе отказались выполнять приказ своего командира выполнять боевое задание на территории самопровозглашённой Донецкой народной республики и после угроз военным трибуналом застрелили его.
Обновлено в 22:31
Здоровье

Врачи назвали симптомы разрыва аорты

Из распространенных причин разрыва аорты врачи выделяют прежде всего атеросклероз, поражающий сосудистые ткани.
Обновлено вчера в 11:46
Космос

Россия хочет запустить на Луну аппарат под управлением робота

Межпланетная станция «Луна-29» может доставить на спутник Земли аппарат, управляемый антропоморфным роботом.
Обновлено в 18:44
Происшествия

Пассажир SSJ-100 рассказал о панике и людях с чемоданами

Обновлено в 06:23
Экономика

Суд продлил срок банкротства орловского ПАТП-1 до ноября

Арбитражный суд Орловской области по ходатайству конкурсного управляющего продлил конкурсное производство в отношении муниципального автотранспортного предприятия ПАТП-1.
Обновлено в 18:41
Общество

В Омске похолодает до 0 градусов и вновь пойдет снег

К началу новой рабочей недели погода в Омской области испортится — ночная температура вновь упадет до нулевого значения, местами пойдет снег, а ветер поменяет направление на северное, сообщили синоптики ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС».
Обновлено в 08:03
Здоровье

Главный диетолог Минздрава дал советы для похудения к лету

Чтобы похудеть к лету, нужно есть из небольшой тарелки и подальше от холодильника.
Обновлено в 05:54
Армия и оружие

Порошенко заявил о создании одной из самых сильных армий в Европе

Обновлено в 17:25
Авто

Русские автолюбители сделали из купе Bentley роскошный танк

Как заявил идейный вдохновитель и руководитель проекта Константин Заруцкий (больше известный как автоблогер AcademeG), на одну лишь ходовую, создаваемую с нуля, ушло около полугода.
Обновлено в 04:08
Политика

Украинцы массово едут посмотреть на Крымский мост

Украинцы массово едут в Крым не только отдохнуть, но и посмотреть на стройку века - Крымский мост.
Обновлено в 13:12
Политика

Турецкого посла вызвали в МИД Болгарии из-за слов о языке

"Высказывание посла Турции, соседнего и партнерского государства, не соответствует ожиданиям Болгарии о том, каким образом должны развиваться наши добрососедский и партнерские отношения", — отмечается в сообщении пресс-службы болгарского МИД, выдержки из которого приводит ТАСС.
Обновлено в 13:03
Хоккей

Стартовал первый матч серии «Сент-Луиса» и «Сан-Хосе»

На арене «Эс-Эй-Пи Центр» в г. Сан-Хосе стартовала серия плей-офф между местным клубом «Сан-Хосе Шаркс» и «Сент-Луис Блюз».
Обновлено в 20:00
Транспорт

В Лондоне появятся работающие на водороде двухэтажные автобусы

Двухэтажные городские автобусы, работающие на водородных топливных элементах, впервые появятся на улицах Лондона в 2020 году.
Обновлено в 12:52
Шоу-бизнес

Валерий Меладзе встретился с бывшей женой Ириной в Париже

Певец Валерий Меладзе встретился с бывшей женой Ириной в Париже.
Обновлено в 04:57
Футбол

«Боруссия» установила рекорд Бундеслиги

Дортмундская "Боруссия" установила рекорд Бундеслиги.
Обновлено в 13:13
Шоу-бизнес

Из-за дождя на Екатерине Климовой едва не разошлось платье

Из-за непогоды выступление артистов было под большим вопросом. Однако зрителей не испугал дождь, и они до конца досмотрели концерт.
Обновлено в 10:35
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП в Ярославской области

В Переславском районе Ярославской области в ДТП погибли четыре человека, ещё четверо ранены, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе УМВД по Ярославской области.
Обновлено в 14:16
Здоровье

3 продукта, которые не насыщают

Не стоит использовать эти продукты в качестве перекуса – после их употребления чувство голода возникнет очень быстро и заставит съесть дополнительную порцию калорий.
Обновлено в 12:48
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