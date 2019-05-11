Политика
Трамп призвал другие страны перенести производство товаров в СШАИнтерфакс 10:18
Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что другие страны могут избежать пошлин, производя товары на американской территории.
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Здоровье
Четверть россиян страдают от ожирения
Обновлено в 15:36
Происшествия
В ДРК пять человек погибли при обрушении стены церкви
Стена церкви обрушилась на дом, где жила семья в городе Букаву на востоке Демократической республики Конго: погибли пять человек, в том числе трое детей, сообщает портал Actualite со ссылкой на представителя местного гражданского общества.
Обновлено в 14:59
Политика
В РПЦ призвали не приписывать Сталину победу в войне
Обновлено в 12:56
Экономика
Врио липецкого губернатора задекларировал 196 млн рублей дохода
Супруга врио губернатора задекларировала 17,1 млн руб. дохода, в том числе 4,6 млн руб. от продажи квартиры.
Обновлено вчера в 08:34
Общество
«Говорит Москва» опровергла перенос похорон Доренко
Информация СМИ о переносе даты похорон не соответствует действительности, сообщает радиостанция «Говорит Москва» в Twitter.
Обновлено в 13:28
Политика
Редакция «Эха Москвы» испугалась вопросов ФАН о цензуре на сайте
Причины, по которым аккаунт Федерального агентства новостей был заблокирован на сайте радиостанции «Эхо Москвы», выяснить у ее сотрудников оперативно не получилось.
Обновлено в 13:56
Происшествия
В Москве нашли мертвым помощника прокурора
Помощник Бутырского межрайонного прокурора Дмитрий Некрасов найден мертвым в Москве, сообщают со ссылкой на источники телеканал РЕН ТВ и газеты «Комсомольская правда» (КП) и «Московский комсомолец».
Обновлено в 16:02
Политика
В США отключили воду и электроэнергию в посольстве Венесуэлы
Американские власти отключили воду и электроэнергию в посольстве Венесуэлы в Вашингтоне, сообщила одна из руководителей находящейся в дипмиссии инициативной группы Медея Бенджамин.
Обновлено в 16:15
Футбол
Тренер «Зенита» о серии плей-офф с ЦСКА: мы не выбрасываем белый флаг
Главный тренер петербургского "Зенита" Жоан Плаза заявил, что его команда не собирается сдаваться заранее московскому ЦСКА перед полуфинальной серией плей-офф Лиги ВТБ.
Обновлено в 16:05
Происшествия
Шесть человек пострадали в ДТП с трамваем и микроавтобусом в Петербурге
«В результате ДТП с участием трамвая, легкового автомобиля и микроавтобуса на Бухарестской улице пострадали шесть человек», — приводят её слова «Невские новости».
Обновлено в 14:48
Здоровье
Врачи назвали главные причины диабета
Все больше и больше людей обнаруживают у себя инсулинорезистентность или уже диабет.
Обновлено в 02:48
Происшествия
В Крыму приостановили подъем картин Айвазовского с затонувшего судна
Операция по подъему артефактов с затонувшего более 100 лет назад у побережья Крыма парохода "Генерал Коцебу", в числе которых могут находиться картины художника Ивана Айвазовского, приостановлена.
Обновлено в 07:52
Происшествия
Источник заявил о неминуемости гибели пассажиров в хвосте SSJ-100
Источник в правоохранительных органах рассказал, что сообщения некоторых СМИ о том, что жертвы пожара в Superjet-100 не могли покинуть самолет из-за того, что находящиеся впереди них люди забирали свою ручную кладь, не соответствуют действительности.
Обновлено в 15:02
Политика
Глава МИД Японии назвал условия ратификации мирного договора с Россией
Ранее в Москве состоялась встреча между главой МИД РФ Сергеем Лавовым и министром иностранных дел Японии Таро Коно.
Обновлено в 06:54
Политика
В Раде предложили разделить инаугурацию Зеленского на два этапа
Депутат Верховной рады Украины от фракции «Блок Петра Порошенко» Сергей Каплин предложил провести инаугурацию избранного президента Владимира Зеленского в два этапа.
Обновлено в 04:17
Футбол
«Сочи» и «Тамбов» сыграют в следующем сезоне в РПЛ
Стоит отметить, что еще два участника РПЛ определяться путем стыковых матчей 13-й и 14-й команд из первого дивизиона с третьим и четвертым клубами второго дивизиона.
Обновлено в 10:15
Происшествия
Дочь Сергея Доренко попросила не сжигать тело отца
Обновлено вчера в 11:47
Шоу-бизнес
Фигуристка Ирина Слуцкая впервые рассказала историю своего развода
Известная российская фигуристка и телеведущая Ирина Слуцкая впервые рассказала, почему она развелась со своим супругом, боксером Сергеем Михеевым.
Обновлено в 16:01
Культура
Друзья и поклонники простились с композитором Евгением Крылатовым
Друзья и поклонники простились с композитором Евгением Крылатовым.
Обновлено в 09:59
Футбол
Аленичев не смог сказать, насколько он виноват в вылете «Енисея» в ФНЛ
Главный тренер красноярского «Енисея» Дмитрий Аленичев прокомментировал вылет команды из Российской премьер-лиги (РПЛ) в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).
Обновлено в 15:27
Автоспорт
Даниил Квят: сегодня проехал почти идеальный круг
Сессия получилась для нас очень удачной. Можно сказать, что сегодня мы достигли максимума.
Обновлено в 12:15
Музыка
Букмекеры пророчат Сергею Лазареву 2-е место на «Евровидении-2019»
Обновлено вчера в 01:24
Общество
Петербургский ПЕН-клуб выразил поддержку Елене Чижовой
Петербургский ПЕН-клуб выразил солидарность с писателем Еленой Чижовой, на которую написали заявление в Следственный комитет за статью о блокаде.
Обновлено в 02:49
Кино
Вышел первый трейлер «Дылды» Кантемира Балагова
Обновлено в 15:19
Политика
Адвокат Трампа отменил поездку на Украину
Личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани отменил поездку в Киев. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News.
Обновлено в 05:17
Хоккей
Путин упал, приветствуя хоккейных зрителей в Сочи
Президент России Владимир Путин упал на льду во время приветствия зрителей Ночной хоккейной лиги в Сочи.
Обновлено в 04:54
Футбол
Доменико Кришито: «Семак оказался морально готов к ответственности»
Семак оказался морально готов к той ответственности, которая на него свалилась.
Обновлено в 14:11
Футбол
«Милан» на выезде обыграл «Фиорентину»
Футболисты «Фиорентины» в домашнем матче 36-го тура чемпионата Италии проиграли «Милану».
Обновлено в 16:25