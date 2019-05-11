Политика

Трамп призвал другие страны перенести производство товаров в СШАИнтерфакс 10:18

Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что другие страны могут избежать пошлин, производя товары на американской территории.
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Трамп придумал «простой способ» избежать повышения пошлин на товары

РБК13:05

Трамп назвал «простой способ» избежать повышения пошлин на товары

РИА Новости11:00

Трамп назвал «простой способ» избежать повышения пошлин на товары

RT на русском10:17

Трамп призвал иностранных производителей переезжать в США

Московский Комсомолец10:48

Трамп пригласил иностранных производителей в США

News.ru10:24

Трамп призвал другие страны перенести производство товаров в США

Интерфакс10:18

Вашингтон подсказал способ избежать пошлин

Вести.Ru10:57
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Здоровье

Четверть россиян страдают от ожирения

Обновлено в 15:36
Происшествия

В ДРК пять человек погибли при обрушении стены церкви

Стена церкви обрушилась на дом, где жила семья в городе Букаву на востоке Демократической республики Конго: погибли пять человек, в том числе трое детей, сообщает портал Actualite со ссылкой на представителя местного гражданского общества.
Обновлено в 14:59
Политика

В РПЦ призвали не приписывать Сталину победу в войне

Обновлено в 12:56
Экономика

Врио липецкого губернатора задекларировал 196 млн рублей дохода

Супруга врио губернатора задекларировала 17,1 млн руб. дохода, в том числе 4,6 млн руб. от продажи квартиры.
Обновлено вчера в 08:34
Общество

«Говорит Москва» опровергла перенос похорон Доренко

Информация СМИ о переносе даты похорон не соответствует действительности, сообщает радиостанция «Говорит Москва» в Twitter.
Обновлено в 13:28
Политика

Редакция «Эха Москвы» испугалась вопросов ФАН о цензуре на сайте

Причины, по которым аккаунт Федерального агентства новостей был заблокирован на сайте радиостанции «Эхо Москвы», выяснить у ее сотрудников оперативно не получилось.
Обновлено в 13:56
Происшествия

В Москве нашли мертвым помощника прокурора

Помощник Бутырского межрайонного прокурора Дмитрий Некрасов найден мертвым в Москве, сообщают со ссылкой на источники телеканал РЕН ТВ и газеты «Комсомольская правда» (КП) и «Московский комсомолец».
Обновлено в 16:02
Политика

В США отключили воду и электроэнергию в посольстве Венесуэлы

Американские власти отключили воду и электроэнергию в посольстве Венесуэлы в Вашингтоне, сообщила одна из руководителей находящейся в дипмиссии инициативной группы Медея Бенджамин.
Обновлено в 16:15
Футбол

Тренер «Зенита» о серии плей-офф с ЦСКА: мы не выбрасываем белый флаг

Главный тренер петербургского "Зенита" Жоан Плаза заявил, что его команда не собирается сдаваться заранее московскому ЦСКА перед полуфинальной серией плей-офф Лиги ВТБ.
Обновлено в 16:05
Происшествия

Шесть человек пострадали в ДТП с трамваем и микроавтобусом в Петербурге

«В результате ДТП с участием трамвая, легкового автомобиля и микроавтобуса на Бухарестской улице пострадали шесть человек», — приводят её слова «Невские новости».
Обновлено в 14:48
Здоровье

Врачи назвали главные причины диабета

Все больше и больше людей обнаруживают у себя инсулинорезистентность или уже диабет.
Обновлено в 02:48
Происшествия

В Крыму приостановили подъем картин Айвазовского с затонувшего судна

Операция по подъему артефактов с затонувшего более 100 лет назад у побережья Крыма парохода "Генерал Коцебу", в числе которых могут находиться картины художника Ивана Айвазовского, приостановлена.
Обновлено в 07:52
Происшествия

Источник заявил о неминуемости гибели пассажиров в хвосте SSJ-100

Источник в правоохранительных органах рассказал, что сообщения некоторых СМИ о том, что жертвы пожара в Superjet-100 не могли покинуть самолет из-за того, что находящиеся впереди них люди забирали свою ручную кладь, не соответствуют действительности.
Обновлено в 15:02
Политика

Глава МИД Японии назвал условия ратификации мирного договора с Россией

Ранее в Москве состоялась встреча между главой МИД РФ Сергеем Лавовым и министром иностранных дел Японии Таро Коно.
Обновлено в 06:54
Политика

В Раде предложили разделить инаугурацию Зеленского на два этапа

Депутат Верховной рады Украины от фракции «Блок Петра Порошенко» Сергей Каплин предложил провести инаугурацию избранного президента Владимира Зеленского в два этапа.
Обновлено в 04:17
Футбол

«Сочи» и «Тамбов» сыграют в следующем сезоне в РПЛ

Стоит отметить, что еще два участника РПЛ определяться путем стыковых матчей 13-й и 14-й команд из первого дивизиона с третьим и четвертым клубами второго дивизиона.
Обновлено в 10:15
Происшествия

Дочь Сергея Доренко попросила не сжигать тело отца

Обновлено вчера в 11:47
Шоу-бизнес

Фигуристка Ирина Слуцкая впервые рассказала историю своего развода

Известная российская фигуристка и телеведущая Ирина Слуцкая впервые рассказала, почему она развелась со своим супругом, боксером Сергеем Михеевым.
Обновлено в 16:01
Музыка

Сергей Лазарев пообещал представить русскоязычную версию песни Scream

Обновлено в 08:18
Культура

Друзья и поклонники простились с композитором Евгением Крылатовым

Друзья и поклонники простились с композитором Евгением Крылатовым.
Обновлено в 09:59
Футбол

Аленичев не смог сказать, насколько он виноват в вылете «Енисея» в ФНЛ

Главный тренер красноярского «Енисея» Дмитрий Аленичев прокомментировал вылет команды из Российской премьер-лиги (РПЛ) в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).
Обновлено в 15:27
Армия и оружие

Американцы шпионили на параде Победы за новейшими разработками РФ

Обновлено в 05:52
Автоспорт

Даниил Квят: сегодня проехал почти идеальный круг

Сессия получилась для нас очень удачной. Можно сказать, что сегодня мы достигли максимума.
Обновлено в 12:15
Музыка

Букмекеры пророчат Сергею Лазареву 2-е место на «Евровидении-2019»

Обновлено вчера в 01:24
Общество

Петербургский ПЕН-клуб выразил поддержку Елене Чижовой

Петербургский ПЕН-клуб выразил солидарность с писателем Еленой Чижовой, на которую написали заявление в Следственный комитет за статью о блокаде.
Обновлено в 02:49
Кино

Вышел первый трейлер «Дылды» Кантемира Балагова

Обновлено в 15:19
Политика

Адвокат Трампа отменил поездку на Украину

Личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани отменил поездку в Киев. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News.
Обновлено в 05:17
Хоккей

Путин упал, приветствуя хоккейных зрителей в Сочи

Президент России Владимир Путин упал на льду во время приветствия зрителей Ночной хоккейной лиги в Сочи.
Обновлено в 04:54
Футбол

Доменико Кришито: «Семак оказался морально готов к ответственности»

Семак оказался морально готов к той ответственности, которая на него свалилась.
Обновлено в 14:11
Футбол

«Милан» на выезде обыграл «Фиорентину»

Футболисты «Фиорентины» в домашнем матче 36-го тура чемпионата Италии проиграли «Милану».
Обновлено в 16:25
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